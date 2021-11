Pregled tedna: FOMC, RBA & BOE podatki v tem tednu

Prvi teden novembra be poln akcije z velikim naborom gospodarskih novic, govorov in zaslužkov podjetij.

V torek bodo vse oči uprte v avstralsko rezervno banko (RBA) in njihovo zadnjo odločitev o obrestnih merah – ali bo zdaj, ko se je avstralsko gospodarstvo okrepilo, centralna banka spremenila svoj način?

V sredo smo na tiskovni konferenci FOMC slišali najnovejše od članov centralne banke Federal Reserve. Bo Fed signaliziral začetek procesa zoženja? Trg ve, da prihaja, vendar je čas še vedno v zraku.

V četrtek so vse oči uprte v Bank of England. Terminski trg je slej ko prej določal višje obrestne mere, zato bo zanimivo videti, ali bodo člani banke začeli spreminjati svoje glasove.

V petek zaključujemo s podatki o plačah za nekmetijske kmetije v ZDA. Ameriški dolar je bil konec prejšnjega tedna gibalec trga, tako da bi tokovi tega tedna lahko določili trend za preostanek meseca.

Tedenski Forex koledar

Vir: Forex koledar iz trgovalne platforme MetaTrader 5

Trgovalni radar– Bank of England Ocenite glasove

V četrtek, 4. novembra ob 12. uri po GMT, je Bank of England objavila svoje najnovejše poročilo o denarni politiki, glasove o posojilu za nakup premoženja, glasove o bančni obrestni meri in najnovejšo odločitev o obrestnih merah. Verjetno bo tudi to velik zalogaj, saj terminski trg zdaj določa cene s 60-odstotno verjetnostjo za 15-odstotno zvišanje obrestnih mer v novembru in povišanje cen v celoti februarja.

Banka je že izjavila, da bi bilo zvišanje obrestnih mer verjetno "primerno" pred koncem njene sheme odkupa obveznic. Vendar pa so nekateri člani bank še vedno na ograji in menijo, da bi bilo letos prezgodaj zvišati obrestne mere.

Dejstvo, da je trg ustvaril pričakovanje o tem, kaj se bo verjetneje zgodilo, skupaj z dejstvom, da obstajajo mešana sporočila članov banke, je bolj verjeten ekstremen premik navzgor ali navzdol, zato se prepričajte, da upoštevate dobra načela upravljanja tveganj.

Vir: Admirals MetaTrader 5 , GBPUSD, tedensko - Obseg podatkov: od 23. marca 2014 do 29. oktobra 2021, izvedeno 29. oktobra 2021 ob 19.00 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov.

Tedenski grafikon GBPUSD kaže, da valutni par trguje med pomembnim uporom in podporo, kot kažeta dve črni vodoravni črti. Cena je maja zavrnila zgornjo raven upora in začela padati na spodnjo raven podpore.

Junija se je cena obrnila na to nižjo raven podpore in se dvignila, vendar še ni uspela izstopiti iz nižjega nizkega, nižjega visokega cikla navzdol. Neuspeh valutnega para, ki ne doseže višjega maksimuma, bi lahko bil znak, da bodo dolgoročnejši igralci morda na stranskem tiru do objave novic o BOE tega tedna.

Posodobitve trgovanja s podjetji in delniški indeksi

Čeprav sta tehnološka velikana Apple in Amazon prejšnji teden v zadnjem poročilu o zaslužku zgrešila ocene analitikov, so ameriški delniški indeksi še vedno zabeležili nove najvišje vrednosti vseh časov. Preizkusili jih bodo ta teden na tiskovni konferenci FOMC v sredo.

Evropski borzni indeksi, kot sta DAX40 in CAC40, so prebili nedavne razpone. Trgovci bodo zdaj iskali zagon, da bi se vrnili na rekordne vrednosti.

Bodite pozorni na naslednja podjetja, ki poročajo ta teden:

Torek – Pfizer, Activision Blizzard

Sreda – Qualcomm

Četrtek – Airbnb, Peloton, Uber

Petek – Alibaba, Berkshire Hathaway

Vir: Admirals MetaTrader 5, SP500 , Dnevno – Obseg podatkov: od 26. januarja 2021 do 29. oktobra 2021, izvedeno 29. oktobra 2021 ob 18.30 GMT. Upoštevajte: pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Uspešnost indeksa S&P 500 v zadnjih petih letih: 2020 = +16,17%, 2019 = +29,09%, 2018 = -5,96%, 2017 = +19,08%, 2016 = +8,80

Dnevni grafikon borznega indeksa S&P 500, prikazan zgoraj, poudarja moč kupcev, ki so po poletnih mesecih stopili v okoli 100-obdobnega eksponentnega drsečega povprečja (zelena črta).

Rally višje je še vedno nedotaknjen in je dosegel novo najvišjo raven cen vseh časov. Ker so tako daleč v dnevnem ciklu impulzov, se lahko trgovci odločijo, da bodo pogledali nižje časovne okvire za več namigov in ravni cen.

V nasprotnem primeru bi lahko bil ponovni preizkus 50-obdobnega eksponentnega drsečega povprečja (rdeča črta) zanimiva raven za kupce, da bi znova vstopili.

Kakorkoli že, vsekakor si ga je treba ogledati!

