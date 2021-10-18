أخبار التداول الإسبوعية: التركيز على أرقام التضخم وتوزيعات الأرباح

تشرين الأول 19, 2021 09:45

تتجه كل الأنظار إلى أسواق الأسهم هذا الأسبوع مع انطلاق موسم الأرباح في الولايات المتحدة. تم الإبلاغ حول إيرادات الأرباح لمعظم البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حيث أبلغت جميع البنوك تقريباً عن أرباح وعائدات فاقت توقعات الأسواق. يبدو أن هذه النتائج قد حددت نغمة المخاطرة الإيجابية في السوق والتي ساعدت مؤشرات الأسهم العالمية والعملات والسلع على الإرتفاع.

كان أداء تداولات الاسبوعي الماضي لكل من الدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي و الدولار الكندي هي الأفضل أداءً للاسابيع الأخيرة، ولكن سيتم اختبار قوة الاتجاه هذا الأسبوع. سيتم نشر بيانات التضخم في كلٍ من نيوزيلندا وكندا هذا الأسبوع بينما يصدر بنك الاحتياطي الأسترالي تقرير السياسة النقدية.

يمكنك معرفة المزيد حول بعض الموضوعات العالمية التي تؤثر على الأسواق عبر هذه المجموعة المختارة من المقالات التعليمية الجديدة.

تقويم الفوركس الأسبوعي

المصدر: التقويم الاقتصادي من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals

احجز مكانك المجاني في دورة فوركس 101 مع Admirals عبر الويب الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه!

رادار المتداول - نتائج مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة

في يوم الأربعاء 20 أكتوبر وفي تمام الساعة 7.00 صباحاً بتوقيت جرينتش، سيصدر مكتب المملكة المتحدة للإحصاءات الوطنية أحدث أرقام تضخم أسعار المستهلك (CPI). يقيس هذا المؤشر التغيير في أسعار السلع والخدمات المشتراة من قبل المستهلكين. ويعتمد البنك المركزي على أرقام التضخم هذه في تحديد هدفه للسياسة النقدية.

لا توجد تغييرات كبيرة متوقعة. ومع ذلك، تم تسعير رفع سعر الفائدة المتوقع من بنك انجلترا لشهر ديسمبر في سوق العقود الآجلة. بينما حاول البنك المركزي تهدئة توقعات السوق، فإن الانتعاش الاقتصادي قد لا يترك للبنك أي خيار.

حتى السوق يضع في اعتباره احتمالية رفع سعر الفائدة هذا العام، لا تزال هناك بعض الرياح المعاكسة التي تواجه الاقتصاد. بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأت قضايا التجارة العالقة تتكشف مع عدم نجاح المفاوضات الحالية بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية. أدت اضطرابات سلسلة التوريد إلى ارتفاع التضخم ويمكن لهذه الإرتفاعات أن تضعف من حركة النمو الإقتصادي.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،EURGBP، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 أغسطس 2013 إلى 15 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 15 أكتوبر 2021 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني الشهري لزوج EURGBP الموضح أعلاه نطاق تداول واضح طويل الأجل. رفض السعر فيه قمة النطاق في وقت مبكر من تداولات هذا العام مما تسبب في انخفاض زوج العملات وهو مايعني (ضعف اليورو وقوة الجنيه البريطاني).

مستوى الدعم المهم التالي هو قاع نطاق التداول حول مستوى الـ 0.8273، والذي قد يكون مستوى مستهدف للبائعين على المكشوف أو فرصة للمشترين. إذا كانت أرقام التضخم في المملكة المتحدة تدعم رفع أسعار الفائدة، فيمكننا أن نرى السعر في أسفل النطاق بسرعة كبيرة، لذا هو زوج يستحق المراقبة.

إذا كنت تشعر بالإلهام والاستعداد للتداول مباشرة في السوق، فيمكنك فتح حساب تداول حقيقي من خلال النقر على اللافتة أدناه والوصول إلى مجموعة رائعة من ميزات التداول لدعمك في رحلتك.

تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

واصلت مؤشرات سوق الأسهم العالمي في الأسابيع الأخيرة مساراتها الهابطة بعد فترة الهبوط الموسمية التقليدية. ومع ذلك، فقد شكلت أسواق الأسهم نمطاً أساسياً في الوقت المناسب لمسار موسمي نموذجي صاعد.

ستتجه كل الأنظار إلى مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية حيث إنها بداية موسم الأرباح في الولايات المتحدة. يمكن لنتائج تقارير الأرباح هذه رفع أو التأثير على المعنويات العامة تجاه سوق الأسهم.

راقب الشركات التالية التي سوف تنشر تقارير عن نتائج أرباحها هذا الأسبوع:

الثلاثاء - Netflix ,Tesla ,Johnson & Johnson.

الأربعاء - eBay ,IBM ,General Electric.

الخميس - Intel ,Snap ,Unilever ,Barclays.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 15 يناير 2021 إلى 18 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 18 أكتوبر 2021 الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء السعر في السنوات الخمس الماضية لمؤشر ستاندرد آند بورز: 2020 = + 16.17٪، 2019 = + 29.09٪، 2018 = -5.96٪، 2017 = + 19.08٪، 2016 = +8.80٪.

يظهر الرسم البياني اليومي لسعر مؤشر سوق الأسهم - مؤشر ستاندرد آند بورز الموضح أعلاه بعض التراجعات وهو أمر طبيعي وخاصة بعدما أن تداول السعر عبر تحركات صاعدة قوية على مدار العام, ويتداول السعر حالياً أعلى من المتوسطات المتحركة على المدى المتوسط.

يبدو أن المشترين يبنون مراكز شراء جديدة مع التصحيح الأخير, حيث أن المتداولين يترقبون أي إختراق للقمة الاخيرة للحصول على تأكيد للإلتحاق في الدورة الصاعدة - مما يجعل تداولات هذا الأسبوع مثيرة للغاية!

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ على هذا المؤشر وآلاف الأدوات الأخرى عبر الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمزيد؟

يمكنك الحصول على هذا المؤشر مجاناً تماماً في قسم Premium Analytics بمجرد فتح حساب تداول ...