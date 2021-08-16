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هل تستمر أسعار القطن في تحقيق اتجاه صاعد؟

آب 16, 2021 17:46

هل يستمر سعر القطن في الارتفاع؟

منذ أدنى مستويات جائحة الفيروس التاجي، كان لأسعار العقود الآجلة للقطن اتجاه تصاعدي ملحوظ.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع يقترب من المقاومة التاريخية عند مستوى الـ 97.50 دولار، وهو سعر لم نشهده منذ عام 2012. هل سيكون من الممكن الحفاظ على هذا الاتجاه؟

الرسم البياني الشهري لسلعة القطن

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،COTTON، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 فبراير 1995 إلى 16 أغسطس 2021، تم إجراؤه في 16 أغسطس 2021 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت وسط أوروبا. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني أعلاه التطور الشهري لأسعار العقود الآجلة للقطن.

يمكنك أن ترى بوضوح كيف شكلت أسعار هذه المادة الخام تاريخياً مثلثاً صاعداً على المدى الطويل، والذي تم تحديد مقاومته بالخط الأخضر الواقع عند مستوى الـ 97.50 دولار.

هذه مقاومة مهمة للغاية تعكس أعلى مستويات سعر القطن في أعوام 2012 و 2014 و 2018.

كانت الدورة الصعودية الأخيرة التي بدأت في مارس 2020 بمثابة زيادة ملحوظة في أسعار العقود الآجلة للقطن، كما يتضح من إمالة القناة الأمامية للصعود التي تم تحديدها بواسطة الخطين الأسودين.

في فبراير 2021، تمكن الترند الصاعد من خرق مقاومة هذه القناة، على الرغم من استخدام مؤشر القوة النسبية من قبل المتداولين كإشارة ذروة شراء لإعادة السلعة إلى المستويات السابقة.

هل سيتغلب سعر العقود الآجلة للقطن على المقاومة التاريخية البالغة 97.50 دولار لأول مرة منذ قرابة عقد؟

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  4. تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Javier Olivan (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
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Javier Oliván
Javier Oliván
محلل مالي وكاتب محتوى، Admiral Markets إسبانيا

خافيير هو خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد الدولي، حاصل على درجة الماجستير في التجارة الدولية و لديه شغف بالأسواق المالية، حيث يستثمر منذ أكثر من 15 عامًا.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi