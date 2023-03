Trgovanje z delnicami Amazona med ukrepi za zniževanje stroškov

Marec 30, 2023 16:18

Večina večjih tehnoloških podjetij je napovedala ukrepe za zmanjševanje stroškov, saj se gospodarstva upočasnjuje, stroški izposojanja pa postajajo dražji zaradi naraščajoče inflacije in obrestnih mer.

Izvedite več o Amazonovih ukrepih za zmanjševanje stroškov in o tem, kako lahko to vpliva na ceno njegove delnice ter kaj analitiki napovedujejo za delnico.

Instrument: Amazon Simbol za Invest.MT5 račun: AMZN Datum ideje: 27. marec 2023 Vremenski čas: 1 - 6 mesecec Vstopna nivo: $103,00 Cena izstopa: $136,00 Velikost pozicije za Invest.MT5 račun: Max 5% Tveganje: Visoki

Račun Invest.MT5 vam omogoča nakup pravih delnic in delnic s 15 največjih borz na svetu.

Vsako trgovanje je visoko tvegano in pri trgovanju lahko izgubite več, kot tvegate. Nikoli ne vlagajte več, kot si lahko privoščite izgubiti, saj bodo nekateri posli prinesle tudi izgube. Začnite z majhnim zneskom, da boste razumeli svoje lastne stopnje tolerance do tveganja ali pa najprej vadite na demo računu, da pridobite lastno znanje in izkušnje pred dejanskim vlaganjem.

Trgovanje z delnicami Amazon ob ukrepih za zmanjševanje stroškov

V internem memorandumu, ki ga je prejšnji teden izvršni direktor Amazona Andy Jassy poslal svojemu osebju, je podrobno načrtovano, da bo podjetje ukinilo 9000 delovnih mest v oddelkih, kot so računalništvo v oblaku, oglaševanje in zaposlovanje. To je poleg že napovedanih 18.000 ukinitev delovnih mest v skupini za maloprodajo, naprave in človeške vire.

Velikan e-trgovine poskuša racionalizirati svoje stroške zaradi negotove prihodnosti. Zdaj se osredotočamo na to, da postanemo vitkejši, vendar še vedno vlagamo v dolgoročne projekte in potrošniške izkušnje. To so največja odpuščanja v 28-letni zgodovini podjetja in prihajajo po velikem porastu porabe med pandemijo, ki je povečala delovno silo na več kot 1,6 milijona ljudi.

Upočasnjena rast glavne maloprodajne dejavnosti je vplivala tudi na odločitev o aktiviranju zamrznitve zaposlovanja in zaključku nekaterih bolj eksperimentalnih projektov. Kombinacija upočasnjene rasti, višjih stroškov in negotovih gospodarskih obetov je obremenjevala večino tehnoloških podjetij.

Po mnenju nekaterih analitikov bi ti ukrepi za znižanje stroškov lahko pomagali Amazonovi dobičkonosnosti. Analitik Morgan Stanley Brian Nowak je izjavil, da bi dobiček pred obrestmi in davki lahko pomagal oddelku Amazon Web Services, da se poveča za 100 bazičnih točk.

Drugi analitiki so delnico ocenili kot zadržano zaradi vpliva naraščajočih stroškov na podjetje in potrošnika. Medtem ko zmanjševanje delovnih mest lahko pripomore k zniževanju stroškov, že samo dejstvo, da se to izvaja, kaže, da ima podjetje težave ali se bo po napovedih borilo.

Medtem ko je Amazon Web Services največji ponudnik računalništva v oblaku na svetu, ki ustvarja znaten del prihodkov za podjetje, so ostali Amazonovi izdelki in storitve močno odvisni od zdravja potrošnika. Analiza makroekonomskega okolja je prav tako pomembna kot analiza osnov podjetja za delnice, kot je Amazon.

Amazon delnice - napoved - Kaj pravijo analitiki?

Glede na analitike, ki jih je anketiral TipRanks glede napovedi za delnice Amazono v zadnjih 3 mesecih, je trenutno 37 ocen za nakup, 1 za držanje in 0 za prodajo delnice. Najvišja cenovna raven za napoved cene delnic Amazon je 192 USD z najnižjo ciljno ceno pri 106 USD.

Povprečna ciljna cena za napoved cene delnice Amazono je 379,89 USD, kar predstavlja več kot 20-odstotno rast glede na trenutne ravni v času pisanja.

Vir: Tip Ranks - 23. marec 2023

Primer trgovanja z delnicami Amazon

Primer trgovalne ideje za delnice Amazon je lahko naslednji:

Kupite delnico po $103, tako da upoštevate trenutno nestanovitnost trga.

Cilj prodaje je tik pod povprečno ciljno ceno analitikov pri $136.

Tveganje naj bo majhno, največ 5 % celotnega računa.

Časovnica = 1 - 6 mesecev

Če kupite 10 delnic Amazon: Če je cilj dosežen = $330 potencialnega dobička ($136,00 - $103,00 * 10 delnic).



Pametno si je zapomniti, da je malo verjetno, da bo cena delnice rasla v ravni liniji navzgor, saj obstaja verjetnost da bo lahko vmes celo padla precej nižje od trenutnih vrednosti, preden se bo dvignila, zlasti glede na nedavno razprodajo na svetovnih delniških trgih.

Zato poskrbite za dobro obvladovanje tveganj, ki je pri trgovanju najpomembnejše. Vedno morate vedeti, koliko lahko izgubite pri trgovanju in s tem povezana tveganja.

Drug dejavnik, ki ga je treba upoštevati, je provizija, saj lahko to požre vaš dobiček. Z računom Admirals Invest.MT5 lahko kupite ameriške delnice od 0,02 $ na delnico. To pomeni, da bi nakup 10 delnic Amazon povzročil provizijo v višini 0,20 $ (0,02 $ * 10 delnic).

Obstaja nizka minimalna transakcijska provizija v višini 1 USD. Torej bi zgornja ideja o trgovanju povzročila skupno provizijo v višini samo 1 USD!

Kako kupiti delnice Amazon 4 korakih

Odprite račun pri Admirals za dostop do Trgovalne sobe. Kliknite Trgovanje na enem od svojih računov v živo ali demo, da odprete spletno platformo - web trader. Poiščite AMZN na dnu okna Market Watch (Opazovanje trga) in povlecite simbol na grafikon. Uporabite funkcijo trgovanja z enim klikom ali z desno tipko miške kliknite in odprite trgovalni list, da vnesete svojo velikost trgovanja, zaustavite izgubo in raven prevzema dobička.

Vir: Admirals MetaTrader 5 Web. Amazon, Monthly. Date Range: 1 Jul 2011 to 27 March 2023, captured on 27 March 2023. Past performance is not a reliable indicator of future results.

Ali menite, da se bo cena Amazon delnice gibale drugače?

Ne pozabite, da vse analitike in ideje trgovanja temeljijo na osebnem pogledu in izkušnjah avtorja.

Če menite, da obstaja večja verjetnost, da se bo cena delnice Amazon premaknila navzdol, potem lahko trgujete tudi na kratko ali short pozicije preko CFD-jev (Pogodbe za razliko), ki jih ponuja tudi Admirals.

Račun Trade.MT5 in Trade.MT4 vam omogoča, da s CFD-ji špekulirate o smeri cen delnic.

To pomeni, da lahko trgujete dolge in kratke pozicije, da bi lahko ustvarili dobiček od naraščajočih in tudi padajočih tečajev delnic. Preberite več o CFD-jih v tem članku Kako trgovati s CFD-ji.

