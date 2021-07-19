العملة الاحتياطية العالمية الموحدة لهذا الاسبوع

تموز 19, 2021 16:48

تماسك الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي وتحرك ضمن نطاق التداول المحدد في يوليو. حيث ارتفعت قيمة العملة الاحتياطية العالمية خلال الأسبوع، لكنها انخفضت بشكل ملحوظ خلال جلسة تداول يوم الأربعاء، عندما استمرت أرقام التضخم في البلاد في الارتفاع وتجاوزت توقعات السوق.

الدولار الامريكي USD

كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية وإيجابية. كان رقم التضخم لشهر يونيو جديراً بالملاحظة بشكل خاص مع المعدل السنوي البالغ 5.4٪، وهو الأسرع منذ عام 2008. باستثناء أسعار الطاقة والغذاء، بلغ معدل التضخم السنوي 4.5٪ أو عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 1991. وكان رد فعل سوق السندات في البلاد معتدلاً، وتغيرت أسعار الفائدة بشكل طفيف نسبياً، في حين ظل إجماع المستثمرين متحفظاً إلى حد ما، ومن المتوقع ألا ترى زيادة في أسعار الفائدة أكثر من 1.0٪ من قبل البنك المركزي الأمريكي بنهاية عام 2024. أظهر مؤشر اسعار المنتجين زيادة سنوية قدرها 7.3٪، الذي استمر في الارتفاع من مستوى 6.6٪ في الشهر السابق وأشار إلى استمرار الضغوط التضخمية في البلاد. ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 9.8٪ على أساس سنوي. انخفض عدد مطالبات البطالة الأولية بشكل معتدل من 370.000 إلى 36.000 خلال الأسبوع.

ظلت المعنويات تجاه فيروس كورونا سلبية مع ارتفاع المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة من 425 إلى 492 ألفاً يومياً. في الولايات المتحدة، استمر الوضع في التدهور مع ارتفاع المعدل الأسبوعي للحالات الجديدة من 18000 إلى 31000 يومياً. ارتفع عدد اللقاحات التي يتم تناولها في البلاد من 333 مليوناً إلى 337 مليوناً، مع تغيير 4 ملايين فقط، وظل عند أدنى مستوى له منذ بداية العام. بشكل عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة من 55.3٪ إلى 55.9٪ من السكان، بزيادة قدرها 0.6٪ خلال الأسبوع. من بين البلدان الأخرى التي يكون فيها انتشار سلالة الدلتا مرتفعاً بشكل خاص، ظل التركيز على إنجلترا، حيث ارتفع متوسط ​​عدد الإصابات الأسبوعي بسرعة من 29 إلى 39 ألفاً يومياً.

اليورو EUR

انخفض زوج العملات الرئيسي اليورو دولار إلى أدنى مستوى جديد في 3 أشهر في منتصف الأسبوع الماضي لكنه استعاد بعض الخسائر في الأيام المتبقية. تضمنت البيانات الاقتصادية في القارة العجوز معدل التضخم لشهر يونيو، والذي جاء عند 1.9٪ على أساس سنوي وظل مستقراً مقارنة بشهر مايو. نما الإنتاج الصناعي الأوروبي بمعدل سنوي قدره 20.5٪ في مايو. أجرى البنك المركزي الأوروبي مراجعة لاستراتيجيته، والتي تم تعديلها آخر مرة في عام 2003، ونشر النتائج. تقرر تغيير صياغة الهدف الرئيسي، وهو قرار مهم للغاية. في السابق، كان هدف البنك هو تحقيق استقرار الأسعار والحفاظ على التضخم عند 2٪ ولكن أقل من ذلك. تمت صياغة الهدف الجديد على أنه معدل تضخم متماثل يبلغ 2٪، مما يعني أن انخفاض التضخم غير مرغوب فيه بقدر ارتفاعه. من المرجح أن يبقي هذا التغيير نطاق التحفيز النقدي عند مستوى أعلى لفترة أطول. أنهى زوج اليورو مقابل الدولار EUR/USD تداولات الأسبوع بانخفاض -0.6٪.

الين الياباني JPY

بدأ أهم زوج آسيوي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الأسبوع بشكل إيجابي، لكنه صحح بشكل ملحوظ يوم الأربعاء مع بيانات التضخم الأمريكية الساخنة، لكنه لا يزال قادراً على الحفاظ على متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم بنهاية أسبوع التداول. من بين البيانات الاقتصادية كان مؤشر أسعار المنتجين، الذي سجل نمواً بنسبة 5.0٪ على أساس سنوي واستقر مقارنة بالشهر السابق. أنهى الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الأسبوع دون تغيير.

الجنيه الاسترليني GBP

انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 1،377، وهو أدنى مستوى في شهر واحد. تضمنت البيانات الاقتصادية التضخم لشهر يونيو، والذي جاءت عند 2.5٪ على أساس سنوي، في حين شهد مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً بنسبة 9.1٪. في سوق العمل، ارتفع متوسط الدخل بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي، وبلغ معدل البطالة 4.8٪. أنهى الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD تداول الأسبوع بانخفاض -1.0٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بهدوء ولا توجد بيانات مهمة مقررة ليوم الاثنين. سيشهد صباح الثلاثاء صدور أرقام الصادرات اليابانية والتضخم وسيكون يوم الأربعاء هادئاً مرة أخرى. وتتجه الأنظار إلى يوم الخميس حيث يعقد اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتصدر نشرة عن قراراته. من المقرر يوم الجمعة صدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية ومؤشرات مديري المشتريات الأولية للاقتصادات الرئيسية.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، يمتلك 72٪ من المستثمرين مراكز شراء في زوج EUR/USD (بزيادة 39 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي USD/JPY، يمتلك 41٪ من المستثمرين صفقات شراء (بانخفاض -12 نقطة مئوية). في زوج GBP/USD، يتوقع 79٪ من المشاركين ارتفاعاً (بزيادة 58 نقطة مئوية). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات، لذلك من المتوقع انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com