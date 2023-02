Vse oči so uprte v odločitve o obrestnih merah Fed, ECB in BoE

Pozornost vlagateljev in trgovcev bodo pritegnila za danes in jutri predvidena srečanja ameriških zveznih rezerv (Fed), Evropske centralne banke (ECB) in Bank of England (BoE). Tržni analitiki menijo, da bodo tri centralne banke verjetno zvišale svoje referenčne obrestne mere, da bi zmanjšale inflacijske pritiske. V petek bodo udeleženci na trgu imeli priložnost natančno preučiti poročilo o plačilnih listah za nekmetijstvo v ZDA.

Med drugimi novicami je statistični urad Nove Zelandije objavil, da se je stopnja brezposelnosti v državi v četrtem četrtletju leta 2022 povečala na 3,4 %, kar je nekoliko več od napovedi. Poročilo Westpaca je komentiralo podatke o stopnji brezposelnosti, da »čeprav trg dela prihaja z zelo močnega izhodišča, obstaja dober razlog za pričakovanje poslabšanja v prihodnjih letih. Nasprotno pa inflacija plač ostaja v porastu, prelomnica pa bo verjetno prišla pozneje. Še naprej pričakujemo 0,5-odstotno zvišanje uradne gotovinske obrestne mere pozneje ta mesec."

Ameriška centralna banka bo verjetno zvišala obrestne mere

Pozneje danes naj bi Fed objavil svojo odločitev glede obrestnih mer. Tržni analitiki pričakujejo, da bo Fed zvišal stroške izposojanja za 25 bazičnih točk na razpon od 4,5% do 4,75%. To bi bil nižji dvig obrestne mere od marca 2022.

Poročilo Financial Timesa, objavljeno 30. januarja, je nakazovalo, da bodo člani Zveznega odbora za odprti trg (FOMC) ohranili "jastrebovo" držo, kar odraža njihovo željo po nadaljnjem zviševanju obrestnih mer, čeprav se zdi, da se inflacija po zadnjih raziskavah umirja.

Strategi banke HSBC, ki so 30. januarja govorili za Bloomberg, so predlagali, da bi Fed lahko znižal obrestne mere za 1,00 % pred koncem leta 2023. Vendar so opazili, da »obstaja nenavadna količina negotovosti glede usmeritve politike glede na to, kako nenavaden je bil ta gospodarski cikel .”

Sestanek BoE: Še en dvig obrestnih mer?

Najnovejše napovedi ekonomistov kažejo, da bo BoE sledila Federal Reserve pri zvišanju svoje referenčne obrestne mere. Glede na različna poročila, objavljena v medijih, bo Odbor za denarno politiko (MPC) BoE najverjetneje zvišal obrestno mero za 50 bazičnih točk in jo popeljal na 4,00 %. To bi bilo drugo zaporedno zvišanje obrestne mere za 50 bazičnih točk.

Ko komentirajo denarno politiko BoE, so nekateri ekonomisti dejali, da visoka inflacija plač in cen storitev kaže na še eno zvišanje obrestne mere v marcu, vendar bo tokrat za 25 bazičnih točk.

ECB bo verjetno zvišala stroške izposojanja

V četrtek, 2. februarja, se bo sestal upravni odbor ECB , ki bo odločal o njeni denarni politiki. Vodja ECB Christine Lagarde je v Davosu poudarila, da bi morala denarna politika banke ostati pri začrtani poti. Po napovedih ekonomistov bo centralna banka evrskega bloka verjetno zvišala obrestne mere za 50 bazičnih točk na 2,5 %.

Analitiki ING so ugotovili, da "oblikovalci politik ECB mislijo, da morajo ubiti inflacijo, in bodo nehali naraščati šele, ko bodo opazili veliko izboljšanje inflacijskih obetov." Ekonomisti pri Rabobank so predlagali, da bi se lahko oblikovalci politik, ki so naklonjeni agresivnemu zaostrovanju politike, medtem ko se pričakuje, da bo ECB zvišala obrestne mere, soočili z negativnim odzivom, saj se zdi, da se inflacija umirja. Poročilo Rabobank pravi, da so »jastrebi ECB še vedno v močnem položaju, vendar nimajo več carte blanche z začetnimi znaki umirjanja inflacije. Zvišanje za 50 bp na sestanku naslednji teden je bilo dobro obveščeno, zato se bomo osredotočili na prihodnjo pot.”

Poročilo o plačilnih listah za nekmetijstvo v ZDA se pričakuje v petek

Januarsko poročilo ZDA Nonfarm Payrolls (NFP), ki ga je objavil Urad za statistiko dela ( BLS ), bo v petek v središču pozornosti. Ekonomisti napovedujejo, da se je število plač povečalo za 187.000 v prvem mesecu leta 2023. Plačilo za nekmetije se je decembra 2022 povečalo za 223.000, čeprav je Reutersova anketa med ekonomisti napovedovala povečanje za 200.000.

Objava podatkov ameriškega NFP ponavadi sproži nestanovitnost, povezano z ameriškim dolarjem, saj bi lahko številka, višja od pričakovane, povečala vrednost valute, medtem ko bi številka, nižja od pričakovane, lahko oslabila dolar v primerjavi z drugimi valutami.

