Poročilo o inflaciji CPI v ZDA za meec maj bo pritegnilo pozornost vlagateljev že danes, le 24 ur preden bo Fed objavil svojo odločitev o obrestnih merah. V Združenem kraljestvu je stopnja brezposelnosti padla na 3,8 % v treh mesecih do aprila, čeprav so analitiki pričakovali 4,0 %.

Ekonomisti so komentirali poročilo o brezposelnosti, čeprav so podatki dobra novica za gospodarstvo Združenega kraljestva, kljub temu bo morala Banka Anglije obrestne mere držati višje dlje, kot je bilo to predvideno.

Na Kitajskem je državna centralna banka objavila svojo odločitev o znižanju svoje sedemdnevne povratne repo obrestne mere, s čimer je namigovala na nadaljnje omilitev denarne politike in dosegla najnižjo vrednost juana v primerjavi z ameriškim dolarjem v zadnjih šestih mesecih.

Ali lahko CPI v ZDA vpliva na politiko Feda?

Ena večjih objav ta teden bodo podatki o inflaciji CPI v ZDA v maju, ki jih bo zagotovil Urad za statistiko dela (BLS ). Majsko poročilo o inflaciji je pomembno, saj bo dalo več vpogledov v potrošniške cene, ki jih bo Fed upošteval na tem prihajajočem srečanju o denarni politiki.

Ekonomisti predvidevajo, da je skupna inflacija v zadnjem pomladnem mesecu padla na 4,1 % na letni ravni, vendar je osnovni CPI verjetno ostal nespremenjen pri 5,3 %. Poročilo, ki ga je ING objavilo 9. junija, pravi: »Torkovo poročilo o CPI bi lahko pokazalo, da se bodo cene premaknile še dlje v prid povišanju – trenutno je soglasje, da bo osnovni CPI znašal 0,4 % na mesec, če pa dobimo šokantnih 0,5 %, to pa bi lahko zadostovalo, da bi prepričalo dovolj članov FOMC-a, da glasujejo za povišanje.”

Rast britanskega BDP aprila?

Urad za državno statistiko (ONS) bo objavil mesečno poročilo o BDP. Tržni analitiki kažejo, da se je gospodarstvo Združenega kraljestva aprila medmesečno povečalo za 0,2 %, kar je v primerjavi z marčevsko -0,3 % rastjo.

Britanska gospodarska zbornica (BCC), poslovna lobistična skupina, je dejala, da se bo gospodarstvo države verjetno izognilo recesiji. V poročilu BCC je zapisano: »Smo na poti, da se recesiji izognemo le za las. Z napovedanimi anemičnimi stopnjami rasti v prihodnosti obstaja resnična nevarnost, da bomo kadar koli zdrsnili nazaj v območje recesije,« napovedujejo, da se bo BDP leta 2023 povečal za 0,3 %.

Konfederacija britanske industrije (CBI) je sledila zgledu z napovedjo BCC, ki je obrnila svojo letošnjo 0,4-odstotno znižanje in zdaj pričakuje 0,4-odstotno rast.

Morgan Stanley nakazuje, da se lahko ameriški dolar okrepi

Analitiki Morgan Stanley menijo, da ima ameriška valuta potencial, da se glede na svoje tekmece. V njihovem poročilu strankam je zapisano: »verjamemo, da ima ameriški dolar potencial, da se še naprej postopoma krepi v tem letu. Poudarjamo, da tudi če se bo svetovno gospodarstvo uspelo izogniti obsežni recesiji, asimetrija v reakcijah centralnih bank skupaj z nespodbudnimi stopnjami gospodarske rasti kaže, da bodo vlagatelji verjetno ohranili obrambno držo na trgih. Poleg tega je zaradi pozitivnega prenosa, ki ga ponuja USD, privlačna možnost za vlagatelje.« Vendar bi morali trgovci ostati pozorni na podobne napovedi in prilagoditi svoje strategije z uporabo orodij za obvladovanje tveganja, ki so jim na voljo.

