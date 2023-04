Pogled na poročilo NFP, RBNZ preseneča trge

April 05, 2023 15:33

V petek bo vlagatelje in trgovce pozornost pritegnilo poročilo o plačilnih listah za nefarmacijo v ZDA. Federal Reserve pri ocenjevanju svoje denarne politike upošteva poročila NFP, pri čemer je treba omeniti, da so bile številke NFP leta 2023 vedno višje od pričakovanih.

Raziskava odprtih delovnih mest in fluktuacije delovne sile (JOLTS), ki jo je opravilo ameriško ministrstvo za delo, je pokazala, da je razpoložljivih delovnih mest skupno 9,93 milijona. To je bilo prvič, da je številka padla pod 10 milijonov od maja 2021.

Centralna banka Nove Zelandije (RBNZ) je presenetila ekonomiste z napovedjo dviga obrestne mere za 50 bazičnih točk. Posledično je novozelandski dolar zrasel v primerjavi z ameriškim dolarjem in v sredo zjutraj pridobil 0,60 %.

Podatki o plačilnih listah za nekmetije v ZDA v petek

Ameriški urad za statistiko dela (BLS) bo na veliki petek razkril marčevsko številko Nonfarm Payrolls. Tržni analitiki napovedujejo številko blizu 250.000. Opozoriti je treba, da je februarja število zaposlenih v nekmetiji znašalo 311.000, kar je preseglo pričakovanja za blizu 205.000.

Opozoriti je treba, da je raziskava S&P Global Composite PMI pokazala, da je bila stopnja ustvarjanja skupnih delovnih mest marca najhitrejša v šestih mesecih.

RBNZ zvišuje obrestne mere bolj, kot je bilo pričakovano

Prej danes je RBNZ objavil svojo odločitev o zvišanju stroškov izposojanja za 50 bazičnih točk. Odločitev upravnega odbora je presegla pričakovanja ekonomistov, ki so napovedovali dvig za 25 bazičnih točk. Tržni analitiki pri TDS so v svojem poročilu zapisali: »RBNZ je presenetil trg in dvignil OCR za 50 bazičnih točk na 5,25 %. Nezadostna zaostritev kreditnih pogojev je imela ključno vlogo pri odločitvi banke, da dvigne 50 bazičnih točk. Po današnji odločitvi obdržimo naš 5,50-odstotni klic OCR pri najvišji vrednosti. Vidimo omejeno branje današnje odločitve RBNZ za druge centralne banke.”

V izjavi po seji je navedeno, da je upravni odbor razpravljal o povečanju za 25 in 50 bazičnih točk. »Člani odbora ugotavljamo, da je inflacija kljub temu še vedno previsoka in vztrajna. Odbor se je strinjal, da mora še naprej povečevati uradno denarno obrestno mero (OCR), da vrne inflacijo na cilj 1-3 % in izpolni svojo nalogo,« je bilo zapisano v izjavi.

Marčevsko poročilo o stopnji brezposelnosti v ZDA

Stopnja brezposelnosti v ZDA v marcu je še en niz podatkov, ki jih bo BLS objavil v petek. Tržni analitiki pričakujejo, da bo stopnja brezposelnosti ostala nespremenjena pri 3,6 %, kar kaže na napet trg dela. Poročilo Feda o »Bež knjigi« opisuje trg dela kot februarja kot »trdnega«.

Ekonomisti predlagajo, da bi bilo treba za jasen pregled nad trgom dela natančno preučiti podatke o stopnji brezposelnosti U6. Podatki o brezposelnosti U6 vključujejo osebe, ki so opustile iskanje zaposlitve ali delajo s krajšim delovnim časom in ne najdejo zaposlitve za polni delovni čas.

China Caixin Services PMI marec 2023

Markit Economics naj bi v četrtek zjutraj objavil podatke o PMI kitajskih storitev v marcu. Ekonomisti napovedujejo, da bo PMI v storitvah znašal 54,5, kar je nekoliko nižje od februarskega odčitka.

V poročilu, ki ga je objavil UOB, je zapisano: »Kitajsko gospodarsko okrevanje se je marca še naprej krepilo, na čelu s storitvenim sektorjem, medtem ko se bo proizvodni sektor morda obdržal močneje, kot se je sprva mislilo. Zaposlovanje v proizvodnem in neproizvodnem sektorju se je marca skrčilo, medtem ko upad proizvodnje/prodajnih cen lahko kaže na šibko povpraševanje in nizko dobičkonosnost. Poleg tega zmanjševanje zunanjega povpraševanja in geopolitične napetosti še naprej predstavljajo tveganje za kitajski proizvodni sektor.«

