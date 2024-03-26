Банк Японии отказался от отрицательных ставок: что дальше?
Банк Японии и японская иена столкнулись с необходимостью отрицательных процентных ставок и политики контроля кривой доходности в последние несколько лет. Старение населения, дефляционное давление и экономические события глобального масштаба вынудили японское правительство принять различные меры по стимулированию роста, включая смягчение денежно-кредитной политики и структурные реформы.
Однако на прошлой неделе центральный банк Японии и его управляющий Кадзуо Уэда изменили свою денежно-кредитную политику, повысив стоимость заимствований. Экономисты ожидали, что смена руководства Банка Японии повлияет на политику банка, но некоторые полагали, что такой шаг произойдет в апреле.
Тем не менее, по мере того, как в политике происходят изменения, аналитики рынка ждут, как это отразится на японской иене и поднимет ли Банк Японии ставки еще выше в ближайшие несколько месяцев.
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Банк Японии повысил процентные ставки
18 марта совет управляющих Банка Японии объявил об окончании режима отрицательных ставок спустя семнадцать лет. В заявлении после заседания указано, что совет директоров повысил краткосрочные процентные ставки с -0,1% до 0–0,1%. Это решение ознаменовало конец самого агрессивного смягчения денежно-кредитной политики, зафиксированного за последние десятилетия, во время которого центральный банк Японии использовал различные меры для борьбы с дефляцией.
Глава Банка Японии отметил: «Вероятность того, что инфляция будет стабильно двигаться к нашей цели, возрастает… вероятность достигла определенного порога, что и привело к сегодняшнему решению». Что касается будущего курса политики центрального банка Японии, глава подчеркнул, что «комфортные финансовые условия в настоящее время будут сохраняться. Если вероятность повысится еще больше и тренд инфляции еще немного ускорится, произойдет еще одно повышение краткосрочных ставок».
Глава Банка Японии прокомментировал влияние отрицательных ставок
Глава Банка Японии Кадзуо Уэда рассказал о влиянии отрицательных ставок, которые применялись в денежно-кредитной политике банка на рынке облигаций, заявив, что «отрицательная ставка и другие инструменты в рамках масштабного стимулирования Банка Японии увеличили спрос за счет снижения реальных процентных ставок, но имели и побочные эффекты, например, в отношении рыночной функции японских гособлигаций».
Что касается программы выкупа японских государственных облигаций, управляющий Банка Японии отметил: «Когда мы прекратим масштабное стимулирование, мы, вероятно, постепенно будем сокращать наш баланс и в какой-то момент сократим покупки гособлигаций. В настоящее время у нас нет четкого представления о сроках сокращения покупок гособлигаций и сокращения баланса».
ING: Внимательно изучите апрельский прогноз на квартал
Экономисты ING подчеркнули, что в ближайшие несколько месяцев, вероятно, возникнут событийные риски, которые могут повлиять на японскую иену. Они также отметили, что апрельский квартальный отчет Банка Японии будет представлять больший интерес для рынка.
В отчете, опубликованном 20 марта, они отмечают: «Однако широкое мнение состоит в том, что разница в процентных ставках между Японией и другими центральными банками стран G10 означает, что иена по-прежнему будет использоваться в качестве валюты финансирования во время низкой волатильности. По нашему мнению, пара USD/JPY, возможно, будет торговаться в районе 150-152, пока краткосрочные ставки в США останутся устойчивыми. Когда в ближайшие месяцы они будут сокращаться, пара USD/JPY должна опуститься до уровня 145 и, вероятно, приблизиться к 140 позже в этом году, когда цикл смягчения ФРС будет в самом разгаре (в этом году мы ожидаем сокращения ставки ФРС на 125 б.п.)».
MUFG Bank: японская иена, скорее всего, начнет восстанавливаться
Экономисты MUFG Bank заявили, что реакция иены на отмену политики контроля кривой доходности и покупку ETF Банком Японии была типичным случаем «покупай на слухах и продавай на фактах».
Валютные аналитики MUFG написали: «Мы не считаем, что эта первоначальная реакция рынка говорит о том, что произойдет дальше. Реальность такова, что рекомендации, вероятно, были намеренно расплывчатыми, чтобы оставить место для маневра. Однако губернатор Уэда также ясно дал понять, что рисков роста инфляции и/или более сильных экономических данных будет достаточно, чтобы указать на дальнейшее повышение ставок. Банк Японии теперь зависит от получаемых экономических данных, что является большим изменением в функции реагирования Банка Японии и открывает возможности для большей волатильности валютного курса, что должно препятствовать дальнейшему наращиванию кэрри-позиций по иене на более слабых уровнях иены».
Danske Bank: 3 причины слабости иены
Несмотря на повышение ставок Банком Японии, японская валюта не смогла укрепиться по отношению к доллару США. Экономисты Danske Bank объясняют отсутствие импульса следующим:
1) мировые рынки были готовы к этому, подразумевая, что финансовый рынок уже учел это решение 2) ожидания, что это было разовое решение 3) рост глобальных процентных ставок имеет большее значение, чем изменения, принятые Банком Японии.
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