Inflacija v Združenem kraljestvu 10,1 %, bo BoE ukrepala?

Inflacija CPI v Združenem kraljestvu je marca ostala dvomestna (10,1 % medletno), čeprav so ekonomisti napovedovali padec na 9,8 %.

Urad za državno statistiko ( ONS ) je objavil, da je osnovni CPI znašal 6,2 % na letni ravni, kar je nespremenjeno v primerjavi s februarjem in nekoliko višje (+0,2 %) od pričakovanj.

Visoki podatki o inflaciji so v sredo zjutraj okrepili britanski funt, saj vlagatelji in trgovci verjamejo, da se bo morda obetalo nadaljnje zaostrovanje denarne politike.

BoE dvignila obrestne mere?

Nekateri tržni analitiki menijo, da bi nepričakovana dvomestna skupna inflacija lahko prisilila Bank of England ( BoE ) k ponovnemu zvišanju stroškov zadolževanja.

Poročilo kluba EY ITEM Club pravi: »Dejstvo, da to sledi zadnjim podatkom o trgu dela, ki so pokazali zdravo rast delovnih mest in presenetljivo povečanje rasti plač v zasebnem sektorju ter večjo uspešnost gospodarstva od pričakovanega, bo verjetno nagni tehtnico k novemu dvigu obrestne mere naslednji mesec.«

Inflacija CPI v prvem četrtletju 2023 na Novi Zelandiji

Statistični urad Nove Zelandije bo podatke o inflaciji za prvo četrtletje objavil 20. aprila. Ekonomisti predvidevajo, da bo inflacija CPI na letni ravni znašala 7,1 %, med četrtletjem pa 1,7 %.

Tržni analitiki verjamejo, da bi lahko težke vremenske razmere in visoke cene hrane ohranile inflacijo blizu številke 7,2 %, zabeležene v zadnjem četrtletju leta 2022.

Ekonomisti ministrstva za finance so v poročilu zapisali, da bi lahko novozelandsko inflacijo grobo razdelili na tretjine: ena tretjina izvira iz prekomernega povpraševanja, ki ga povzročajo vladna poraba in nizke obrestne mere, druga tretjina izvira iz pretresov ponudbe iz tujine, tretja tretjina pa je neznana.

Odločitev PBoC o obrestni meri

V četrtek naj bi Ljudska banka Kitajske ( PBoC ) objavila svojo odločitev glede obrestnih mer. Ekonomisti napovedujejo, da bo njen upravni odbor verjetno ohranil obrestne mere nespremenjene. V ponedeljek je kitajska centralna banka ohranila obrestno mero 1Y srednjeročne posojilne sheme (MLF) nespremenjeno pri 2,75 %.

Analitiki ING so v poročilu zapisali, da »ukrep nakazuje, da PBoC ni posebej zaskrbljen zaradi okrevanja kitajskega gospodarstva. To bi moralo nekoliko olajšati trg, ki bo zdaj pričakoval, da bo poročilo o BDP za 1Q23 v skladu s pričakovanji. Soglasno mnenje je, da bo rast BDP znašala 4,0 % medletno (ING f 3,8 % medletno).«

Analitiki nizozemske banke so predlagali, da »posledično pričakujemo, da bo PBoC ohranila obrestne mere nespremenjene. Ni verjetno, da bo centralna banka poskočila, ko si gospodarstvo še ni popolnoma opomoglo. Znižanja obrestnih mer so še vedno možna, če okrevanje poteka počasneje, kot je potrebno.«

Maloprodaja v Veliki Britaniji marca

Urad za nacionalno statistiko (ONS) bo marca objavil podatke o prodaji na drobno v Veliki Britaniji. Ekonomisti napovedujejo 3,1-odstotni padec na letni ravni in 0,5-odstotni padec na mesečni ravni.

Glede na zadnjo študijo, ki sta jo objavila KPMG in British Retail Consortium ( BRC ), se je skupna maloprodaja marca povečala za 5,1 % v primerjavi s 3,1 % marca 2022, kar je nad trimesečnim povprečjem 4,8 %. Ekonomisti so ugotovili, da je nakupovanje ob materinskem dnevu ponudilo manjši dvig.