Med današnjim zasedanjem se je glavni japonski indeks povečal za 0,67 % ali 196,62 točke, indeks Nikkei 225 pa je dosegel 29.499,28 točke. S tem se nadaljuje trend naraščanja zadnjih dni, ki vodi ceno proti psihološki številki 30.000 točk, preden nadaljuje z iskanjem območja letnih najvišjih vrednosti.

Po podražitvah na Japonskem evropska seja nadaljuje rast na njenih glavnih delniških trgih kljub dejstvu, da so bili nemški podatki o BDP za tretje četrtletje nekoliko slabši od pričakovanih po tržnem konsenzu in so zrasli za 1,7 % v primerjavi s pričakovanimi 1,8 % .

Toda brez dvoma je praznik zahvalnega dne v Združenih državah tisto, kar bo zaznamoval današnjo sejo in zaradi praznikov ne bo nobenih posodobitev Wall Streeta.

Tako kot vsako leto je zahvalni dan uvod v enega najbolj pričakovanih dni v letu, saj so med črnim petkom močni popusti na različne izdelke, ki naznanjajo začetek božičnega nakupovanja. Med tem vikendom se torej pričakuje močan plaz nakupov tako v fizičnih trgovinah kot po internetu, pri čemer bo Amazon deloval kot eden glavnih protagonistov tega vikenda.

Med lansko kampanjo Črni petek je Amazon pridobil 4,8 milijarde dolarjev prihodkov, kar je 60-odstotno povečanje, če ga primerjamo s prihodki, pridobljenimi v letu 2019. Kot vidimo, je bila pandemija Covid-19 v preteklem letu ključnega pomena, ko odločanje o nakupu fizično ali prek interneta.

Letos, ko jesen napreduje in se približuje zima, opažamo postopno naraščanje primerov Covid-19. Vendar se je splošna pandemija zaradi procesa cepljenja prebivalstva precej izboljšala, tako da bi to lahko precej vplivalo na prodajo prek elektronskih platform.

Zato moramo biti zelo pozorni na podatke o prodaji, ki jih objavlja tako Amazon kot druge platforme za e-trgovino, saj bi lahko imele pomemben vpliv, če bodo podatki slabši od lanskih.

Tehnično gledano, je Amazon letos zrasel za 9,93 % in se trenutno sooča s svojo glavno stopnjo podpore v območju, ki sovpada z praznim drsečim povprečjem 18 sej in pomembno stopnjo podpore/upora, ki jo predstavlja oranžna črta, potem ko je odskočila nižje od območja. svojih letnih najvišjih vrednosti v možni formaciji z dvojnim vrhom, ki jo predstavlja zeleni pas.

Dobri podatki o prodaji med to akcijo bi lahko spet dvignili ceno in to bi lahko spet iskalo območje zgodovinskih maksimumov. Nasprotno, ne povsem zadovoljiva kampanja bi lahko povzročila medvedji preboj te pomembne ravni podpore, kar bi povzročilo nadaljnji popravek, morda v iskanju njene dolgoročne linije naraščajočega trenda.

Vir: Amazon Daily Chart na platformi Admirals MetaTrader 5 . Obseg podatkov: od 21. avgusta 2019 do 25. novembra 2021. Poteka 25. novembra 2021 ob 09:35 po srednjeevropskem času. Upoštevajte, da pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih donosov.

Razvoj cen v zadnjih 5 letih:

2020: 76,26 %

2019: 23,03 %

2018: 28,43 %

2017: 55,96 %

2016: 10,95 %

