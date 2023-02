Inflacija CPI v Združenem kraljestvu se je januarja znižala bolj, kot je bilo pričakovano

Danes zjutraj objavljeno poročilo o inflaciji CPI v Združenem kraljestvu je presenetilo vlagatelje in trgovce, saj je bila skupna inflacija nižja od pričakovane. Udeleženci na trgu se bodo osredotočili na poročila o prodaji na drobno, ki prihajajo iz ZDA in Združenega kraljestva, da bi ugotovili, koliko so na potrošnike vplivali naraščajoči življenjski stroški.

Čeprav je bila inflacija v ZDA višja od pričakovane, je v prvem mesecu leta ohranila padajoči trend, potem ko je na letni ravni zrasla na 6,4 %. Cene življenjskih potrebščin v državi so še vedno visoke in podpirajo načrt Federal Reserve, da še naprej zvišuje stroške zadolževanja. Glede na orodje FedWatch Tool skupine CME je verjetnost dviga obrestne mere za 25 bazičnih točk naslednji mesec zdaj skoraj 90-odstotna.

Skupna inflacija v Združenem kraljestvu se je januarja umirila

Podatki, ki jih je objavil Urad za državno statistiko (ONS), so pokazali, da je inflacija v Združenem kraljestvu januarja padla na 10,1 % na letni ravni. Ekonomisti so napovedovali 10,3-odstotno inflacijo. Tržni analitiki menijo, da je to lahko znak, da je inflacija v Združenem kraljestvu dosegla vrhunec, in bi potrdilo odločitev Banke Anglije, da uvede manjše dvige obrestnih mer.

Indeks se še naprej odmika od svojega 41-letnega vrha, ki je znašal 11,1 %, zabeleženega v lanskme letu. Britanski funt je izgubil 0,6 % svoje vrednosti v primerjavi z ameriškim dolarjem, potem ko je poročilo postalo javno.

Maloprodaja v ZDA ponuja namige o stanju gospodarstva

Ameriški urad za popis prebivalstva bo pozneje danes objavil januarsko poročilo o prodaji na drobno. Tržni analitiki pričakujejo, da se bo prodaja na drobno povečala za 1,8% na mesečni ravni, potem ko smo zabeležili dva negativna meseca novembra in decembra.

Po podatkih Mastercard SpendingPulse se je prodaja na drobno v ZDA, razen avtomobilov, januarja medletno povečala za 8,8 %. Isto poročilo je pokazalo, da se je prodaja v e-trgovini medletno povečala za 8,4 %, prodaja v trgovinah pa za 8,9 % v primerjavi z letom prej. Ekonomisti Mastercarda so predlagali, da "moč na trgu dela ostaja ključna podpora za kupno moč potrošnikov, in vidimo, da se to odraža v naših vpogledih SpendingPulse za januar."

Stopnja brezposelnosti v Avstraliji je verjetno ostala nespremenjena

V četrtek zjutraj bo avstralski statistični urad (ABS) razkril številko januarske stopnje brezposelnosti. Analitiki kažejo, da je stopnja v prvem mesecu leta ostala nespremenjena pri 3,5%.

Maloprodaja v Angliji prizadeta zaradi naraščajočih življenjskih stroškov?

V petek naj bi podatki o prodaji na drobno, ki jih je objavil Urad za državno statistiko (ONS), pokazali, kako so se potrošniki v Angliji januarja spopadli z inflacijo. Po pričakovanjih analitikov naj bi se prodaja na drobno na mesečni in medletni ravni zmanjšala za 0,5 % oziroma 5,5 %.

Ekonomisti ugotavljajo, da je decembra skupna količina porabljenega denarja ostala nespremenjena, čeprav je bil obseg prodaje manjši od zabeleženega novembra.

E -commerce Delivery Benchmark Report 2023 kaže, da naj bi se obseg maloprodaje v Združenem kraljestvu leta 2023 zmanjšal za 4,9 % v primerjavi z lanskim letom, medtem ko 7 od 10 potrošnikov načrtuje spremembo svojih nakupovalnih navad in zmanjšanje porabe, da bi se prilagodili recesiji.

