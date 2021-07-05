الدولار الأمريكي يشهد ارتفاعاً معتدلاً

تموز 05, 2021 13:29

ارتفع الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي وبلغ ذروته في منتصف يوم الجمعة عند أعلى نقطة منذ أوائل أبريل، على الرغم من أن شهية المخاطرة واسعة النطاق والارتفاعات القياسية التي تسجلها أسواق الأسهم. فقط بعد ظهر يوم الجمعة، وبعد إصدار بيانات سوق العمل الأمريكية القوية، تم تعديل الدولار الأمريكي وخسر عدة أيام من النمو.

الدولار الامريكي USD

ظلت البيانات الاقتصادية الأمريكية قوية. خلق سوق العمل 850 ألف فرصة عمل في يونيو وتجاوز توقعات السوق بمقدار 700 ألف وظيفة. انخفض معدل البطالة إلى 5.9٪ وبلغ متوسطه تقريباً 5.8٪ والذي لم يسجله منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM الفعلي 60.6 نقطة وظل مستقراً مقارنة ببيانات الشهر الماضي. وفي الوقت نفسه، كان مكون السعر مرتفعاً بلغ 92.1 نقطة وبلغ ذروته منذ عام 1979، مما يشير إلى أن التضخم لا يزال لا ينحسر وأن ضغوط نمو الأسعار لا تزال قائمة. على الرغم من سوق العمل القوي والتضخم المستمر، يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحافز قوي ويواصل شراء السندات، وبالتالي زيادة السيولة وتعزيز الإنفاق الحكومي. استقر مؤشر ثقة المستهلك عند 127.3 نقطة، وهو أعلى مستوى يصل إليه إلى مستويات ما قبل الوباء منذ فبراير 2020. وانخفض عدد مطالبات البطالة الجديدة من 410.000 إلى 360.000 أسبوعياً.

تدهور وضع فيروس كورونا العالمي بشكل طفيف، حيث ارتفع المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة من 368 ألفاً إلى 381 ألفاً يومياً. تعكس الأرقام في الولايات المتحدة الاتجاه العالمي العام بشكل طفيف، حيث ارتفع المتوسط ​​الأسبوعي للحالات الجديدة بشكل معتدل من 12000 إلى 14100 في اليوم. وارتفع عدد التطعيمات المحقونة في البلاد من 322 مليونا إلى 329 مليونا وكان التغيير مستقراً عند 7 ملايين عملية تطعيم مقارنة بالأسبوع السابق.

بشكل عام، ارتفع عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل في الولايات المتحدة من 53.9٪ إلى 54.7٪ من السكان وزاد بنسبة 0.8٪ خلال الأسبوع. أيضاً، تظل سلالة فيروس دلتا في دائرة الضوء، والتي تنتشر بسهولة أكبر بين البشر. في المملكة المتحدة، تسود هذه السلالة بين الإصابات الجديدة، وعلى الرغم من أن حوالي 66٪ من السكان تلقوا التطعيم الأول على الأقل، فقد ارتفع عدد الحالات الجديدة في غضون بضعة أشهر من بضعة آلاف في اليوم إلى أكبر عدد ممكن. 28000 في الأيام الماضية. من دواعي السرور أنه على الرغم من ارتفاع عدد الإصابات، إلا أن هناك عدداً قليلاً جداً من الوفيات، مما يشير إلى أن اللقاحات فعالة.

اليورو EUR

عكس زوج العملات الرئيسي اليورو دولار EUR/USD اتجاهات الدولار الأمريكي ووصل لفترة وجيزة إلى مستوى 1،181 يوم الجمعة، لكنه أغلق الأسبوع أخيراً عند 1،186. بلغ معدل التضخم السنوي الأولي في يونيو 2.3٪ في ألمانيا و 1.9٪ في أوروبا. انخفضت مبيعات التجزئة الألمانية في مايو بنسبة -2.4٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. انخفض معدل البطالة الأوروبية من 8.1٪ إلى 7.9٪. أظهر مؤشر أسعار المنتجين الأوروبي نمواً بنسبة 9.6٪ على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ عام 1982. أغلق زوج اليورو الدولار EUR/USD الأسبوع بانخفاض قدره -0.6٪.

الين الياباني JPY

ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني أهم زوج آسيوي، لكنه كان متقلباً. وتضمنت البيانات الاقتصادية زيادة سنوية في مبيعات التجزئة بنسبة 8.2٪ في مايو ونمو الإنتاج الصناعي بنسبة 22٪. أنهى الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) الأسبوع مرتفعاً بنسبة 0.2٪.

الجنيه الاسترليني GBP

انخفضت قيمة الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 1،374، على الرغم من تعافيه لجزء من الخسارة ليلة الجمعة وإغلاق التداول عند مستوى الـ 1382 نقطة. من بين البيانات الاقتصادية الصادرة في المملكة المتحدة كان تغير في معدلات نمو اقتصاد البلاد في الربع الأول والذي بلغ -1.6٪ مقارنة بالربع السابق. أنهى الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) الأسبوع منخفضاً بنسبة -0.4٪.

الاحداث الاقتصادية

سيبدأ هذا الأسبوع بهدوء، حيث ينتظر المستثمرون مؤشرات مديري قطاع الخدمات الفعلية يوم الاثنين وهو يوم عطلة في الولايات المتحدة. من المقرر صدور مؤشر الثقة الاقتصادية الألماني والأوروبي ZEW، وبيانات مبيعات التجزئة الأوروبية، يوم الثلاثاء. من المتوقع صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء، وبيانات التجارة الدولية الألمانية يوم الخميس. يوم الجمعة هادئ نسبياً، حيث سيتم الإعلان عن أرقام الإنتاج الصناعي والتجارة الدولية في إنجلترا.

وفقاً لبيانات معنويات السوق في Admirals، فإن 50٪ من المستثمرين لديهم صفقات شراء في زوج اليورو مقابل الدولار الامريكي (بانخفاض -12 نقطة مئوية عن بيانات الأسبوع الماضي) في الزوج الآسيوي الرئيسي الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، يمتلك 40٪ من المستثمرين صفقات شراء (بزيادة 4 نقاط مئوية). في زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدلولار الأمريكي، يتوقع 47٪ من المشاركين ارتفاعاً (بنسبة 14 نقطة مئوية). يتم تفسير بيانات السوق هذه على أنها إشارات تداول، لذلك من المتوقع أن يرتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي والدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، والتوقعات في زوج اليورو دولار متوازنة حالياً. يجب دمج تحليل بيانات الصفقة مع توقعات التحليل الاساسي و التحليل الفني.

المصادر: bloomberg.com و reuters.com و Admiral Markets MT4 Supreme Edition و Investing.com