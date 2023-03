Azijski trgi rastejo, medtem ko se strah bank zmanjšuje

Večina azijskih trgov je v torek zjutraj zrasla, saj je nakup velikih delov propadle banke Silicon Valley Bank (SVB) s strani First Citizens BancShares zmanjšal strahove glede ameriškega bančnega sektorja. Delnice Deutsche Bank so se v ponedeljek okrepile zaradi optimizma vlagateljev.

V Združenem kraljestvu se pričakuje, da bo guverner Bank of England Andrew Bailey pričal o dogodkih v SVB UK pred finančnim odborom. Bailey je v ponedeljek ponovil, da je bančni sektor Združenega kraljestva odporen in v dobrem položaju za podporo gospodarstva države.

Ekonomisti pri S&P Global Ratings so komentirali gospodarstvo v evroobmočju in zapisali, da bo »lepljiva inflacija prisilila ECB, da zvišuje obrestne mere dlje, kot smo prej pričakovali, verjetno dokler obrestna mera mejnega depozita ne bo dosegla 3,50 % do poletja, razen če pretresi na trgu spodkopljejo trenutne obeti za rast in inflacijo." Napovedujejo, da bo skupna inflacija do prvega četrtletja 2025 ostala nad 2-odstotnim ciljem ECB.

Avstralsko poročilo o inflaciji CPI v sredo

V sredo zjutraj naj bi avstralski statistični urad ( ABS ) objavil februarske podatke o inflaciji CPI. Ekonomisti napovedujejo, da bo skupna inflacija na letni ravni znašala 7,1 %, kar je nižje od številke 7,4 %, zabeležene januarja.

Analitiki ING so v poročilu dejali, da bo, če bo inflacija padla pod 7 %, »to podprlo nedavne namige RBA, da so obrestne mere blizu najvišje vrednosti, pri čemer se zdaj zdi najverjetnejši izid še en dvig za 25 bazičnih točk na sekundo, s čimer se ciljna denarna obrestna mera dvigne na 3,85 %.”

IMF: Tveganja finančne stabilnosti so se povečala

Vodja Mednarodnega denarnega sklada ( IMF ) Kristalina Georgieva je nakazala, da so se tveganja za svetovno finančno stabilnost povečala, čeprav so nekatere vlade in centralne banke poskušale umiriti trge. Georgieva je ponovila, da se pričakuje, da bo letošnje leto zahtevno, saj spopad v Ukrajini, monetarna politika zaostrovanja in posledice pandemije vplivajo na svetovno gospodarsko rast.

V svojem govoru pred kitajskim razvojnim forumom je opozorila, da je upanje za svetovno gospodarstvo okrepil napoved kitajskega gospodarskega okrevanja, saj IMF leta 2023 pričakuje 5,2-odstotno rast.

Kashkari Feda: Bančni pretresi bi lahko pripeljali ZDA bližje recesiji

Neel Kashkari, guverner Feda v Minneapolisu, je novinarjem CBS dejal, da bi pretresi v bančnem sektorju lahko pripeljali ZDA bližje recesiji. »Kar nam ni jasno, koliko teh bančnih stresov vodi do vsesplošnega kreditnega krča. In potem bi ta kreditni krč, tako kot ste rekli, potem upočasnil gospodarstvo,« je opozoril.

Kashkari je ponovil, da je ameriški bančni sistem odporen, zmanjšanje premikov vlog iz majhnih v večje banke pa označil za pozitiven razvoj. Na vprašanje o novih dvigih obrestnih mer je dejal, da je za napovedi še prezgodaj, pri čemer je treba upoštevati stres v bančnem sektorju.

De Cos iz ECB: Spremembe politike bodo odvisne od novih podatkov in osnovne inflacije

Pablo Hernandez de Cos, guverner centralne banke Španije in član upravnega odbora ECB, je dejal, da napetosti na finančnih trgih vplivajo na obete glede gospodarske aktivnosti in inflacije.

De Cos je opozoril, da bi se »proces dezinflacije lahko še pospešil, če bi se visoke napetosti na finančnih trgih podaljšale. Prihodnje odločitve o denarni politiki bodo odvisne od tega, kako se bodo kristalizirali različni viri tveganj, vključno s tistimi, ki so se pred kratkim pojavila na finančnih trgih. Odločitve o denarni politiki bodo upoštevale tudi intenzivnost transmisije denarne politike.«

Guverner BoE: Če cene še naprej rastejo, se obetajo novi dvigi obrestnih mer

Guverner BoE Andrew Bailey je v pogovoru z novinarji BBC v nedeljo opozoril, da bi lahko centralna banka zvišala svoje obrestne mere, če bodo cene še naprej rasle. Bailey je poslovneže pozval, naj poskušajo nadzorovati dvige cen z besedami: »Če bodo vse cene poskušale premagati inflacijo, bomo dobili višjo inflacijo. Ljudem, ki določajo cene, bi rekel - prosim razumite, če bomo vgradili inflacijo, se bodo obrestne mere morale še zvišati in višja inflacija res ne koristi nikomur.«

Guverner BoE je dodal, da se bo inflacija do konca leta verjetno močno znižala. Opozoriti je treba, da je ciljna inflacija BoE 2 %, medtem ko je februarja skupna inflacija v Združenem kraljestvu znašala 10,4 %, kar je zelo blizu najvišje vrednosti v 40 letih.

KPMG: Gospodarska rast Združenega kraljestva bo leta 2023 verjetno negativna

Raziskava, ki jo je v ponedeljek objavila KPMG UK, je pokazala, da se bo rast Združenega kraljestva leta 2023 verjetno izognila recesiji, vendar se pričakuje, da bo rast v Združenem kraljestvu negativna. Zdi se, da se analitiki KPMG strinjajo z guvernerjem BoE Andrewom Baileyjem, da bi lahko skupna inflacija letos močno padla. "Če pogledamo naprej, ko se bo gospodarstvo ohlajalo in se inflacija vrnila nazaj na cilj, bo to morda Bank of England ponudilo priložnost za vrsto postopnih znižanj obrestnih mer naslednje leto," je zapisano v poročilu.

