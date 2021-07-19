اخبار التداول الاسبوعية: التركيز على أوبك وبنك الاحتياطي الأسترالي والبنك المركزي الأوروبي

تموز 19, 2021 14:36

بدأت الاسواق في استيعاب أولاً التقارير التي صدرت خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي تفيد بأن أوبك وحلفاءها يعملون على هدف لتخفيضات إنتاج النفط بحلول سبتمبر 2022. ومن المرجح أن تبدأ هذه الصفقة في أغسطس حيث بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أكثر من عامين.

سيتجه الاهتمام أيضاً إلى مؤشرات الأسهم الأوروبية واليورو هذا الأسبوع في انتظار المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي يوم الخميس. من المحتمل أن يلتزم البنك بأسعار فائدة سلبية لفترة أطول خلاف البنوك المركزية الأخرى مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار عكس ذلك.

ومن المقرر أيضاً أن يصدر البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) تقرير محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير يوم الثلاثاء مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الأوروبي يوم الجمعة.

يمكنك معرفة المزيد حول بعض الموضوعات العالمية التي تؤثر على الأسواق في هذه المجموعة المختارة من المقالات التعليمية الجديدة.

التقويم الاقتصادي للفوركس لهذا الأسبوع

المصدر: التقويم الاقتصادي من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals

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رادار المتداول - المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي

في تمام الساعة 12.45 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الخميس 22 يوليو، يصدر البنك المركزي الأوروبي بيان السياسة النقدية. وسيتبع ذلك مؤتمر صحفي في الساعة 1.30 مساءً بتوقيت جرينتش حيث يمكن أن يُظهر زوج اليورو درجة عالية من التقلب.

وذلك لأن السوق يتوقع أن يغير البنك توجيهاته المستقبلية ويلتزم بأسعار فائدة سلبية لفترة أطول من الوقت. وعدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد سابقاً بإشارات سياسية جديدة لهذا الاجتماع.

لقد رفع البنك بالفعل هدف التضخم الخاص به وقد يعلن أن برنامج شراء الأصول الوبائي سيتم استبداله بمشتريات الأصول العادية بعد ذلك - وهو تباين فعلي في السياسة النقدية مقارنة مع البنوك المركزية الرئيسية الأخرى.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،EURUSD، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 12 نوفمبر 2017 إلى 18 يوليو 2021. تم إجراؤه في 18 يوليو 2021، الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني الأسبوعي لزوج اليورو مقابل الدولار الأميركي الموضح أعلاه النطاق الذي تطور بين خطي الدعم والمقاومة الأفقيين الأسودين. تطور تشكيل الوتد هذا منذ أكتوبر الماضي وأنتج دورات اتجاه على الأطر الزمنية المنخفضة.

حالياً، يقع السعر فوق مستوى الدعم الأدنى. إذا تمكن السعر من اختراق هذا المستوى مع تأكيد تحليل اساسي للسياسة النقدية المتباينة، فيمكن للبائعين البقاء في السيطرة حتى مستوى الدعم التالي تحت مستوى الـ 1.1600 مباشرة.

ومع ذلك، إذا فاجأ البنك السوق، فإن سلسلة من الدورات الصعودية على أطر زمنية أقل يمكن أن تساعد زوج العملات على التحرك إلى منتصف تشكيل الوتد.

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تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

تستمر مؤشرات سوق الأسهم العالمية في الاتجاه الصعودي ولكن بشكل غير متساو في جميع أجاء الاسواق العالمية. تظل مؤشرات الاسيوية قائمة على نفس النطاق بينما تكافح المؤشرات الأوروبية لإختراق مستويات عالية جديدة. تمكنت المؤشرات الأمريكية فقط من البقاء في اتجاهات واضحة مع تسجيل بعضها أعلى مستوياتها على الإطلاق الأسبوع الماضي.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 ،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 22 أكتوبر 2020 إلى 18 يوليو 2021، تم إجراؤه في 18 يوليو 2021، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الماضية لمؤشر S&P 500:

2020 = + 16.17٪

2019 = + 29.09٪

2018 = -5.96٪

2017 = + 19.08٪

2016 = +8.80

لا يزال الرسم البياني اليومي لمؤشر S&P 500 الموضح أعلاه يؤكد الاتجاه الصعودي العام في السوق. لا تزال جميع المتوسطات المتحركة (المتوسطات المتحركة الأسية لـ 20 و 50 و 100 جلسة) تشير إلى الارتفاع بالترتيب الصحيح.

تاريخياً، تدخل المشترون في المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 جلسة (الخط الأحمر) مع الارتداد العرضي على المتوسط المتحرك الأسي لمدة 20 جلسة (الخط الأزرق). لا تزال هذه المستويات هي الأكثر إثارة للاهتمام لأننا ما زلنا في الاتجاه الصعودي.

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