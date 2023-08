Trgovanje z Mehiškim pesom: kaj morate vedeti

Avgust 21, 2023 16:03

Ko govorimo o Ameriki, nas večina pomisli na Združene države Amerike ali v nekaterih primerih na Kanado. Vendar je Mehika med državami z najbogatejšo zgodovino na celini in rastočim gospodarstvom. Trgovanje z mehiškim pesom (MXN) v primerjavi z glavnimi valutami, kot so ameriški dolar, evro ali britanski funt, je lahko možnost, če želijo trgovci ustvariti raznolik trgovalni portfelj.

Vendar pa je resnica, da mehiški peso ni ravno priljubljen kot njegovi najbolj znani kolegi. V tem spletnem članku bomo z vami delili nekaj dragocenih spoznanj o mehiškem pesu in njegovi korelaciji z mehiškim gospodarstvom, ki jih je težko najti v samo enem blogu.

Mehiški peso in mehiško gospodarstvo

Mehika ima 128.000.000 prebivalcev in 14. največji BDP v nominalnem smislu na svetu. Mednarodni denarni sklad (IMF) je zvišal svojo napoved rasti BDP za Mehiko za leto 2023 na 2,6 %, kar je 0,8 % več od 1,8 % rasti, ki jo je napovedal aprila.

Spremenjeni obeti odražajo pozitivne gospodarske rezultate, ki jih je država dosegla v zadnjih nekaj mesecih. Gospodarstvo je v prvem četrtletju leta 2023 zraslo za 1,1 %, kar je preseglo pričakovanja analitikov in nadgradilo šest zaporednih četrtletij rasti.

Glede na poročilo, ki ga je objavil mehiški nacionalni inštitut za geografijo in statistiko (INEGI), je medletna skupna inflacija CPI julija še naprej padala in dosegla 4,79 %. Podatek je bil v skladu s pričakovanji analitikov in pomeni že 6. znižanje inflacije zapored.

Glavni cilj Banco de México (mehiške centralne banke) je dolgoročno ohraniti vrednost mehiške valute, da bi izboljšali blaginjo Mehičanov, hkrati pa ohranili nizko in stabilno inflacijo. Glede na njeno spletno stran je bila Banco de México ustanovljena 1. septembra 1925. Mehiško gospodarstvo se je v zadnjih nekaj desetletjih soočalo z vzponi in padci, pri čemer je imela centralna banka ključno vlogo pri zniževanju inflacije. Od leta 1994 je Banco de México (Banxico) samostojna pri oblikovanju in izvajanju svoje monetarne politike.

Učinkovitost Mehiškega pesa

Potem ko se je januarja 2017 v primerjavi z ameriškim dolarjem za kratek čas dotaknil večletne najnižje vrednosti 21,50, je mehiški peso začel naraščati in do septembra 2017 SE je trgoval pri približno 17,60. V naslednjih dveh letih se je peso stabiliziral in se trgoval med 18 in 20 pesosov za ameriški dolar.

Upodobljeno: mesečni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD MXN . Časovni razpon: 1. oktober 2017 – 17. avgust 2023 . Datum zajema: 17. avgust 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov .

Začetek pandemije leta 2020 je prizadel mehiško valuto. Mehiški peso je upadel v vrednosti v primerjavi z ameriškim dolarjem in se je do konca marca 2020 dotaknil 25 pesosov. Vendar pa je do konca leta peso uspel pridobiti veljavo in je trgoval pri 20 pesosih v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Upodobljeno: dnevni grafikon Admirals MetaTrader 5 – USD MXN . Časovni razpon: 3. januar 1. 20 23 – 17. avgust 2023 . Datum zajema: 17. avgust 2023 . Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnjih rezultatov.

Leta 2023 se je mehiški peso še naprej krepil v primerjavi z ameriškim dolarjem in 1. julija je trgoval pri 16,75. To je bilo najnižje v sedmih letih in pol, zaradi česar nekateri uporabniki družbenih medijev mehiško valuto imenujejo "super peso". V poročilu ING je bilo zapisano, da ko gre za valute LATAM, »mehiški peso ostaja eden najboljših tečajev v letu in ga prekaša le kolumbijski peso (ponuja 14,4-odstotni implicitni donos!). Vlagateljem je všeč visoka stopnja prenosa v Mehiki, dobro vodeno gospodarstvo in izpostavljenost presenetljivo močni rasti v ZDA v letošnjem letu. Dejansko so delavska nakazila nazaj v Mehiko maja dosegla rekordnih 5,7 milijarde dolarjev.«

Kaj analitiki napovedujejo glede mehiškega pesa in mehiškega gospodarstva?

Mehiška centralna banka je 10. avgusta ohranila svojo referenčno obrestno mero pri 11,25 %, kar je v skladu z napovedmi analitikov, kar nakazuje, da inflacijski obeti ostajajo "zelo zapleteni" in nakazuje, da bi obrestna mera lahko ostala nespremenjena še nekaj mesecev. Oblikovalci politik banke so v izjavi po srečanju dejali, da »za doseganje urejene in vzdržne konvergence skupne inflacije k cilju 3 % (odbor) meni, da bo treba ohraniti referenčno obrestno mero na trenutni ravni za daljše obdobje."

Analitiki ING so zapisali v poročilu objavljeno 18. julija, da »tržni diskont predvideva znižanje obrestne mere mehiške centralne banke do novembra. Strinjamo se in dejansko lahko vidimo, da se cene znižujejo hitreje od tržnih popustov. Vgrajenega je veliko udobja. To je mogoče razbrati iz apreciacije pesa in padcev tržnih tečajev.« Dodali so tudi, da je »v mehiško krivuljo (TIIE) vgrajena visoka stopnja političnega udobja, tako zelo, da smo vse bolj nagnjeni k pričakovanju začetka postopka materialne olajšave v prihodnjih mesecih. Politična obrestna mera pri 11,25 % je približno 6 % nad obrestno mero Fed skladov, kar predstavlja precej veliko ublažitev. V zadnjih 15 letih je bil večji le dvakrat – nujni rezi Fed med veliko finančno krizo in enako ob izbruhu pandemije. Nobena zahteva trenutno ni, da bi bil ta razpon širši.

Ekonomisti Morgan Stanleyja predlagajo, da bi nearshoring verjetno spodbudila mehiško gospodarstvo. V svojem obvestilu vlagateljem, objavljenem 27. julija, so zapisali: »Če naj bo ameriška proizvodnja manj odvisna od Kitajske, menimo, da bo pot potekala preko Mehike. Pričakuje se, da bo Nearshoring dolga in trajna tekma, ki bi lahko pomagala zgraditi nove ekosisteme v obstoječih mehiških proizvodnih središčih. Z rastjo mehiškega BDP in proizvodnje bi morali rasti tudi dobički podjetij, zlasti v finančnem, industrijskem in potrošniškem sektorju. Pravzaprav so v obdobjih nadpovprečne rasti BDP mehiške lastniške vrednostne papirje ponavadi prekašale v smislu vrednotenja, dobičkonosnosti in poslovne uspešnosti. Trend nearshoringa je že povzročil ponovno oceno mehiških delnic in strategi vidijo nadaljnji vzpon za domača podjetja v naslednjih petih letih, ko drugi val rasti nearshoringa pridobiva zagon.«

Ker naj bi mehiški državljani volili na volitvah prihodnje leto, analitiki Commerzbank menijo, da bi lahko bil rezultat ključen za mehiški peso in lokalno gospodarstvo. »Prihajajoče volitve julija 2024 bodo odločilne za mehiško gospodarstvo in peso. Naložbe v infrastrukturo, varnost in človeški kapital ter podjetjem prijazne reforme ne bi smele samo povečati mehiškega inherentnega potenciala rasti, temveč tudi povečati privlačnost države kot naložbene destinacije. Z ustreznimi reformami verjamemo, da je Mehika v dobrem položaju, da izkoristi povečane dejavnosti nearshoringa in friendshoringa s strani globalnih podjetij, kar bi imelo pozitiven dolgoročni učinek na MXN,« so zapisali v svojem poročilu.

Obvladovanje tveganja pri trgovanju z Mehiškim pesom

Kot pri vsakem valutnem paru forex tudi trgovanje z mehiškim pesom proti ameriškemu dolarju, evru, britanskemu funtu ali drugim manj priljubljenim valutam vključuje tveganje. Trgovci začetniki, ki nimajo izkušenj z delovanjem valutnih trgov, bi morali vložiti nekaj časa v razširitev svojega finančnega znanja. Poznavanje osnov valutnega trga bi lahko ljudem, ki so šele začeli trgovati, pomagalo zgraditi celovito strategijo.

Dobro pripravljena strategija bi trgovcem začetnikom lahko pomagala zmanjšati tveganje. Pravočasno učenje vseh finančnih novic in delovanja trgov ne bi bilo primerno, če ne preučite orodij za obvladovanje tveganj. Orodja, kot je naročilo za zaustavitev izgube, lahko zmanjšajo izgubo sredstev, če se trgi obrnejo proti vašemu načrtu. Če so orodja za obvladovanje tveganj nekaj novega za vas, bi bilo najbolje, da okrepite svoje znanje okoli njih.

Posredniki ponujajo široko paleto izobraževalnih gradiv, ki bi vam lahko pomagala postati boljši trgovec in hkrati zmanjšati tveganja v procesu. Trgovci začetniki lahko izkoristijo spletne seminarje, bloge, vodnike, seminarje itd., ki jih pripravijo bolj izkušeni trgovci, ki svoje znanje delijo z začetniki. Še bolje pa je, da so nekateri materiali zastonj. Ne zamudite priložnosti, da postanete boljši trgovec!

Vas zanima trgovanje z makroekonomskimi novicami? Naučite se, kako ta pristop deluje z našimi brezplačnimi spletnimi seminarji. Spoznajte in komunicirajte z izkušenimi trgovci. Glejte in se učite iz trgovalnih sej v živo.

Brezplačni trgovalni webinarji Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje BREZPLAČANA REGISTRACIJA

To gradivo ne vsebuje in se ga ne sme razlagati tako, da vsebuje naložbene nasvete, naložbena priporočila, ponudbo ali nagovarjanje k kakršnim koli transakcijam s finančnimi instrumenti. Prosimo, upoštevajte, da takšna analiza trgovanja ni zanesljiv pokazatelj trenutne ali prihodnje uspešnosti, saj se lahko okoliščine sčasoma spremenijo. Preden sprejmete kakršne koli naložbene odločitve, se posvetujte z neodvisnimi finančnimi svetovalci, da zagotovite, da razumete tveganja.