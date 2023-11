ECB bo verjetno skrčila bilanco stanja prej, kot je bilo pričakovano

November 29, 2023 17:14

Pripombe članov upravnega odbora Evropske centralne banke glede krčenja bilance stanja banke so sprožile razprave med ekonomisti, saj bi lahko obrestne mere v evrskem bloku "višje za dlje časa" tudi ostale na višjih nivojih.

Novozelandski dolar je zgodaj zjutraj poskočil za 1 % in dosegel najvišjo vrednost v štirih mesecih, čeprav je RBNZ zadržala svoje stroške zadolževanja, saj je upravni odbor centralne banke ugotovil, da »če bi bili inflacijski pritiski močnejši od pričakovanj, bi OCR moral verjetno še povečati svoj vpliv."

Kasneje danes bo ameriški urad za ekonomsko analizo (BEA) objavil predhodne podatke o stopnji rasti BDP v tretjem četrtletju 2023, ki naj bi na letni ravni znašala 5 %.

Eurostat bo v četrtek objavil preliminarno poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin za mesec november. Tržni analitiki pričakujejo, da bo skupna inflacija na letni ravni znašala 2,7 %.

Oblikovalci politike ECB razpravljajo o krčenju bilance stanja

Član upravnega odbora ECB Joachim Nagel je dejal, da bi morala centralna banka evroobmočja zmanjšati svojo bilanco stanja, kar bi lahko storili s prodajo količin obveznic, ki so bile tam shranjene v zadnjih nekaj letih. Ekonomisti menijo, da bi krčenje bilance stanja ECB povečalo ponudbo na trgu in nakazalo, da bodo obrestne mere ostale višje dlje časa, kar bi okrepilo enotno valuto v primerjavi z ameriškim dolarjem.

Vodja ECB Christine Lagarde je pred Evropskim parlamentom (EP) dejala, da bi lahko banka razmislila o tem, da bi pospešila krčenje bilance stanja tako, da bi predčasno končala zadnje nakupe obveznic, kot je bilo načrtovano. Nekateri oblikovalci politike ECB so se zavzeli za takšne ukrepe, saj menijo, da nakupi obveznic spodbujajo inflacijske pritiske, zabeležene v evrskem bloku. Treba je opozoriti, da sta Federal Reserve in Bank of England prenehali z odkupovanjem obveznic.

Deutsche Bank napoveduje znižanje obrestne mere Fed za 175 bps v letu 2024

Analitiki pri Deutsche Bank (DB) so v poročilu predlagali, da bi lahko Fed nadaljeval z znižanjem svojih obrestnih mer za 175 bazičnih točk v letu 2024. Natančneje, ekonomisti DB napovedujejo, da bo upravni odbor Feda na sestanku junija 2024 znižal obrestne mere za 50 bazičnih točk. ostali 125bps zmanjšanja širijo v drugi polovici leta.

Poročilo, ki ga je objavil Reuters, omenja, da se bo ameriško gospodarstvo v prvi polovici naslednjega leta najverjetneje soočilo z blago recesijo , in dodaja, da »vidimo, da bo gospodarstvo v prvi polovici leta doseglo mehkobo, kar ima za posledico bolj agresivno rezalni profil se začne sredi leta.« Analitiki DB menijo, da bi se stopnja brezposelnosti v ZDA lahko dvignila na 4,6 %, vendar upoštevajte, da bi lahko Fed nadaljeval z manj rezi, če se bo gospodarstvo izkazalo za bolj odporno od napovedanega.

PBoC pravi, da se kitajsko gospodarstvo izboljšuje

Guverner Ljudske banke Kitajske Pan Gongsheng je dejal, da kitajsko gospodarstvo še naprej pridobiva zagon, medtem ko inflacija življenjskih potrebščin dosega dno. Vodja PBoC je predlagal, naj se država osredotoči na oblikovanje novih gonil rasti, in opozoril, da je doseganje trajnostne rasti leta 2024 mogoče.

V svojih pripombah je Pan Gongsheng omenil, da bo PBoC finančnim institucijam olajšala poslovanje na Kitajskem, in poudaril, da bo denarna politika centralne banke ostala prilagodljiva.

