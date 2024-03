Bank of Japan verlaat negatieve rente: wat nu?

De Bank of Japan (BoJ) en de Japanse yen waren de afgelopen jaren nauw verbonden met het beleid van negatieve rentetarieven en beheersing van de rentecurve. Vergrijzing, deflatoire druk en wereldwijde economische verschuivingen dwongen de Japanse regering om verschillende maatregelen te nemen om de groei te stimuleren, waaronder monetair versoepelingsbeleid en structurele hervormingen.

Vorige week hebben de centrale bank van Japan en haar gouverneur, Kazuo Ueda, echter haar monetaire beleid gewijzigd, waardoor de leenkosten zijn gestegen. Economen verwachtten dat de wisseling van de wacht in het leiderschap van de BoJ het beleid van de bank zou beïnvloeden, maar sommigen dachten dat een dergelijke stap in april zou plaatsvinden.

Naarmate de beleidswijziging zich materialiseerde, verwachten marktanalisten echter te zien hoe de Japanse yen zou kunnen worden beïnvloed en of de BoJ de rente de komende maanden nog verder zou verhogen.

BoJ verhoogt rentetarieven

Op 18 maart kondigde de raad van bestuur van de BoJ het einde aan van haar negatieve renteregime na zeventien jaar. In de verklaring na de vergadering werd aangegeven dat de raad van bestuur de kortetermijnrente heeft verhoogd van 0% naar 0,1%, vanaf de eerdere -0,1%. Het besluit markeerde het einde van de weg voor de meest agressieve versoepeling van het monetaire beleid in de afgelopen decennia, aangezien de Japanse centrale bank verschillende maatregelen nam om deflatie te bestrijden.

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/JPY - Dagelijkse grafiek. Gegevensbereik: 24 november 2023 - 25 maart 2024. Opgesteld op: 25 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige prestaties.

Het hoofd van de BoJ zei dat "de kans dat de inflatie onze doelstelling stabiel zal bereiken, is toegenomen ... De waarschijnlijkheid bereikte een bepaalde drempel die resulteerde in de beslissing van vandaag." Met betrekking tot de toekomst van het beleid van de Japanse centrale bank werd benadrukt dat "de accommoderende financiële voorwaarden voorlopig zullen worden gehandhaafd. Als de kans verder toeneemt en de trendmatige inflatie wat meer versnelt, zal dat leiden tot een verdere stijging van de kortetermijnrente."

BoJ-gouverneur Ueda geeft commentaar op negatieve rente-impact

Het hoofd van de BoJ, Kazuo Ueda, sprak over de impact van negatieve rentes die het monetaire beleid van de bank op de obligatiemarkt domineerden en zei dat "negatieve rente en andere instrumenten in het kader van de enorme stimuleringsmaatregelen van de BoJ de vraag hadden gestimuleerd door de reële rente te verlagen, maar ook neveneffecten hadden, zoals op de marktfunctie van JGB."

Bron: Admirals MetaTrader 5 - USD/JPY - Maandelijkse grafiek. Gegevensbereik: 1 juli 2016 - 25 maart 2024. Opgesteld op: 25 maart 2024. Let op: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor de toekomstige pretaties.

Met betrekking tot het programma voor de aankoop van Japanse staatsobligaties zei de gouverneur van de BoJ dat "naarmate we onze enorme stimuleringsmaatregelen beëindigen, zullen we onze balans waarschijnlijk geleidelijk inkrimpen en op een gegeven moment de JGB-aankopen verminderen. Op dit moment hebben we geen duidelijk idee over de timing van het verminderen van JGB-aankopen, en schroeven we de balans terug."

ING: Onderzoeken het kwartaaloverzicht van april

Economen van ING benadrukten dat er in de komende maanden waarschijnlijk risico's zullen zijn die de Japanse yen kunnen beïnvloeden. Ze vermeldden ook dat het kwartaalrapport van de BoJ over de kwartaalvooruitzichten van april van groter belang zal zijn voor de markt.

In een rapport dat op 20 maart werd gepubliceerd, merken ze op: "De brede opvatting is echter dat de kloof in rentetarieven tussen Japan en veel andere centrale banken in de G10-ruimte betekent dat de yen nog steeds zal worden gebruikt als financieringsvaluta in een wereld met lage volatiliteit. Volgens ons basisscenario zal USD/JPY nu rond de 150-152 schommelen, zolang de Amerikaanse kortetermijnrente standhoudt. Wanneer ze de komende maanden lager worden, zou USD/JPY naar het 145-gebied moeten gaan en waarschijnlijk later dit jaar in de buurt van 140 wanneer de versoepelingscyclus van de Fed in volle gang is (we verwachten dit jaar 125 bp aan Fed-verlagingen)."

MUFG Bank: Japanse yen zal waarschijnlijk een herstel faseren

Economen van MUFG Bank zeiden dat de reactie van de yen op het einde van de YCC en de aankoop van ETF's door de BoJ een typisch geval was van "koop het gerucht en verkoop het nieuws".

Valuta-analisten van MUFG schreven: "We zijn er niet van overtuigd dat deze eerste marktreactie een voorbode is van wat komen gaat. De realiteit is dat de richtlijnen waarschijnlijk met opzet vaag zijn gelaten om flexibiliteit te bieden. Gouverneur Ueda was echter ook duidelijk dat opwaartse inflatierisico's en/of sterkere economische cijfers voldoende zouden zijn om in de toekomst op verdere renteverhogingen te wijzen. De BoJ is nu in wezen data-afhankelijk, wat een grote verandering is in de BoJ-reactiefunctie en de ruimte opent voor een grotere FX-volatiliteit die een verdere opbouw van yen-carry-posities op deze zwakkere yen-niveaus zou moeten ontmoedigen."

Danske Bank: 3 redenen voor de zwakte van de yen

Ondanks de renteverhoging door de BoJ slaagde de Japanse munt er niet in terrein te winnen ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Economen van Danske Bank schrijven het gebrek aan momentum toe aan het volgende:

1) de wereldwijde markten waren hiervoor gepositioneerd, wat impliceert dat de financiële markt de beslissing al had ingeprijsd 2) de verwachting dat dit een eenmalige stap was 3) de stijging van de wereldwijde rentetarieven is belangrijker dan de aanpassing die de BOJ presenteerde.

