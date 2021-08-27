بعد عدة أسابيع من الشائعات، حان اليوم أخيراً لخطاب جيروم باول الذي طال انتظاره في ندوة جاكسون هول حيث سيركز السوق اهتمامه بحثاً عن بعض الأدلة أو الإشارات إلى بداية التناقص المحتمل من جانب الاحتياطي الفيدرالي بعدما أن تكررت الشائعات حول انتهاء برنامج التحفيز منذ أبريل الماضي والذي حدث بعد الانتعاش القوي في معدلات التضخم في الولايات المتحدة بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي شهده حالة الاقتصاد بعد الأزمة التي تسبب فيها فيروس كورونا.
لقد تمكنا أمس من قراءة إغلاق سلبي في وول ستريت بانخفاض قدره 0.5٪ في مؤشر ستاندرد آند بورز و مؤشر الداو جونز و 0.6٪ في مؤشر ناسداك، خلال هذا الأسبوع وبسبب حالة عدم اليقين التي تولدت حول هذا الاجتماع، فقد رأينا كيف عانت السندات الأمريكية من ارتفاع بنسبة 7.47٪ ليصل معدل الفائدة على السندات 1.354٪، وهو مما يعني انخفاضاً في قيمة هذه السندات. ومن الجانب الآخر، استطعنا أن نلاحظ هبوط مؤشر الدولار طوال الأسبوع والذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.5%.
على الرغم من البيانات الأخيرة التي نشرها بنك الاحتياطي الفيدرالي في يوليو الماضي والتي أظهرت قيام الاحتياطي الفيدرالي بإتخاذ خطوات سريعة إلى حد ما فيما يتعلق بحزم التحفيز! في الحقيقة أظهرت بيانات الاقتصاد الكلي الأخيرة تباطؤاً طفيفاً في حركة نمو الاقتصاد. بسبب توسع متغير دلتا المنحدر من عائلة فيروس كورونا.
لقد تعرفنا في الامس على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني من عام 2021 وتعويضات البطالة، وكان كلاهما أسوأ مما كان متوقعاً وفقاً لإجماع السوق. على وجه التحديد، جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عند 6.6٪ مقارنة بـ 6.7٪ المتوقعة بينما اضافت طلبات تعويضات البطالة زيادة أكثر من 3000 شخص لتصبح 353.000 طلب.
لذلك، وبالنظر إلى أن البداية المحتملة لسحب المحفزات يمكن أن يثير هذا الامر حركة زلزالية في الأسواق، بعد البيانات الاخيرة قد يضطر جيروم باول إلى الانتظار لفترة أطول للبدء بالتخفيض التدريجي لبرنامج شراء الأصول وزيادة محتملة في أسعار الفائدة حيث أن أي حركة خاطئة أو سابقة لأوانها يمكن أن تلحق أضراراً أكثر من المتوقع بالاقتصاد والأسواق المالية.
إذا نظرنا إلى الرسم البياني الأسبوعي لـ مؤشر SP500، بالإضافة إلى الدورة الصعودية المذهلة التي بدأت في عام 2009 مع التدابير المتخذة بعد الأزمة المالية عندما كان هذا المؤشر يتداول عند مستوى الـ 670 نقطة فقط، يمكننا أن نرى ذلك منذ أن سجل السعر أدنى مستوى له في مارس 2020، وبعدها ارتفع المؤشر بأكثر من 2000 نقطة، وهو ارتفاع بنسبة 103٪ من هذه المستويات المنخفضة.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. الرسم البياني الأسبوعي لـ مؤشر SP500. نطاق البيانات: من 25 يناير2015 إلى 27 أغسطس 2021. تم الإعداد في 27 أغسطس 2021 الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للتائج المستقبلية.
هذا يدل على حقيقة واضحة، وهي أن السوق يعتمد كثيراً على سياسات البنوك المركزية خلال السنوات الماضية، حيث أن هذه السياسات القائمة على شراء الأصول المالية (وبالتالي زيادة ميزانياتها العمومية) وسياسات أسعار الفائدة المنخفضة، قد تمكنت من الحفاظ على الأسواق المالية في مسارها الصاعد على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية والجيوسياسية التي مررنا بها.
إذا نظرنا إلى الرسم البياني اليومي، يمكننا أن نرى كيف يتداول مؤشر SP500 على مدار الأشهر القليلة الماضية في قناة صعودية قوية والتي تتداول بعيداً عن المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة. قد يؤدي أي تغيير محتمل في السياسة النقدية الحالية إلى حدوث تصحيح في الأسواق المالية، لذلك يجب أن نكون منتبهين لتطور الندوة والاجتماعات المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
يحتوي مؤشر SP500 على العديد من مستويات الدعم المهمة، أولها النطاق السفلي للقناة الصاعدة. يمكن أن يفتح الاختراق الهبوطي لهذا المستوى الباب أمام مزيد من التصحيح في البحث أولاً عن مستوى الدعم والمقاومة الذي يمثله الشريط البرتقالي وثانياً إلى أدنى مستوياته لشهر مايو الماضي والذي يمثله الشريط الأحمر العلوي الذي يتزامن مع المتوسط المتحرك لـ 200 جلسة.
المصدر: Admirals MetaTrader 5. الرسم البياني اليومي لـ SP500. نطاق البيانات: من 4 مايو 2020 إلى 27 أغسطس 2021. تم الإعداد في 27 أغسطس 2021 الساعة 11:40 صباحاً بتوقيت وسط أوروبا الصيفي. يرجى ملاحظة أن الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للتائج المستقبلية.
تطور الاسعار في السنوات الخمس الماضية:
- 2020: 15.05٪
- 2019: 29.09٪
- 2018: -5.96٪
- 2017: 19.08٪
- 2016: 8.80٪
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