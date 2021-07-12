اخبار التداول الاسبوعية: التركيز على بيانات بنك كندا وبنك الاحتياطي النيوزيلندي

تموز 12, 2021 12:15

تتجه كل الأنظار إلى بيان سعر الفائدة من بنك كندا (BOC) والمؤتمر الصحفي يوم الأربعاء 14 يوليو. كان الدولار الكندي أحد أفضل العملات أداءً في النصف الأول من العام، لكنه كافح منذ ذلك الحين لاكتساب أي زخم بعد أن أعلن البنك المركزي عن تخفيض سياسته في التسهيل الكمي.

قبل صدور بيان BOC، يصدر البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) تقريره الأخير عن معدل الفائدة. كان الدولار النيوزيلندي (NZD) عملة في بؤرة الاهتمام حيث أعلن البنك المركزي عن تحول مفاجئ في الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة قبل بضعة أسابيع مما تسبب في ارتفاع مؤقت في الدولار النيوزيلندي.

هناك أيضاً إعلانات أخبار اقتصادية رئيسية أخرى من المقرر إصدارها، بما في ذلك أرقام مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية يوم الثلاثاء، وأرقام التوظيف الأسترالية يوم الخميس، ومبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة.

يمكنك معرفة المزيد حول بعض الموضوعات العالمية التي تؤثر على الأسواق في هذه المجموعة المختارة من المقالات التعليمية الجديدة.

تقويم الفوركس لهذا الأسبوع

المصدر: التقويم الاقتصادي من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals

احجز مكانك المجاني في دورة فوركس 101 مع Admiral Markets عبر الويب الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه!

رادار المتداول -بيان البنك الاحتياطي النيوزيلندي

صدم بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) الأسواق قبل أسابيع قليلة عندما أعلن فجأة عن تحول في سياسة أسعار الفائدة. ارتفع الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأميركي بمقدار 150 نقطة تقريباً في أعقاب ذلك، قبل أن يتخلى عن كل مكاسبه.

هذا يسلط الضوء على مدى أهمية قرارات البنك المركزي بشأن سعر الفائدة للسوق في الوقت الحالي. سيبحث المتداولون عن أي أدلة حول الموعد المحتمل لرفع سعر الفائدة القادم - في وقت لاحق من هذا العام أو العام المقبل؟

من المحتمل أن يبقي البنك أسعار الفائدة معلقة في الوقت الحالي، لكن الاسواق قد رفعت بالفعل توقعاتها برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام اعتباراً من عام 2022. وقد يتسبب هذا في بعض القوة في الدولار النيوزيلندي ولكن هناك مخاطر إذا غيّرت البنوك المركزية الأخرى سياسة سعر الفائدة كذلك.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،NZDUSD، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 سبتمبر 2013 إلى 11 يوليو 2021. تم إجراؤه في 11 يوليو 2021، الساعة 7:00 صباحًاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

على المدى الطويل، يظهر مخطط السعر الشهري لزوج العملات NZDUSD، الدعم الحالي الذي يحافظ على السعر. يوفر الخط الأفقي الأسود السفلي العمل كمستوى مقاومة في عام 2019، والآن بعد أن اخترق السعر هذا المستوى، يعمل كمستوى دعم حول 0.6970.

إذا تمكن المشترون من البقاء فوق مستوى الدعم هذا، فقد يكون هناك المزيد من الاتجاه الصعودي إلى قمة التأرجح السابقة والمقاومة التاريخية حول مستوى الـ 0.7460 إلى مستوى الـ 0.7560.

إذا كنت تشعر بالإلهام والاستعداد للتداول مباشرة في السوق، فيمكنك فتح حساب تداول حقيقي من خلال النقر على اللافتة أدناه والوصول إلى مجموعة رائعة من ميزات التداول لدعمك في رحلتك.

تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

تستمر مؤشرات سوق الأسهم العالمية في الولايات المتحدة في الصدارة، مع تأخر المؤشرات الأوروبية والآسيوية. ومع ذلك، فإن معظم التدفقات في أسواق الأسهم الأمريكية تجد طريقها إلى قطاع التكنولوجيا.

كانت أسهم الـ FAANG (Facebook و Apple و Amazon و Netflix و Google) تتصدر مؤشر ناسداك و مؤشر ستاندرد آند بورز. على الرغم من أنه يمكن استبدال Netflix بـ Nvidia وهو سهم مشتعل.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 15 أكتوبر 2020 إلى 11 يوليو 2021، تم إجراؤه في 11 يوليو 2021، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الماضية لمؤشر ستاندرد آند بورز:

2020 = + 16.17٪

2019 = + 29.09٪

2018 = -5.96٪

2017 = + 19.08٪

2016 = +8.80

لا يزال مؤشر S&P 500 الموضح أعلاه يؤكد الاتجاه الصعودي العام في السوق. لا تزال المتوسطات المتحركة الأسية لـ (20 و 50 و 100 جلسة) تتحرك صعوداً لتأكيد الاتجاه.

يستخدم المشترون هذه المتوسطات المتحركة كمستويات لبدء صفقات جديدة مع دورات الاندفاع القليلة الماضية التي خرجت من المتوسط المتحرك الأسي البالغ 50 جلسة (الخط الأحمر).

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ على هذا المؤشر وآلاف الأدوات الأخرى عبر الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمزيد؟

يمكنك الحصول على هذا المؤشر مجاناً تماماً عن طريق ترقية منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals إلى الإصدار الحصري من Admirals!