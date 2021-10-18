تظهر الأسواق العالمية انتعاشاً مع تصحيح سوق العملات

تشرين الأول 19, 2021 03:08

حافظت العملة الاحتياطية العالمية على مزاجها الصاعد في تداولات الأسبوع الماضي وتحركت حول أعلى مستوياتها خلال 12 شهر، على الرغم من أن سعر مؤشر الدولار استمر في ترنده الصاعد لفترة وجيزة في يوم الأربعاء، حيث وصل السعر إلى أعلى مستوى له منذ أواخر سبتمبر 2020. بشكل عام، يواصل الدولار الأمريكي عكس الاتجاه العام وهو مازاد من شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

الدولار الامريكي USD

كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية جيدة. حيث إرتفعت مبيعات التجزئة في البلاد في شهر سبتمبر بنسبة 14.0٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. هناك الكثير من النقاشات التي تدور في الأسواق حول الاضطرابات في سلاسل التوريد، والتي تقلل جزئياً من توافر السلع. أحد الأمثلة على ذلك، أبلغت شركة تصنيع السيارات Toyota عن انخفاض متوقع بنسبة 15٪ في أحجام إنتاج نوفمبر بسبب نقص المكونات. بلغ معدل التضخم الرئيسي لشهر سبتمبر 5.4٪ على أساس سنوي وظل مستقراً فوق مستوى 5٪ للشهر الرابع على التوالي. على عكس ما يقوله البنك المركزي، فإن التضخم لا يتراجع ويبقى مرتفعاً. كما تم نشر مؤشر أسعار المنتجين، والذي ارتفع بنسبة 8.6٪ على أساس سنوي وسجل أعلى مستوى جديد له، مما يشير إلى إستمرار الضغوط التضخمية في هذا القطاع وستستمر في الإمتداد إلى بقية الاقتصاد. في سوق العمل، لا يزال النقص في عدد العاملين حاداً، حيث بلغ عدد المراكز المفتوحة 10.44 مليون، وهو تراجع هامشي فقط عن المستويات المرتفعة التاريخية. انخفض عدد مطالبات البطالة الجديدة من 0.326 مليون إلى 0.293 مليون خلال الأسبوع.

أظهر الاتجاه الوبائي علامات إيجابية، وانخفض المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة العالمية من 408 إلى 402 ألف حالة في اليوم. ظلت الاتجاهات القارية دون تغيير، حيث أظهرت أمريكا الشمالية انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 14٪، وآسيا بنسبة -8٪ وأمريكا الجنوبية بنسبة -19٪، لكن الحالات في أوروبا استمرت في النمو وزادت بنسبة + 12٪ خلال الأسبوع. في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات مزيداً من التحسن وانخفض متوسط الحالات ​​من 87 إلى 85 ألف حالة يومياً. ارتفع عدد التطعيمات المعطاة من 402 إلى 405 مليون، أي تغيير بمقدار 3 ملايين. بشكل عام، إرتفع عدد الأشخاص في الولايات المتحدة الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 65.3٪ إلى 65.6٪ من السكان، مع زيادة أسبوعية بنسبة 0.3٪. في ليتوانيا، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 63.2٪ إلى 63.5٪، بفارق 0.3٪.

اليورو EUR

عكس زوج العملات الرئيسي اليورو دولار EUR/USD معنويات الدولار الأمريكي القوية وانخفض إلى مستوى 1.153 في بداية الأسبوع. وفي وقت لاحق استعاد خسائره وارتفع إلى مستوى 1.160. من بين البيانات الاقتصادية الهامة التي تم الإعلان عنها في القارة العجوز كانت بيانات الإنتاج الصناعي لشهر أغسطس، والذي أظهرت إرتفاعاً بنسبة 5.1٪ مما كانت عليه في نفس الوقت من العام الماضي. استقر مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية عند 21.0 في منطقة اليورو و عند 22.3 في ألمانيا، وكلاهما يواصل انخفاضهما المطرد. أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات الأسبوع على إرتفاع بنسبة 0.2٪.

الين الياباني JPY

استمر الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني في إظهار شعور قوي بالارتفاع، حيث ارتفع الزوج إلى مستوى 114.2، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018. وشملت البيانات الاقتصادية مؤشر أسعار المنتجين، الذي ارتفع بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي. وبلغ حجم الأعمال الصناعية لشهر أغسطس 8.8٪ على أساس سنوي. أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تداولات الأسبوع على إرتفاع بنسبة 1.8٪.

الجنيه الاسترليني GBP

أظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي معنويات إيجابية وارتفع بشكل ثابت طوال الأسبوع، منهياً التداول عند مستوى الـ 1.375. تضمنت البيانات الاقتصادية المهمة مؤشرات سوق العمل حيث بلغ معدل البطالة 4.5٪ وارتفع متوسط الدخل بنسبة 7.2٪ على أساس سنوي. كان الإنتاج الصناعي في أغسطس أعلى بنسبة 3.7٪ عن العام السابق. أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع على إرتفاع بنسبة 1.0٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع ببيانات اقتصادية مهمة من الصين، حيث سيتم نشر معدلات النمو الاقتصادي والإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة. وسيتبع ذلك بيانات الإنتاج الصناعي الأمريكي في يوم الاثنين. لا توجد إصدارات رئيسية مقررة ليوم الثلاثاء، بينما من المقرر صدور أرقام التضخم في المملكة المتحدة والمنطقة الآوروبية في يوم الأربعاء. سيراقب المستثمرون يوم الخميس بيانات مبيعات المنازل في الولايات المتحدة وفي يوم الجمعة بيانات التضخم اليابانية ومبيعات التجزئة البريطانية والنتائج الأولية لمؤشر مديري المشتريات.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، فإن 59 ٪ من المستثمرين لديهم صفقات شراء على زوج EUR/USD (بانخفاض -8 نقاط مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي USD/JPY، يمتلك 10٪ من المستثمرين صفقات شراء (بانخفاض -1 نقطة مئوية). في زوج GBP/USD، يتوقع 24٪ من المشاركين ارتفاعاً (وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة -22 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات تداول، لذلك من المرجح أن ينخفض ​​زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي وأن يرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com