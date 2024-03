Bank Japonii wychodzi z ujemnych stóp procentowych: Co dalej?

Marzec 27, 2024 13:47

Bank Japonii (BoJ) i japoński jen były ściśle powiązane z ujemnymi stopami procentowymi i polityką kontroli krzywej dochodowości w ciągu ostatnich kilku lat. Starzejąca się populacja, presja deflacyjna i globalne zmiany gospodarcze zmusiły japoński rząd do wdrożenia różnych środków stymulujących wzrost, w tym polityki łagodzenia polityki pieniężnej i reform strukturalnych.

Jednak w zeszłym tygodniu bank centralny Japonii i jego gubernator Kazuo Ueda zmienili politykę pieniężną, podnosząc koszty pożyczek. Ekonomiści spodziewali się, że zmiana warty w kierownictwie BoJ wpłynie na politykę banku, ale niektórzy uważali, że taki ruch będzie miał miejsce w kwietniu.

Niemniej jednak, wraz ze zmianą polityki, analitycy rynkowi spodziewają się zobaczyć, jak może to wpłynąć na jena japońskiego i czy BoJ podniesie stopy procentowe jeszcze wyżej w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

BoJ podnosi stopy procentowe

18 marca rada zarządzająca BoJ ogłosiła koniec reżimu ujemnych stóp procentowych po siedemnastu latach. W oświadczeniu po posiedzeniu wskazano, że zarząd podniósł krótkoterminowe stopy procentowe do 0% do 0,1% z -0,1%. Decyzja ta oznaczała koniec najbardziej agresywnego luzowania polityki pieniężnej odnotowanego w ostatnich dziesięcioleciach, gdy japoński bank centralny stosował różne środki w celu zwalczania deflacji.

Szef BoJ wspomniał, że „prawdopodobieństwo stabilnego osiągnięcia przez inflację naszego celu rośnie ... prawdopodobieństwo to osiągnęło pewien próg, który doprowadził do dzisiejszej decyzji”. Jeśli chodzi o przyszły kurs polityki japońskiego banku centralnego, podkreślono, że „akomodacyjne warunki finansowe zostaną na razie utrzymane. Jeśli prawdopodobieństwo to wzrośnie jeszcze bardziej, a inflacja przyspieszy, doprowadzi to do dalszego wzrostu krótkoterminowych stóp procentowych”.

Gubernator BoJ Ueda komentuje wpływ ujemnych stóp procentowych

Szef BoJ Kazuo Ueda mówił o wpływie ujemnych stóp procentowych, które zdominowały politykę pieniężną banku na rynek obligacji, mówiąc, że „ujemna stopa procentowa i inne narzędzia w ramach ogromnej stymulacji BoJ zwiększyły popyt poprzez obniżenie realnych stóp procentowych, ale miały również skutki uboczne, takie jak funkcja rynku JGB”.

Jeśli chodzi o program skupu japońskich obligacji skarbowych, gubernator BoJ wspomniał, że „kończąc naszą ogromną stymulację, prawdopodobnie będziemy stopniowo zmniejszać nasz bilans, a w pewnym momencie ograniczymy zakupy JGB. Obecnie nie mamy jasnego pomysłu na czas ograniczenia zakupów JGB i zmniejszenia wielkości bilansu”.

ING: Analiza kwietniowego raportu kwartalnego

Ekonomiści ING podkreślili, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy prawdopodobnie pojawią się ryzyka związane z wydarzeniami, które mogą wpłynąć na jena japońskiego. Wspomnieli również, że kwietniowy raport kwartalny BoJ będzie bardziej interesujący dla rynku.

W raporcie opublikowanym 20 marca zauważają: „Jednak powszechny pogląd jest taki, że przepaść w stopach procentowych między Japonią a wieloma innymi bankami centralnymi w grupie G10 oznacza, że jen będzie nadal wykorzystywany jako waluta finansowania w świecie o niskiej zmienności. Nasz podstawowy pogląd przewiduje obecnie, że USD/JPY może handlować w okolicach 150-152, o ile krótkoterminowe stopy procentowe w USA pozostaną stabilne. Gdy w nadchodzących miesiącach spadną, USD/JPY powinien zejść w okolice 145 i prawdopodobnie zbliżyć się do 140 jeszcze w tym roku, gdy cykl luzowania Fed będzie w pełnym rozkwicie (spodziewamy się cięć Fed o 125 pb w tym roku)”.

MUFG Bank: Japoński jen prawdopodobnie zacznie się umacniać

Ekonomiści MUFG Bank stwierdzili, że reakcja jena na zakończenie YCC i zakup ETF-ów przez BoJ była typowym przypadkiem „kupuj plotki i sprzedawaj fakty”.

Analitycy walutowi MUFG napisali: „Nie jesteśmy przekonani, że ta początkowa reakcja rynku sygnalizuje to, co ma nadejść. W rzeczywistości wytyczne zostały prawdopodobnie celowo niejasne, aby zapewnić elastyczność. Gubernator Ueda wyraził się jednak również jasno, że ryzyko wzrostu inflacji i/lub lepsze dane gospodarcze byłyby wystarczające, aby wskazać na dodatkowe podwyżki stóp w przyszłości. BoJ jest teraz zasadniczo zależny od danych, co stanowi dużą zmianę w funkcji reakcji BoJ i otwiera pole do większej zmienności walutowej, która powinna zniechęcać do dalszego gromadzenia pozycji carry w jenach na tych słabszych poziomach jena”.

Danske Bank: 3 powody słabości jena

Pomimo podwyżki stóp procentowych przez BoJ, japońskiej walucie nie udało się zyskać na wartości w stosunku do dolara amerykańskiego. Ekonomiści z Danske Bank przypisują brak dynamiki następującym czynnikom:

1) rynki globalne były na to przygotowane, co sugeruje, że rynek finansowy już zdyskontował tę decyzję 2) oczekiwania, że był to jednorazowy ruch 3) wzrost globalnych stóp procentowych ma większe znaczenie niż poprawka przedstawiona przez BOJ.

