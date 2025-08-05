Como negociar ações da Apple após os resultados do 3º trimestre fiscal de 2025

Agosto 05, 2025 21:32

Fundada em 1976 e com sede em Cupertino, Califórnia, a Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) é uma das maiores empresas de tecnologia de consumo do mundo. Concebe, fabrica e comercializa uma vasta gama de produtos e serviços, incluindo o iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, e serviços como a App Store, Apple Music, iCloud e Apple Pay. Está também a expandir a sua presença em áreas como inteligência artificial, serviços financeiros e realidade aumentada.

Saiba mais sobre o desempenho da Apple no terceiro trimestre fiscal de 2025 e as previsões dos analistas para a ação. Este material destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Consulte um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.

Ação: Apple Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: AAPL Data da Ideia: 4 agosto 2025 Cronograma: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $217.00 Preço-alvo: $275.00 Dimensão da Posição para Conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Elevado

A Conta Invest.MT5 permite-lhe comprar ações e participações reais de algumas das maiores bolsas de valores do mundo.

Aviso de Risco: O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Toda a negociação é de alto risco e pode perder mais do que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que pode permitir-se perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores pequenos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Toda a negociação é de alto risco e pode perder mais do que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que pode permitir-se perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores pequenos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver o seu conhecimento antes de investir. O trading não é adequado para todos. O trading é altamente especulativo e comporta um risco significativo de perda. Embora ofereça oportunidades potenciais, também envolve alta volatilidade, e a negociação alavancada pode amplificar tanto os ganhos como as perdas. Os investidores particulares devem compreender completamente estes riscos antes de negociar.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Resumo do desempenho da Apple no terceiro trimestre fiscal de 2025

Métrica de Desempenho Resultado Efectivo Resultado Esperado Superou ou Falhou? Lucro por Ação $1,57 $1,43 Superou ✅ Receitas $94,04 mil milhões $89,53 mil milhões Superou ✅

Principais Conclusões

Receitas globais aumentaram 10%, o maior crescimento trimestral de receitas da Apple desde dezembro de 2021; Receitas do iPhone: $44,58 mil milhões vs $40,22 mil milhões esperados; Receitas do Mac: $8,05 mil milhões vs $7,26 mil milhões esperados; Receitas do iPad: $6,58 mil milhões vs $7,24 mil milhões esperados; Receitas de Serviços: $27,42 mil milhões vs $26,80 mil milhões esperados.

Recuperação de 4% na China e ganhos de dois dígitos nos mercados emergentes e Europa;

$800 milhões em custos tarifários para o trimestre, inferior aos $900 milhões estimados pelos analistas;

Cerca de 1% do crescimento de receitas de 10% foi atribuído a clientes que compraram mais produtos para se anteciparem a potenciais tarifas;

A Apple espera um custo tarifário potencial de $1,1 mil milhões para o trimestre de setembro;

7 empresas adquiridas este ano para ajudar a desenvolver a inteligência artificial, com mais aquisições esperadas com os seus $133 mil milhões de liquidez disponível;

As instalações de dispositivos atingiram máximos históricos em iPhone, Mac e Watch, apoiando vendas de produtos mais fortes nas suas categorias principais;

Siri melhorada adiada para 2026;

Algumas preocupações relativamente à falta de inovação do iPhone comparativamente ao lançamento de telemóveis dobráveis da concorrência.

Fonte: Resultados Trimestrais da Apple

Previsão do preço das ações da Apple pelos analistas a 12 meses

De acordo com 27 analistas de Wall Street, consultados pela TipRanks, oferecendo uma previsão do preço das ações da Apple a 12 meses nos últimos 3 meses:

Classificações de Compra: 14;

Classificações de Manter: 12;

Classificações de Venda: 1;

Preço-Alvo Médio: $232,33;

Preço-Alvo Máximo: $275,00;

Preço-Alvo Mínimo: $173.00.

Fonte: Lista de Ações Macroscópio da Admiral Markets, Apple. 4 de agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Exemplo de estratégia de trading: Apple

Os seguintes exemplos de trading são apenas para fins educativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem realizar investigação independente antes de tomar decisões de trading. Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Apple poderia ser o seguinte:

Entrada: Ruptura acima do máximo pós-resultados em $217,00 Objetivo: Ligeiramente abaixo do preço-alvo mais elevado dos analistas em $275,00 Risco: Pequeno, máximo 5% da conta Período: 1-12 meses EXEMPLO DE NEGOCIAÇÃO Comprar 10 ações da Apple: $2.170 (10 * $217,00) Se objetivo for alcançado: $580 de lucro potencial ($275.00 - $217.00 * 10) Se objetivo não for alcançado: Suponhamos que um investidor decidiu fechar a operação abaixo do seu ponto de entrada no preço-alvo mais baixo dos analistas de $173.00. Isto resultaria numa perda de $440 ($217.00 - $173.00 * 10) Comissão da Conta Invest.MT5: 10 ações * $0,02 por ação para ações americanas = $0,20 (Activa a Taxa Mínima de Transacção de $1,00)

Lembre-se de que os mercados são voláteis e o preço das ações da Apple irá flutuar e pode até mesmo seguir uma tendência descendente. Existem ventos contrários significativos para a ação, incluindo: um aumento nos custos relacionados com tarifas, uma falta de inovação no iPhone, atrasos na actualização da Siri e uma falta de aquisições significativas para impulsionar os produtos de inteligência artificial. Existem também preocupações relativamente a potencial contencioso sobre o acordo de pesquisa padrão da Apple com a Google, que poderá custar até $12,5 mil milhões.

Como comprar ações da Apple em 4 passos

Abra uma conta com a Admiral Markets para aceder ao Dashboard; Clique em Negociar ou Investir numa das suas contas reais ou de demonstração para abrir a plataforma web; Procure a sua ação na janela de pesquisa no topo; Introduza os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de negociação.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 Web Trader. Apple. Mensal. Data: Janeiro de 2014 a Agosto de 2025, capturado em 4 de Agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Vê o preço das ações da Apple a mover-se de forma diferente?

Se acredita que existe uma maior probabilidade de o preço das ações da Apple descer, então também pode negociar em posição curta utilizando CFDs (Contratos por Diferença). No entanto, estes têm riscos associados mais elevados e não são adequados para todos os investidores. Saiba mais sobre CFDs neste artigo Como Negociar CFDs.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecidos proporcionam informação adicional relativamente a todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, revisões de mercado, perspetivas semanais ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admiral Markets que operam sob a marca Admiral Markets (doravante "Admiral Markets"). Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste especial atenção ao seguinte:

1. Esta é uma comunicação de marketing. O conteúdo é publicado apenas para fins informativos e não deve, de forma alguma, ser interpretado como aconselhamento ou recomendação de investimento. Não foi preparado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da investigação de investimento, e não está sujeito a qualquer proibição de negociação antes da divulgação da investigação de investimento.

2. Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente individualmente, não sendo a Admiral Markets responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, seja ou não baseada no conteúdo.

3. Com vista a proteger os interesses dos nossos clientes e a objectividade da Análise, a Admiral Markets estabeleceu procedimentos internos relevantes para prevenção e gestão de conflitos de interesse.

4. A Análise é preparada por um analista (doravante "Autor"). O Autor, Jitanchandra Solanki, é funcionário da Admiral Markets. Este conteúdo é uma comunicação de marketing e não constitui investigação financeira independente.

5. Embora seja feito todo o esforço razoável para garantir que todas as fontes do conteúdo sejam fiáveis e que toda a informação seja apresentada, tanto quanto possível, de forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admiral Markets não garante a exactidão ou completude de qualquer informação contida na Análise.

6. Qualquer tipo de desempenho passado ou modelado de instrumentos financeiros indicado no conteúdo não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admiral Markets para qualquer desempenho futuro. O valor do instrumento financeiro pode tanto aumentar como diminuir, e a preservação do valor do ativo não é garantida.

7. Os produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucro. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos.