اخبار التداول الاسبوعية: التركيز على اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وبنك الاحتياطي الأسترالي

تموز 05, 2021 12:15

مع التحرك المتقلب لعملة الدولار الأمريكي الأسبوع الماضي، فإن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هذا الأسبوع يوم الأربعاء سيكون مراقباً على نطاق واسع. بعد أن أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل إلى تغيير في موقف السياسة النقدية الشهر الماضي، سيبحث المتداولون عن مزيد من الأدلة حول أي إجراءات سياسية جديدة.

ومن المرجح أيضاً أن يكون الدولار الأسترالي في بؤرة الاهتمام هذا الأسبوع بسبب بيان سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الأسترالي يوم الثلاثاء. أظهرت الأشهر القليلة الماضية مدى أهمية إعلانات أسعار الفائدة لتدفقات السوق.

ولكن مع عودة أجزاء من أستراليا إلى حالة الإغلاق، سيكون من المثير للاهتمام رؤية لغة البنك المركزي في سياسته النقدية المستمرة. ومن المقرر أيضاً أن يتحدث محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي بعد إصدار البيان، مما قد يشير إلى تغيير في اللغة أو السياسة.

يمكنك معرفة المزيد حول بعض الموضوعات العالمية التي تؤثر على الأسواق العالمية في هذه المجموعة المختارة من المقالات التعليمية الجديدة.

المصدر: التقويم الاقتصادي من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals

احجز مكانك المجاني في دورة فوركس 101 مع Admiral Markets عبر الويب الآن بالنقر فوق اللافتة أدناه!

رادار المتداول -بيان الاحتياطي الاسترالي RBA

في يوم الثلاثاء 6 يوليو، أصدر البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قراره الأخير بشأن سعر الفائدة، تلاه مؤتمر صحفي مع محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي لوي. من المحتمل أن يكون هذا وقتاً متقلباً بالنسبة للدولار الأسترالي حيث تم تم تسعير الاسواق تبعاً لبعض التغييرات.

يتوقع بعض المحللين أن يبدأ البنك المركزي في الابتعاد عن استجابة السياسة النقدية الوبائية من خلال تقليص برنامج شراء السندات. ومع ذلك، في حين أن التوقعات الاقتصادية للاقتصاد كانت إيجابية، فإن تطعيمات Covid كانت بطيئة وأجزاء من البلاد الآن في حالات إغلاق جديدة.

إذا رأى بنك الاحتياطي الأسترالي هذا على أنه مشكلة خطيرة وقرر الاستمرار في سياسته النقدية، فمن المحتمل أن يخرج المضاربون على الارتفاع من مراكزهم مما يتسبب في مزيد من الانخفاض في العملة. ومع ذلك، فإن أي تغيير هام في السياسة بالطريقة الأخرى قد يدفع العملة الاسترالية لتحقيق ارتفاعاً كبيراً وهذا هو السبب في أن الدولار الأسترالي من المحتمل أن يكون متقلباً هذا الأسبوع.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،AUDUSD، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 8 أكتوبر 2020 إلى 4 يوليو 2021. تم إجراؤه في 4 يوليو 2021، الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

من الواضح في الرسم البياني اليومي لزوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأميركي أن نرى النطاق الجانبي الذي تطور خلال معظم هذا العام. ومع ذلك، كانت هناك بعض الانقطاعات الزائفة، وعلى الأخص في فبراير. في الشهر الماضي، اخترق السعر قاع النطاق ولكنه لم يهرب بعد إلى الجانب السلبي.

إذا تمكن السعر من العودة إلى النطاق، فقد يمثل ذلك سيناريو صعودي قد يشهد ارتفاع الأسعار مرة أخرى إلى قمة النطاق. ولكن، إذا قام السعر بدورة منخفضة جديدة، فقد يكون هناك المزيد من الضغط الهبوطي.

إذا كنت تشعر بالإلهام والاستعداد للتداول مباشرة في السوق، فيمكنك فتح حساب تداول حقيقي من خلال النقر على اللافتة أدناه والوصول إلى مجموعة رائعة من ميزات التداول لدعمك في رحلتك.

تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

تستمر مؤشرات سوق الأسهم العالمية في التداول في اتجاهات صعودية مع اختلافات متفاوتة عبر مناطق مختلفة. تستمر مؤشرات سوق الأسهم في آسيا في التداول الجانبي حيث تعيق معدلات الإصابة الجديدة النمو الاقتصادي.

استمرت مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية في اتجاه صعودي لكنها فقدت الزخم بعد مخاوف بشأن سلالة فيروس كورونا الجديد - المتغير دلتا. والمثير للدهشة أن الانخفاض الحاد في اليورو لم يُترجم إلى ارتفاع في مؤشرات الأسهم، مما يشير إلى الضعف الأساسي الناجم عن تهديد متغير دلتا.

المصدر: Admiral Markets MetaTrader 5 ،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 9 أكتوبر 2020 إلى 4 يوليو 2021، تم إجراؤه في 4 يوليو 2021، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الماضية لمؤشر ستاندرد آند بورز:

2020 = 16.17٪

2019 = 29.09٪

2018 = -5.96٪

2017 = 19.08٪

2016 = 8.80

ذهبت معظم تدفقات سوق الأسهم إلى مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية التي تم تداولها عند مستويات قياسية جديدة. يسلط الرسم البياني اليومي لمؤشر ستاندرد آتد بورز S&P 500 الموضح أعلاه الضوء حول الاتجاه الصعودي الطويل الأجل والذي لا يزال سليماً مع تشكيلات مرتفعة ويشهد عدة ارتداد من المتوسطات المتحركة - لا سيما المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 جلسة.

هل تعلم أنه يمكنك استخدام مؤشر Trading Central Technical Ideas Lookup للعثور على أفكار تداول قابلة للتنفيذ على هذا المؤشر وآلاف الأدوات الأخرى عبر الفوركس والأسهم والمؤشرات والسلع والمزيد؟

يمكنك الحصول على هذا المؤشر مجانًا تمامًا عن طريق ترقية منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals إلى الإصدار الحصري من Admirals!