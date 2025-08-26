Como operar com as ações da Zoom após desempenho do 2º trimestre fiscal de 2026

Agosto 27, 2025 06:27

Fundada em 2011 e com sede em San Jose, Califórnia, a Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ: ZM) é líder global em tecnologia de comunicação e colaboração focada em vídeo. Fornece soluções para videoconferência, webinars, chat de equipas e eventos virtuais.

Saiba mais sobre o desempenho da Zoom no segundo trimestre fiscal de 2026 e as previsões dos analistas para a ação. Este material destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Consulte um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.

Ação: Zoom Video Communications Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: ZOOM Data da Ideia: 25 agosto 2025 Período: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $83,00 Preço-Alvo: $110,00 Dimensão da Posição para Conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Elevado

A conta Invest.MT5 permite-lhe comprar ações e participações reais em algumas das maiores bolsas de valores do mundo;

Aviso de Risco: O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros ou de performance futura. Toda a negociação comporta risco elevado, podendo perder mais do que aquilo que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que se pode permitir perder, uma vez que algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores reduzidos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver os seus conhecimentos antes de investir;

O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros ou de performance futura. Toda a negociação comporta risco elevado, podendo perder mais do que aquilo que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que se pode permitir perder, uma vez que algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores reduzidos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver os seus conhecimentos antes de investir; A negociação não é adequada para todos. A negociação é altamente especulativa e comporta um risco significativo de perda. Embora ofereça oportunidades potenciais, também envolve elevada volatilidade, e a negociação alavancada pode amplificar tanto os ganhos como as perdas. Os investidores particulares devem compreender integralmente estes riscos antes de negociar.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Resumo do desempenho do 2º trimestre fiscal de 2026 da Zoom

Métrica de Desempenho Resultado Real Resultado Esperado Superou ou Falhou? Lucro por ação $1.16 $0.72 Superou ✅ Receitas $1,217 mil milhões $1,210 mil milhões Superou ✅

Pontos-chave

Receitas de $1,217 mil milhões, subindo 4,7% em relação ao ano anterior (YoY), superando as suas próprias orientações e estimativas dos analistas;

Receitas do segmento empresarial subiram 7% YoY e agora representam cerca de 60% das receitas totais;

Número de clientes que geram mais de $100k em receitas dos últimos 12 meses subiu 8,7% para 4.274;

$7,8 mil milhões mantidos em numerário, equivalentes de caixa e títulos negociáveis;

Recomprou cerca de 6 milhões de ações no 2.º trimestre, elevando o total para 27,4 milhões de ações recompradas;

Continuando a incorporar IA em toda a sua plataforma, incluindo o Virtual Agent 2.0 e o AI Companion;

Orientação para o ano fiscal completo de 2026 aumentada para $4,825-$4,835 mil milhões, face aos anteriores $4,80-$4,81 mil milhões;

Retenção líquida em dólares abaixo dos 100%, evidenciando uma contração nas despesas das contas.

Fonte: Resultados Trimestrais da Zoom

Previsão do preço da ação da Zoom pelos analistas para 12 meses

Segundo 19 analistas de Wall Street, consultados pela TipRanks, que apresentaram uma previsão do preço da ação da Zoom para 12 meses nos últimos 3 meses:

Recomendações de Compra: 7;

Recomendações de Manter: 11;

Recomendações de Venda: 1;

Preço-Alvo Médio: $89,61;

Preço-Alvo Máximo: $110,00;

Preço-Alvo Mínimo: $69,00.

Fonte: Admiral Markets Stock List Macroscope, Zoom. 25 de agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Exemplo de estratégia de trading: Zoom

Os seguintes exemplos de negociação destinam-se apenas a fins educativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem conduzir investigação independente antes de tomar decisões de negociação. Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Zoom poderá ser o seguinte:

Entrada: Ruptura acima do máximo pós-resultados aos $83,00 Meta: Ligeiramente abaixo do preço-alvo mais elevado dos analistas aos $110,00 Risco: Reduzido, máximo 5% da conta Prazo: 1-12 meses EXEMPLO DE TRANSAÇÃO Comprar 10 ações da Zoom: $830 (10 * $83.00) Se objectivo for atingido: $270 de lucro potencial [($110.00 - $83.00) * 10] Se objectivo não for atingido: Suponhamos que um operador decidiu encerrar a operação abaixo do seu preço de entrada, ao preço-alvo mais baixo dos analistas de $69.00. Isto resultaria numa perda de $140 [($83.00 - $69.00) * 10] Comissão da conta Invest.MT5: 10 ações * $0,02 por ação para ações americanas = $0,20 (Activa Taxa Mínima de Transacção de $1,00)

Lembre-se de que os mercados são voláteis e o preço da ação da Zoom irá oscilar, podendo até registar uma tendência descendente. Embora a empresa tenha apresentado resultados sólidos no 2º trimestre de 2026, persistem diversos factores adversos. Estes incluem o abrandamento do crescimento de novos clientes online, o desempenho inferior em métricas como a retenção líquida em dólares e o aumento da concorrência de plataformas integradas como Microsoft Teams e Google Meet. A Zoom enfrenta também potenciais pressões sobre as margens devido ao aumento dos gastos em desenvolvimento de produtos, enquanto a incerteza macroeconómica generalizada poderá penalizar os resultados futuros.

Como comprar ações da Zoom em 4 passos

Abra uma conta com a Admiral Markets para aceder ao Dashboard; Clique em Negociar ou Investir numa das suas contas reais ou demonstração para abrir a plataforma web; Procure a sua ação na janela de pesquisa no topo; Introduza os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de negociação.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Zoom. Mensal. Data: Abril de 2019 a Agosto de 2025, capturado em 25 de Agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço da ação da Zoom pode mover-se de forma diferente?

Se acredita que existe uma maior probabilidade de o preço da ação da Zoom descer, então também pode negociar em venda a descoberto utilizando CFDs (Contratos por Diferença). No entanto, estes têm riscos associados mais elevados e não são adequados para todos os investidores. Saiba mais sobre CFD neste artigo Como Negociar CFD.

INFORMAÇÃO SOBRE MATERIAIS ANALÍTICOS:

Os dados fornecidos proporcionam informação adicional relativamente a todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, revisões de mercado, perspectivas semanais ou outras avaliações ou informações similares (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento da Admiral Markets que operam sob a marca Admiral Markets (doravante "Admiral Markets"). Antes de tomar qualquer decisão de investimento, queira prestar especial atenção ao seguinte:

1. Esta é uma comunicação de marketing. O conteúdo é publicado apenas para fins informativos e de modo algum deve ser interpretado como aconselhamento de investimento ou recomendação. Não foi preparado de acordo com os requisitos legais destinados a promover a independência da investigação de investimento, e não está sujeito a qualquer proibição de negociação prévia à divulgação da investigação de investimento.

2. Qualquer decisão de investimento é tomada por cada cliente individualmente, sendo que a Admiral Markets não será responsável por qualquer perda ou dano decorrente de tal decisão, baseada ou não no conteúdo.

3. Com vista a proteger os interesses dos nossos clientes e a objetividade da Análise, a Admiral Markets estabeleceu procedimentos internos relevantes para prevenção e gestão de conflitos de interesse.

4. A Análise é preparada por um analista (doravante "Autor"). O Autor, Jitanchandra Solanki, é funcionário da Admiral Markets. Este conteúdo é uma comunicação de marketing e não constitui investigação financeira independente.

5. Embora seja feito todo o esforço razoável para garantir que todas as fontes do conteúdo sejam fiáveis e que toda a informação seja apresentada, tanto quanto possível, de forma compreensível, oportuna, precisa e completa, a Admiral Markets não garante a precisão ou integridade de qualquer informação contida na Análise.

6. Qualquer tipo de desempenho passado ou modelado de instrumentos financeiros indicado no conteúdo não deve ser interpretado como uma promessa expressa ou implícita, garantia ou implicação por parte da Admiral Markets relativamente a qualquer desempenho futuro. O valor do instrumento financeiro pode tanto aumentar como diminuir, não sendo garantida a preservação do valor do ativo.

7. Os produtos alavancados (incluindo contratos por diferença) são de natureza especulativa e podem resultar em perdas ou lucros. Antes de começar a negociar, certifique-se de que compreende totalmente os riscos envolvidos.