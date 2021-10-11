يتماسك الدولار الأمريكي عند أعلى مستوى له منذ 12 شهراً

تشرين الأول 12, 2021 00:39

تذبذبت العملة الاحتياطية العالمية الأسبوع الماضي بالقرب من أعلى مستوياته في 12 شهر، باحثاً عن أخبار ودافع جديد للمضي قدماً. لا تزال الرغبة في المخاطرة مرتفعة في الأسواق المالية مع ارتفاع مؤشرات الأسهم، وأصبحت السلع أكثر تكلفة كما ارتفعت عوائد السندات، وحسب البيانات التاريخية تعد هذه البيئة مواتية لانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، ولكن في الأشهر الأخيرة قاومت العملة الاحتياطية العالمية هذه الأنماط و استطاعت تحقيق المزيد من الإرتفاعات.

الدولار الامريكي USD

في الولايات المتحدة، كانت البيانات الاقتصادية ضعيفة ولكنها أظهرت استمرار قوة الاقتصاد. حيث إحتلت مؤشرات سوق العمل تركيز الأسواق: تم إنشاء 194 ألف وظيفة جديدة وهو ما يقل عن توقعات السوق البالغة 500 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.8٪، وهو أدنى مستوى منذ ربيع 2017. تراجعت المبيعات السنوية للسيارات الجديدة إلى 9.66 مليون، وهو مستوى منخفض نسبياً حيث أنه يبتعد عن مستويات 16-18 مليونًا والتي تعتبر مقياس للإقتصادات القوية، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص المكونات التي تحد من أحجام الإنتاج. عاد عدد مطالبات البطالة الجديدة في النهاية إلى الاتجاه التنازلي، حيث انخفض عدد المطالبات من 0.362 مليون إلى 0.326 مليون خلال الأسبوع.

استمر الانتشار العالمي للفيروس في إظهار تباطؤ مستمر وانخفض المعدل الأسبوعي للحالات الجديدة من 434 إلى 408 آلاف في اليوم. في أمريكا الشمالية، كان الانخفاض في الحالات -19٪، وفي آسيا -14٪ وفي أمريكا الجنوبية -8٪، لكن الحالات استمرت في الزيادة ضمن القارة الآوروبية وبلغت 11٪ أسبوعياً. في الولايات المتحدة الأمريكية، أظهرت البيانات تحسناً وانخفض المتوسط ​​من 98 إلى 87 ألف حالة يومياً. ارتفع عدد اللقاحات المعطاة من 395 مليوناً إلى 402 مليوناً مع تغيير قدره 7 ملايين. بشكل عام في الولايات المتحدة، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 64.7٪ إلى 65.3٪ من السكان، بزيادة قدرها 0.6٪ أسبوعياً. في ليتوانيا، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من 62.7٪ إلى 63.2٪، بفارق 0.5٪.

اليورو EUR

انخفض زوج العملات الرئيسي اليورو دولار EUR/USD في يوم الأربعاء إلى مستوى الـ 1.153، وهو أدنى مستوى له منذ يوليو 2020، لكنه استعاد بعض الخسائر لينهي الأسبوع عند مستوى الـ 1.157. صدرت مجموعة من البيانات الاقتصادية في القارة العجوز, إنخفض مؤشر مديري مشتريات الخدمات من 59.0 إلى 56.4 نقطة، مظهراً تباطؤاً معتدلاً، لكنه لا يزال في المنطقة الإيجابية. أظهر مؤشر أسعار المنتجين الأوروبي ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13.4٪، مرتفعاً من 12.4٪ عن الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار الضغط على معدلات التضخم ودفعها للإرتفاع. ظلت أرقام مبيعات التجزئة الآوروبية في أغسطس دون تغيير مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات الأسبوع على إنخفاض بنسبة -0.2٪.

الين الياباني JPY

كانت معنويات الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني إيجابية وارتفع إلى مستوى الـ 112.2 وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2020 وأبريل 2019. كانت البيانات الاقتصادية شحيحة، انخفض إنفاق الأسر بنسبة -3.0٪ على أساس سنوي. أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني تداولات الأسبوع على إرتفاع بنسبة 1.0٪.

الجنيه الاسترليني GBP

تماشى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي مع اتجاه العملة الاحتياطية العالمية. لم يتم الإعلان عن بيانات اقتصادية مهمة. أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع على إرتفاع بنسبة 0.5٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بهدوء ولا توجد بيانات مهمة مقررة ليوم الاثنين. من المنتظر في يوم الثلاثاء صدور مؤشر أسعار المنتجين اليابانيين، ومؤشرات سوق العمل ومؤشرات ZEW البريطانية والألمانية والأوروبية. في يوم الأربعاء سيتجه الاهتمام إلى أرقام التجارة الدولية للصين وبيانات الإنتاج الصناعي البريطانية والأوروبية، ومعدلات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر. كما سيتم نشر محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي يوم الأربعاء. لا توجد بيانات رئيسية مقررة ليوم الخميس، بينما من المقرر صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية يوم الجمعة.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، فإن 67 ٪ من المستثمرين لديهم صفقات شراء على زوج EUR/USD (بانخفاض -14 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي USD/JPY، يمتلك 11٪ من المستثمرين صفقات شراء (بانخفاض -13 نقطة مئوية). في زوج GBP/USD، يتوقع 46٪ من المشاركين ارتفاعاً (وهو ما يمثل هبوطاً بنسبة -10 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات تداول، وبالتالي من المتوقع أن ينخفض ​​زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي، بينما من المتوقع أن يرتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني و زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com