Trump procura demitir Cook, governadora do Fed, em medida sem precedentes

Agosto 27, 2025 06:10

Na semana passada, o Presidente da Reserva Federal Jerome Powell abriu a porta a cortes nas taxas de juro em setembro, ao alertar para um "equilíbrio de riscos em mudança". Continue a ler para saber mais sobre este assunto e outras notícias importantes.

Trump intensifica disputa com a Fed

Na segunda-feira à noite, o Presidente dos EUA Donald Trump anunciou que estava a demitir a governadora da Reserva Federal Lisa Cook com efeitos imediatos, declarando existir "motivo suficiente" para acreditar que ela poderá ter feito declarações falsas sobre contratos hipotecários.

Numa declaração, Cook afirmou: "O Presidente Trump pretendeu demitir-me 'por justa causa' quando não existe causa alguma ao abrigo da lei, e ele não tem autoridade para o fazer". Prosseguiu confirmando que "não se demitirá".

Esta medida sem precedentes surge após meses de ataques do presidente ao presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, a quem tem criticado regularmente por não baixar as taxas de juro com suficiente rapidez.

Surge também na sequência da decisão de Trump de demitir o diretor do Bureau of Labor Statistics (BLS) no início do mês, após dados fracos do emprego que o presidente alegou terem sido manipulados.

Em resposta, o Índice do Dólar Americano recuou na manhã de terça-feira e os Treasuries americanos de prazo mais longo também caíram, fazendo subir os rendimentos.

Powell abre porta a corte de taxa em Setembro

Num discurso muito aguardado no Simpósio de Jackson Hole na sexta-feira, o presidente da Reserva Federal, Powell, aumentou as expectativas de um corte de taxa em setembro.

Powell adotou um tom mais moderado ao declarar que "com a política em território restritivo, as perspetivas de base e o equilíbrio em mudança dos riscos podem justificar o ajustamento da nossa postura política".

Contudo, o Presidente da Fed advertiu para uma "situação desafiante" na qual "os riscos para a inflação pendem para o lado ascendente, e os riscos para o emprego para o lado descendente".

Embora tenha observado que os efeitos das tarifas "são agora claramente visíveis", afirmou que um "cenário base razoável é que os efeitos sejam relativamente de curta duração – uma alteração pontual no nível de preços".

Não obstante, também sublinhou que a política monetária não estava "num curso pré-definido", declarando que os decisores políticos tomariam decisões "baseadas exclusivamente nas suas avaliações dos dados e nas suas implicações para as perspetivas económicas e o equilíbrio dos riscos".

Dados que poderão influenciar a decisão da Fed

O Comité Federal de Mercado Aberto (FOMC) da Fed, responsável pela definição das taxas de juro, deverá anunciar a sua próxima decisão a 17 de setembro. Antes disso, três importantes anúncios económicos poderão influenciar a sua decisão.

O primeiro dos quais, o índice de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) de julho, será divulgado na sexta-feira.

Embora os participantes do mercado se concentrem habitualmente no Índice de Preços no Consumidor (IPC), o PCE é a medida de inflação preferida da Fed. Se o PCE for divulgado acima do esperado, isto poderá enfraquecer o argumento da Fed para cortar as taxas.

Após o anúncio do PCE de julho, seguir-se-ão os relatórios de emprego e IPC de agosto, agendados para 5 e 11 de setembro, respetivamente. Estas divulgações lançarão nova luz sobre os riscos de curto prazo para o emprego e a inflação.

Época de resultados chega ao fim

A época de resultados do segundo trimestre está a chegar ao fim, com a grande maioria das empresas do S&P 500 já tendo reportado os seus resultados.

Na semana passada, a Walmart reportou resultados trimestrais que foram acompanhados de perto pelos investidores em busca de sinais sobre como o consumidor americano se estava a comportar.

Num relatório misto, a gigante do retalho superou as estimativas de receitas, mas ficou aquém das expectativas nos lucros, naquele que foi o seu primeiro incumprimento de resultados desde maio de 2022.

Contudo, apesar de declarar que os custos continuavam a subir devido a tarifas mais elevadas, a retalhista elevou as suas previsões de vendas e lucros para o ano completo.

Entre as últimas empresas ainda por reportar encontra-se a Nvidia. A maior empresa pública do mundo irá divulgar o seu muito aguardado relatório de resultados trimestrais após o encerramento da sessão na quarta-feira.

