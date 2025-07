Ações americanas atingem novos recordes enquanto prazo de tarifas se aproxima

Julho 02, 2025 00:00

Em pouco mais de uma semana, a pausa de 90 dias do Presidente dos EUA Donald Trump sobre tarifas "recíprocas" deverá expirar. Embora a Casa Branca tenha manifestado potencial flexibilidade relativamente ao seu prazo, a próxima quarta-feira, 9 de Julho, poderá trazer a reimposição de tarifas exorbitantes.

Prazo de tarifas aproxima-se

Uma semana após o anúncio do "dia da libertação" do Presidente Trump em Abril, o Presidente anunciou uma pausa de 90 dias nas suas novas taxas tarifárias, a fim de dar tempo aos países para negociarem acordos comerciais com os EUA.

Na altura, o conselheiro comercial da Casa Branca Peter Navarro declarou que a administração iria "realizar 90 acordos em 90 dias". Mais tarde, em junho, o Secretário do Comércio Howard Lutnick declarou, "vão assistir a acordo após acordo, vão começar a surgir na próxima semana e na seguinte e na outra."

Contudo, com oito dias restantes da moratória tarifária, os EUA conseguiram até ao momento apenas acordos limitados com a China e o Reino Unido.

Com o tempo a esgotar-se, a perspectiva de Washington reimpor direitos aduaneiros elevados sobre muitos dos seus parceiros comerciais acarreta um grau de incerteza. Não está claro o que sucederá quando o prazo for atingido.

Não obstante, têm surgido indicações da Casa Branca de que poderá haver alguma flexibilidade relativamente aos prazos.

"Podemos prolongá-lo. Podemos encurtá-lo," foi a resposta de Trump na semana passada quando questionado sobre o prazo para os EUA e a UE concluírem um acordo comercial. "Talvez possa ser prolongado, mas essa é uma decisão que cabe ao presidente tomar," disse a porta-voz da Casa Branca Karoline Leavitt no dia anterior ao falar sobre a aproximação do prazo limite.

Negociações comerciais prosseguem

Com a aproximação de 9 de julho, Washington mantém-se envolvida em conversações com muitos dos seus parceiros comerciais. Seguem-se as últimas novidades sobre algumas das discussões:

Na sexta-feira, Trump afirmou que estava a interromper as negociações comerciais com o Canadá devido a um desacordo sobre o seu imposto sobre serviços digitais, que visaria as grandes empresas tecnológicas. Ottawa foi rápida a eliminar a taxa para reactivar as negociações.

De forma semelhante, na segunda-feira à noite, Trump visou o Japão nas redes sociais devido a alegações de que o país não comprará arroz cultivado nos EUA, sugerindo que os EUA poderiam impor tarifas mais elevadas às exportações japonesas em consequência.

De acordo com relatórios, a Índia poderá estar em vias de finalizar um acordo comercial provisório com os EUA esta semana para evitar tarifas.

Ações atingem novos máximos

Apesar da incerteza tarifária, os mercados de acções americanos coroaram uma recuperação notável desde o anúncio do "dia da libertação" de Trump, naquilo que foram três meses movimentados em Wall Street.

Na sexta-feira, o S&P 500 e o Nasdaq Composite fecharam em máximos históricos. Na segunda-feira, ambos os índices prolongaram os seus ganhos em 0,52% e 0,47%, respectivamente, registando novos máximos históricos. O Dow Jones também subiu na segunda-feira 0,63%.

Entretanto, o dólar americano continuou a sua trajectória descendente. Nos primeiros seis meses do ano, o Índice do Dólar Americano, que mede a divisa americana face a um cabaz de moedas estrangeiras, caiu 10,9%.

Noutro desenvolvimento, o cessar-fogo entre o Irão e Israel da semana passada ajudou a aliviar os preços do petróleo, que tinham disparado durante o conflito. Na manhã de terça-feira, o petróleo bruto Brent de referência global estava a ser transacionado abaixo dos 67 dólares por barril, o seu nível mais baixo desde 11 de junho, pouco antes do Irão e Israel começarem a trocar ataques militares.

Este fim de semana, a OPEP+ reunir-se-á e espera-se que concorde com um aumento da produção de 411.000 barris por dia em agosto. Este seria o quarto mês consecutivo que o grupo de nações produtoras de petróleo aumenta a produção.

