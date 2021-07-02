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هل سيصل الارتفاع الأخير في مؤشر الداو جونز إلى أعلى مستوياته على الإطلاق؟

تموز 02, 2021 15:36

هل يحقق مؤشر الداو جونز مستوى قياسي جديد!

ارتفع مؤشر سوق الأسهم - مؤشر الداو جونز (DJI 30) بأكثر من 250 نقطة مما يضمن أن المتداولين يركزون الآن بقوة على الرقم القياسي المرتفع عند مستوى الـ 35101.

تأخر المؤشر عن مؤشر ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 في الأسابيع الأخيرة، حيث ابتعد المستثمرون عن "إعادة فتح التجارة" إلى أسهم التكنولوجيا، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن المتغير دلتا وهو منشق من كوفيد -19.

من الناحية الفنية، كان أداء المؤشر مثيراً للاهتمام للغاية، نظرًا لارتداده الأخير لخط الدعم الأفقي للتوطيد على المدى المتوسط.

الرسم البياني اليومي لمؤشر الداو جونز

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،DJI30، يومياً - نطاق البيانات: من 8 أكتوبر 2020 إلى 1 يوليو 2021، تم إجراؤه في 1 يوليو 2021، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

تطور الاسعار لآخر 5 سنوات:

  • 2020: 7.09٪
  • 2019: 22.66٪
  • 2018: -5.46٪
  • 2017: 24.76٪
  • 2016: 12.74٪

نظراً لأن السعر قد ارتد مؤخراً عن مستوى الدعم الأفقي السفلي، فإن الهدف التالي للمضاربين على الارتفاع هو خط المقاومة الأفقي.

من هنا، قد يتحكم البائعون في الاختراق الوهمي، أو أن السعر سوف يخترق ويستمر بالارتفاع. يمكن مراقبة حركة السعر لمعرفة من الذي سوف يتحكم في حركة السوق.

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  4. تم إعداد التحليل بواسطة محلل مستقل، Jitan Solanki (محلل)، (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤلف") وتم اعداد التحليل استنادًا إلى تقديرات المؤلف الشخصية.
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Jitanchandra Solanki
Jitanchandra Solanki
كاتب مالي، Admirals، لندن

Jitanchandra هو كاتب في الأسواق المالية يتمتع بخبرة تزيد عن 15 عامًا في تداول العملات والمؤشرات والأسهم الأمريكية. وهو فني سوق معتمد بدرجة بكالوريوس مع مرتبة الشرف.

مترجم بواسطة: Mohamed Kandi