أخبار التداول الإسبوعية: التركيز على اجتماع البنك المركزي الأوروبي وبنك كندا المركزي و توزيعات الأرباح

تشرين الأول 26, 2021 01:23

سوف يرتكز إهتمام المتداولين هذا الأسبوع على مجموعة واسعة من البيانات الهامة للبنك المركزي الآوروبي والمؤتمر الصحفي الذي يلي الإجتماع, بالإضافة إلى أرباح بعض الشركات الكبرى.

سيتواجد كلٍ من محضر إجتماع بنك كندا وبنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي على التقويم الإقتصادي لهذا الأسبوع. كان أداء عملة الدولار الكندي هو الأداء الأقوى خلال الأسابيع الأربعة الماضية ومن المرجح أن يتفاعل بقوة مع أحدث إصدارات البنك المركزي الكندي.

بينما يواصل اليورو الإنخفاض ضمن الأسابيع القليلة الماضية، فمن المحتمل أن يتسبب البنك المركزي الأوروبي في بعض التقلبات لمؤشرات سوق الأسهم الأوروبية التي بقيت راكدة خلال الآونة الأخيرة. ومع ذلك، ستبدأ كل الأنظار بالتحول إلى أرباح الشركات الأوروبية بدءً من الأسبوع المقبل مع إعلانات أرباح الشركات الأمريكية هذا الأسبوع.

يمكنك معرفة المزيد حول بعض الموضوعات العالمية التي تؤثر على الأسواق عبر هذه المجموعة المختارة من المقالات التعليمية الجديدة.

تقويم الفوركس الأسبوعي

المصدر: التقويم الاقتصادي من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals

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رادار المتداول - المؤتمر الصحفي للبنك المركزي الأوروبي

في يوم الخميس 28 أكتوبر، يٌصدر البنك المركزي الأوروبي بيان السياسة النقدية الأخير لهذا العام والذي سيكون مصحوباً بمؤتمر صحفي في الساعة 1.30 مساءً بتوقيت جرينتش. يبدو الاقتصاد الأوروبي في حالة ليست جيدة لذلك سيكون لهذا الإجتماع تأثير هام على الأسواق.

تعطل الإمدادات، وارتفاع أسعار الطاقة، وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في أوروبا الشرقية، والتباطؤ الذي يشهده الإقتصاد الصيني، كلها أسباب تثير قلق البنك - خاصة وأن الصين هي الشريك التجاري الأكبر لأوروبا.

مع أخذ ذلك في الاعتبار، فمن المحتمل أن تتحدث كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي بنبرة كئيبة وهو ما قد يتسبب في مزيد من الضعف في زوج اليورو دولار وإرتفاع مٌحتمل لمؤشرات الأسهم الأوروبية.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،EURUSD، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 يوليو 2013 إلى 24 أكتوبر 2021 ، تم الإعداد في 24 أكتوبر 2021 الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يتداول سعر اليورو مقابل الدولار الأميركي حالياً عند مستوى دعم مثير للغاية عند 1.1515. كانت هناك نقاط تحول مهمة حول مستوى الأسعار هذا في عام 2015 و عام 2016 و عام 2017 و عام 2018 و عام 2020.

قد يؤدي أي تحرك دون هذا المستوى إلى دفع زوج اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى إختبار أدنى مستويات فترة الوباء. سوف تعتمد حركته القادمة على النغمة التي سوف يتحدث بها البنك المركزي الآوروبي هذا الأسبوع، وهو مستوى دعم رئيسي يجب مراقبته.

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تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

حققت مؤشرات سوق الأسهم العالمي مكاسب صغيرة خلال جلسة تداول الأسبوع الماضي, حيث سجل كلِ من مؤشر ستاندرد آند بورز و مؤشر الداو جونز مستويات قياسية جديدة. ومع ذلك، لا يزال مؤشر ناسداك 100 والمؤشرات الأوروبية يتداولون دون المستويات القياسية. والتي قد تبحث للحاق بمسيرة هذه الإرتفاعات.

راقب الشركات التالية التي سوف تنشر تقارير عن نتائج أرباحها هذا الأسبوع:

الثلاثاء - Pfizer,AMD ,McDonald’s ,Microsoft.

الأربعاء - Boeing ,Ford ,PayPal ,Alphabet.

الخميس - Lloyds Banking ,Volkswagen ,Coca-Cola.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 22 يناير 2021 إلى 24 أكتوبر 2021، تم الإعداد في 24 أكتوبر 2021 الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء السعر في السنوات الخمس الماضية لمؤشر ستاندرد آند بورز: 2020 = + 16.17٪، 2019 = + 29.09٪، 2018 = -5.96٪، 2017 = + 19.08٪، 2016 = +8.80.

يٌسلط الرسم البياني اليومي لسعر مؤشر سوق الأسهم - مؤشر ستاندرد آند بورز الموضح أعلاه الضوء على اتجاه صعودي واضح. في حين أن السعر ينخفض ​​خلال أشهر الصيف، عاد السعر للإرتفاع مرة أخرى وسجل أعلى مستوى جديد له على الإطلاق في تداولات الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، إن إختراق السعر للمستوى القياسي السابق بقوة و إقتراب موسم الأرباح الأسبوع المقبل قد يضع السعر أمام بعض الصعوبات لمواصلة مسيرة الإرتفاع. إذا تمكن مؤشر ناسداك من مواصلة مسيرته إلى أعلى مستوى له، فقد يمنح هذا بعض الزخم لمؤشر ستاندرد آند بورز أيضاً. مما يجعل تداولات هذا الأسبوع مثيرة للغاية!

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