اخبار التداول الاسبوعية: التركيز على محضر اجتماع الفيدرالي الامريكي و تقرير CPI وارباح مجموعة الـ FAANG

تموز 26, 2021 15:35

هذا الأسبوع، تتجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي للجنة السوق المفتوحة الأمريكية يوم الأربعاء. سيكون التجار متحمسين لمعرفة المزيد عن خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد التحول الدراماتيكي في السياسة النقدية الشهر الماضي والذي أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.

كما ستتم مراقبة أرقام تضخم أسعار المستهلك (CPI) عن كثب هذا الأسبوع في أستراليا وكندا. التضخم هو أحد المقاييس الرئيسية التي تستخدمها البنوك المركزية لتحديد وقت خفض أو زيادة أسعار الفائدة.

قدم موسم أرباح الولايات المتحدة حتى الآن دفعة كبيرة لمؤشرات سوق الأسهم الأمريكية. مع بدء موسم الأرباح الأوروبي، سيركز التجار على مؤشرات سوق الأسهم الأوروبية التي ظلت إلى حد ما في نطاق قائم في الأشهر الأخيرة.

يمكنك معرفة المزيد حول بعض الموضوعات العالمية التي تؤثر على الأسواق في هذه المجموعة المختارة من المقالات التعليمية الجديدة.

التقويم الاقتصادي للفوركس لهذا الأسبوع

المصدر: التقويم الاقتصادي من منصة التداول MetaTrader 5 المقدمة من Admirals

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رادار المتداول - المؤتمر الصحفي للبنك الاحتياطي الفيدرالي FOMC

في الساعة 7.00 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء 28 يوليو، يُصدر أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أحدث بيان للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وسيتبع ذلك مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 7.30 مساءً بتوقيت جرينتش.

أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل عن تحول كبير في إجراءات السياسة النقدية حيث يركزون الآن على التناقص التدريجي في وقت أقرب بكثير مما ذكر سابقاً, سيحرص المتداولون على معرفة المزيد من التفاصيل حول موعد بدء التناقص التدريجي ومتى سوف تبدأ عملية التخفيض في مشتريات الأصول المالية.

تتزامن خطة البنك الاحتياطي الفيدرالي لبدء التناقص التدريجي في شراء الاصول مع ترسخ متغير دلتا في الولايات المتحدة. وتعد هذه السلالة الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة كما هو الحال في معظم البلدان حول العالم.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،USDX، الرسم البياني الشهري - نطاق البيانات: من 1 أبريل 2005 إلى 25 يوليو 2021. تم إجراؤه في 25 يوليو 2021، الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

يوضح الرسم البياني الشهري لسعر مؤشر الدولار الأمريكي الموضح أعلاه نمط توطيد واضح طويل الأجل، كما هو موضح بين الخطين الأفقيين الأسودين. في بداية العام، رفض السعر قاع الحركة الافقية مما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي.

مع ذلك، يظهر الرسم البياني الأسبوعي أدناه كيفية مواجه السعر الآن بعض المقاومة الفنية حول مستوى الـ 93 دولار وهو أعلى مستوى في مارس.

المصدر: Admirals MetaTrader 5 ،USDX، الرسم البياني الأسبوعي - نطاق البيانات: من 12 نوفمبر 2017 إلى 25 يوليو 2021. تم إجراؤه في 25 يوليو 2021، الساعة 7:00 صباحاً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

قد تكون هذه المنطقة التي قد يبدأ فيها زخم الشراء في التلاشي. ولكن الاختراق فوق مستوى هذا السعر قد يؤدي إلى محاولة الدولار الأمريكي في العودة إلى قمة النطاق الشهري طويل الأجل الموضح في الرسم البياني الأول.

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تحديثات أسهم الشركات ومؤشرات الأسهم

بينما يتحسر مديرو الصناديق على الأسعار المرتفعة في مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ساعد متداولي التجزئة في إبقاء الاتجاه العام على قيد الحياة. قفز مؤشرا الأسهم ناسداك 100 وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي ولكن الأمر يستحق مشاهدة المؤتمر الصحفي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي لمعرفة أي تغييرات في المعنويات.

المصدر: Admirals MetaTrader 5،SP500، الرسم البياني اليومي - نطاق البيانات: من 29 أكتوبر 2020 إلى 25 يوليو 2021، تم إجراؤه في 25 يوليو 2021، الساعة 6:30 مساءً بتوقيت جرينتش. يرجى ملاحظة: الأداء السابق ليس مؤشراً موثوقاً للنتائج المستقبلية.

أداء الخمس سنوات الماضية لمؤشر S&P 500:

2020 = + 16.17٪

2019 = + 29.09٪

2018 = -5.96٪

2017 = + 19.08٪

2016 = +8.80

يسلط الرسم البياني اليومي لمؤشر سوق الأسهم S&P 500 الموضح أعلاه الضوء على الاتجاه الصعودي طويل الأجل الذي بدأ في أكتوبر 2020. نظراً لأن جميع المتوسطات المتحركة لا تزال تشير إلى الأعلى، فمن الواضح أن الاتجاه لا يزال مرتفعاً مع وجود المشترين النشطين حول هذه المستويات.

كانت تقارير الارباح الامريكية قوية بعض الشي وقد ساعد ذلك على توالي الامر نفسه مع تقارير الأرباح الأوروبية، راقب هذه الشركات الأمريكية والأوروبية التي من المقرر أن تقدم تقريراً حول ارباحها هذا الأسبوع:

الاثنين - Louis Vuitton, eBay, Visa, AMD

الثلاثاء - Boeing, Starbucks, Microsoft

الأربعاء - L’Oreal, Barclays, Ford, Facebook, Apple, Google, Amazon

الخميس - Shell, Airbus, Lloyds Banking

الجمعة - AF-KLM, Exxon Mobil, Procter & Gamble

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