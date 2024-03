Banco do Japão sai das taxas negativas: o que vem a seguir?

O Banco do Japão (BoJ) e o iene japonês estiveram intimamente ligados às taxas de juro negativas e à política de controlo da curva de rendimentos (yield curve) nos últimos anos. O envelhecimento da população, as pressões deflacionistas e as mudanças económicas globais forçaram o governo japonês a implementar várias medidas para estimular o crescimento, incluindo políticas de flexibilização monetária e reformas estruturais.

No entanto, na semana passada, o Banco Central do Japão (BoJ) e o seu governador, Kazuo Ueda, alteraram a sua política monetária, aumentando os custos dos empréstimos. Os economistas esperavam que a mudança de liderança do BoJ afectasse a política do banco, mas alguns acreditavam que tal medida ocorreria em Abril.

No entanto, à medida que a mudança de política se materializa, os analistas de mercado esperam ver como o iene japonês poderá ser afectado e se o BoJ irá aumentar ainda mais as taxas nos próximos meses.

Banco do Japão aumenta taxas de juro

Em 18 de Março, o conselho do Banco do Japão anunciou o fim do seu regime de taxas negativas após dezassete anos. A declaração pós-reunião indicou que o conselho aumentou as taxas de juro de curto prazo de 0,1% para 0% de -0,1%. A decisão marcou o fim do caminho para a flexibilização da política monetária mais agressiva registada nas últimas décadas, quando o banco central do Japão utilizou várias medidas para combater a deflação.

O responsável do BoJ mencionou que “a probabilidade de a inflação atingir de forma estável a nossa meta tem aumentado... a probabilidade atingiu um certo limite que resultou na decisão de hoje”. Relativamente ao futuro das políticas do banco central japonês, foi sublinhado que “as condições financeiras acomodatícias serão mantidas por enquanto. Se a probabilidade aumentar ainda mais e a tendência de inflação acelerar um pouco mais, isso levará a um novo aumento nas taxas de curto prazo.”

Governador do BoJ, Ueda, comenta sobre impacto negativo nas taxas de juro

O governador do BoJ, Kazuo Ueda, falou sobre o impacto das taxas negativas que dominaram a política monetária do banco no mercado obrigacionista, dizendo que “as taxas negativas e outras ferramentas sob o estímulo maciço do BoJ impulsionaram a procura, empurrando para baixo as taxas de juro reais, mas também tiveram efeitos secundários tais como na função de mercado JGB.”

Relativamente ao programa de compra de títulos do governo japonês, o Governador do BoJ mencionou que “à medida que terminarmos o nosso estímulo massivo, provavelmente reduziremos gradualmente o nosso balanço e, em algum momento, reduziremos as compras de JGB. Neste momento, não temos uma ideia clara sobre a melhor altura para reduzir as compras de JGB, reduzindo o tamanho do balanço patrimonial.”

ING: Analise o relatório trimestral de abril

Os economistas do ING sublinharam que nos próximos meses, provavelmente haverá riscos de eventos que poderão afectar o iene japonês. Mencionaram também que o relatório trimestral de abril do BoJ será de maior interesse para o mercado.

Num relatório publicado em 20 de Março, observam: “No entanto, a visão generalizada é que o abismo nas taxas de juro entre o Japão e muitos outros bancos centrais no espaço do G10 significa que o iene ainda será usado como moeda de financiamento no um mundo de baixa volatilidade. A nossa visão de base agora vê o USD/JPY talvez sendo negociado em torno da área 150-152, desde que as taxas de curto prazo dos EUA permaneçam firmes. Quando caírem nos próximos meses, o par USD/JPY deverá descer para a área de 145 e provavelmente perto de 140 no final deste ano, quando o ciclo de flexibilização do Fed estiver em pleno andamento (esperamos 125 pontos-base de cortes da Fed este ano).”

Banco MUFG: O iene japonês provavelmente terá uma recuperação

Os economistas do MUFG Bank disseram que a reação do iene ao fim do YCC e à compra de ETFs pelo BoJ foi um caso típico de “compre o boato e venda o fato”.

Os analistas cambiais do MUFG escreveram: "Não estamos convencidos de que esta reação inicial do mercado sinalize o que está por vir. A realidade é que a orientação provavelmente foi deixada propositalmente vaga para fornecer flexibilidade. No entanto, o Governador Ueda também deixou claro que os riscos de inflação ascendente e/ou dados económicos mais fortes seriam suficientes para indicar subidas adicionais das taxas no futuro. O BoJ é agora essencialmente dependente de dados, o que representa uma grande mudança na função de reacção do BoJ e abre espaço para uma maior volatilidade cambial que deverá desencorajar uma maior acumulação de posições de ienes com os níveis de ienes mais fracos.”

Danske Bank: 3 motivos para uma maior fraqueza do iene

Apesar da subida das taxas de juro por parte do Banco do Japão, a moeda japonesa não conseguiu ganhar terreno face ao dólar americano. Os economistas do Danske Bank atribuem a falta de impulso ao seguinte:

1) os mercados globais estavam posicionados para isto, o que implica que o mercado financeiro já tinha descontado a decisão; 2) expectativas de que se tratava de um movimento único; 3) o aumento das taxas de juro globais é mais importante do que o ajuste apresentado pelo BOJ.

