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هل تستمر أسهم إيرباص في الصعود؟

تموز 30, 2021 12:39

ايرباص تحقق ارباح ايجابية للربع الثاني لعام 2021

ارتفع تصنيف اسهم ايرباص في قائمة مراقبة الاسهم للمستثمرين بعد تقرير أرباح إيجابي ومتفائل. زادت شركة صناعة الطائرات الأوروبية من توجيهاتها للربحية والتسليم والتدفقات النقدية لبقية العام بعد أداء قوي في الربع الثاني.

كما أعلنت الشركة أنها ستطلق قريباً نوعاً مختلفاً من طائرات الشحن لطائرتها A350. إنه قطاع لم تركز عليه شركة "إيرباص" من قبل، لكنه قطاع سيطرت عليه منافستها بوينج.

قام المحللون بزيادة أهدافهم السعرية على السهم بعد تقرير الأرباح الذي فاق توقعات السوق بشكل كبير.

الرسم البياني الاسبوعي لـ سهم ايرباص

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،#AIR، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 13 أبريل 2014 إلى 29 يوليو 2021، تم إجراؤه في 29 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

ارتدت أسهم إيرباص مؤخراً عن الدعم الفني عند مستوى الـ 104.50، كما يتضح من الخط الأفقي الأسود الصغير على الرسم البياني أعلاه.

سيكون الهدف التالي للمتداولين هو المستوى القياسي لسعر سهم ايرباص عند مستوى الـ 139.10 الذي تم تسجيله في يناير 2020.

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  4. تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Jitan Solanki (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi