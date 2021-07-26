يواصل الدولار الأمريكي من تعزيز قوته

تموز 26, 2021 14:33

توطدت العملة الاحتياطية العالمية الأسبوع الماضي بالقرب من أعلى مستوى لها في 4 أشهر وتتطلع إلى مزيد من الصعود على مايبدو. سادت المعنويات الإيجابية في الأسواق المالية مع عودة مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية إلى مستويات عالية جديدة، كما تداول مؤشر السلع CRB أيضاً حول أعلى مستويات الدورة الصعودية الحالية. ومع ذلك، لم يكن لمثل هذا التفاؤل تأثير سلبي كبير على قيمة الدولار الأمريكي، والذي ظل متأثراً بشكل طفيف فقط.

الدولار الامريكي USD

كانت البيانات الاقتصادية الأمريكية قليلة في الاسبوع الفائت، لكنها أظهرت استمرار الاقتصاد القوي. استقر المؤشر الأولي لمديري المشتريات في قطاع التصنيع عند 63.1 نقطة، مرتفعاً إلى مستوى مرتفع جديد آخر في دورة النمو هذه. وصلت مبيعات المنازل القائمة في يونيو إلى مستوى سنوي قدره 5.86 مليون وارتفعت بشكل طفيف من 5.78 مليون مقارنة مع الشهر الماضي. ومن المثير للاهتمام أن متوسط ​​سعر المنزل ارتفع بنسبة تصل إلى 16.1٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ارتفع عدد مطالبات البطالة بشكل غير متوقع من 360.000 إلى 420.000 خلال الأسبوع.

وأشارت إحصائيات الوباء إلى تباطؤ انتشار كوفيد - 19، حيث ارتفع المعدل الأسبوعي للحالات الجديدة من 492 ألفاً إلى 521 ألفاً يومياً، واستقر خلال الأيام القليلة الماضية. تدهور الوضع في الولايات المتحدة بشكل كبير مع الانتشار السريع لسلالة الدلتا، حيث ارتفع المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة من 31000 إلى 49000 حالة يومياً. ارتفع عدد اللقاحات التي يتم إعطاؤها في البلاد من 337 مليوناً إلى 341 مليوناً، مع تغيير 4 ملايين فقط وظل عند أدنى مستوياته في عام 2021. بشكل عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة من 55.9٪ إلى 56.6٪ من السكان، مع زيادة أسبوعية قدرها 0.7٪. من بين البلدان الأخرى التي تنتشر فيها سلالة الدلتا بشكل خاص، أظهرت إنجلترا انخفاضاً في عدد الحالات الجديدة، حيث انخفض المتوسط ​​الأسبوعي إلى 40 ألفاً يومياً من ذروة هذه الموجة عند 47000 حالة.

اليورو EUR

أظهر زوج العملات الرئيسي اليورو دولار EUR/USD معنويات سلبية وانخفض بشكل طفيف. كانت البيانات الاقتصادية في القارة العجوز ضعيفة بعض الشيء, وكان التركيز على القراءات الأولية لمؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، والذي بلغ 62.6 نقطة في أوروبا و 65.6 نقطة في ألمانيا، وهو مايشير إلى نمو قوي. عقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعا لم يتم فيه اتخاذ قرارات رئيسية ولم يتم إجراء أي تغييرات على أسعار الفائدة أو حجم برنامج التحفيز. تركز اهتمام المستثمرين على المؤتمر الصحفي حيث قالت كريستين لاغارد إن سياسة البنك ستظل قوية ومحفزة حتى يصل التضخم الأوروبي إلى مستوى مستدام يبلغ 2٪ على المدى الطويل. سيتم تنفيذ برنامج شراء السندات بوتيرة 20 مليار يورو شهرياً. أنهى زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي EUR/USD تداولات الأسبوع بانخفاض 0.3٪.

الين الياباني JPY

بدأ أهم زوج اسيوي الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني الأسبوع بتصحيح هام صعوداً إلى مستوى الـ 109.1، وهو أدنى مستوى منذ نهاية مايو، لكنه ارتفع بثبات لبقية الأسبوع وأنهى التداول على ارتفاع. تضمنت البيانات الاقتصادية التضخم لشهر يونيو، والذي جاء بنمو سنوي بنسبة 0.2٪ وتحول إلى إيجابي مرة أخرى بعد 8 أشهر. بلغ نمو الصادرات في يونيو 48.6٪ على أساس سنوي. أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني USD/JPY الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.4٪.

الجنيه الاسترليني GBP

بدأ زوج الجنيه البريطاني مقابل الدولار الأمريكي الأسبوع بتصحيح كبير إلى مستوى الـ 1.358 وهو أدنى مستوى منذ فبراير، ولكن بعد ذلك استعاد هذه الخسائر لينهي الأسبوع تغيراً هامشياً. تضمنت البيانات الاقتصادية مبيعات التجزئة لشهر يونيو، والتي ارتفعت بنسبة 9.7٪ على مدار العام، والمؤشر الأولي لمديري المشتريات التصنيعي، والذي بلغ 60.4 نقطة. أنهى زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي GBP/USD الأسبوع منخفضاً بنسبة 0.1٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بمؤشر IFO الألماني لمناخ الأعمال وأرقام مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة. يوم الثلاثاء، من المقرر صدور طلبيات السلع المعمرة الأمريكية ومؤشر ثقة المستهلك في البلاد. يوم الأربعاء، سيتحول الانتباه إلى محضر الاجتماع الأخير للبنك المركزي الأمريكي للحصول على أدلة حول المزيد من السياسة النقدية التحفيزية والتغييرات التي تطرأ عليها. يوم الخميس، ستتم مراقبة بيانات سوق العمل الألمانية والتضخم الألماني الأولي والأرقام الأولية للنمو الاقتصادي الأمريكي للربع الثاني. سيبدأ يوم الجمعة ببيانات الإنتاج الصناعي الياباني ومبيعات التجزئة، تليها البيانات الأولية للنمو الاقتصادي الأوروبي والألماني للربع الثاني ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، يمتلك 57٪ من المستثمرين مراكز شراء في زوج اليورو مقابل الدولار (بزيادة 15 نقطة مئوية مقارنة بالأسبوع الماضي). في الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، 18٪ من المستثمرين لديهم صفقات شراء (بانخفاض -13 نقطة مئوية). في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي، يتوقع 34٪ من المشاركين ارتفاعاً (وهو مايشكل هبوطاً بنسبة 45 نقطة مئوية). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات، لذلك من المتوقع انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي وارتفاع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com