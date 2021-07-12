هل مازال الدولار الأمريكي يبحث عن الاتجاه

تموز 12, 2021 14:00

أظهرت العملة الاحتياطية العالمية الأسبوع الماضي معنويات مختلفة. في الأيام القليلة الأولى، ارتفعت القيمة ووصلت إلى أعلى قيمة منذ بداية أبريل، لكنها انخفضت لاحقاً بشكل كبير وفقدت النتيجة الإيجابية للأسبوع بأكمله، وانتهت باللون الأحمر. تشجع البيانات الاقتصادية القوية حول العالم المستثمرين على الاحتفاظ بمراكز تنطوي على مخاطر تعد بعوائد أفضل من الأدوات الآمنة في الظروف الحالية.

الدولار الامريكي USD

ظلت البيانات الاقتصادية الأمريكية إيجابية وتشير إلى النمو. وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 60.1 نقطة، وعلى الرغم من التراجع الطفيف، إلا أنه ظل في منطقة النمو المرتفع. استقر عدد مطالبات البطالة الجديدة عند 370.000 في الأسبوع.

ظلت اتجاهات الوباء سلبية حيث بدأت المزيد من الدول في نشر سلالة فيروس الدلتا، بينما ارتفع المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة من 381 ألفاً إلى 425 ألفاً يومياً. استمر الوضع في الولايات المتحدة متأثراً بالمشاعر العالمية والتدهور بشكل معتدل، حيث ارتفع المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة من 14100 إلى 18000 ألف يومياً. ارتفع عدد اللقاحات المحقونة في البلاد من 329 مليونا إلى 333 مليونا، بتغير 4 ملايين فقط، وهو أقل بكثير من الأسبوع السابق، وانخفض إلى أدنى مستوى له منذ بداية العام. بشكل عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة من 54.7٪ إلى 55.3٪ من السكان وزاد بنسبة 0.6٪ خلال الأسبوع. في المملكة المتحدة، ارتفع متوسط ​​عدد الإصابات الأسبوعي إلى 29000 حالة يومياً، وفي روسيا ارتفع إلى 24000.

اليورو EUR

انخفض زوج العملات الرئيسي اليورو دولار في بداية الأسبوع ووصل إلى مستوى الـ 1،179 يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ بداية أبريل. مع ذلك، اتسمت جلسة التداول المتبقية بمشاعر إيجابية وارتفع الزوج وعوض كل خسائر الأسبوع. من بين البيانات الاقتصادية في أوروبا كان مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفعلي، والذي ارتفع إلى 58.3 نقطة في أوروبا و 57.5 في ألمانيا، والذي بلغ أعلى مستوياته منذ عدة سنوات. في مايو، نمت مبيعات التجزئة الأوروبية بنسبة 9.0٪ على أساس سنوي وتجاوزت توقعات السوق. جاء مؤشر ZEW الأوروبي للثقة الاقتصادية بـ 61.2 نقطة وتراجع عن أعلى مستوياته في الأشهر الأخيرة. أغلق زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي EUR/USD الأسبوع بارتفاع بنسبة 0.1٪.

الين الياباني JPY

انخفض الزوج الآسيوي الرئيسي، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، وسجل لفترة وجيزة أدنى مستوى في الشهر الماضي يوم الخميس. من بين البيانات الاقتصادية صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الخدمي الفعلية، والتي ارتفعت إلى 48.0 نقطة، لكنها لاتزال تفشل في الوصول إلى المنطقة الإيجابية. كما تم نشر مؤشرات إنفاق الأسرة، والتي أظهرت زيادة سنوية بنسبة 11.6٪. أنهى الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY الأسبوع بتراجع نسبته 0.8٪.

الجنيه الاسترليني GBP

ارتفع الجنيه البريطاني مقابل الدولار إلى مستوى 1390 دولار أمريكي، على الرغم من أنه حقق كل هذا النمو في يوم واحد يوم الجمعة، بعد أسبوع هادئ نسبياً. ومن بين البيانات الاقتصادية كان التغيير في الناتج الصناعي الذي ارتفع بنسبة 20.6٪ على أساس سنوي، مع انكماش العجز التجاري إلى 8.5 مليار دولار في مايو من 11 مليار دولار في الشهر السابق. أنهى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD الأسبوع بارتفاع 0.5٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بمؤشر أسعار الإنتاج الياباني. ومن المتوقع صدور مؤشرات التجارة الدولية للصين يوم الثلاثاء، والإنتاج الصناعي الياباني يوم الأربعاء، والتضخم في إنجلترا في يونيو. سيراقب المستثمرون أيضاً مؤشر اسعار المنتجين الأمريكية يوم الأربعاء، والذي سيوفر توقعات للتضخم. وفي الوقت نفسه، سيبدأ يوم الخميس ببيانات مهمة من الصين، حيث سيتم نشر مؤشرات الإنتاج الصناعي والتجزئة والنمو الاقتصادي، تليها مراقبة الوضع في سوق العمل في المملكة المتحدة وبيانات الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة. ستتم متابعة اجتماع ومؤتمر صحفي لبنك اليابان يوم الجمعة، تليها بيانات التضخم في أوروبا في يونيو وبيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.

وفقاً لبيانات معنويات السوق من Admirals، يمتلك 33٪ من المستثمرين مراكز شراء في زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي (بانخفاض -17 نقطة مئوية عن بيانات الأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، يمتلك 53٪ من المستثمرين صفقات شراء (بزيادة 13 نقطة مئوية). في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، يتوقع 21٪ من المشاركين ارتفاعاً (هبوطاً بنسبة -26 نقطة مئوية). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات، لذلك من المتوقع أن يرتفع زوج EUR/USD و GBP/USD وأن ينخفض ​​USD/JPY. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com