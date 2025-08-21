Como operar ações da Cisco Systems após desempenho do quarto trimestre fiscal de 2025

Agosto 22, 2025 03:57

Fundada em 1984 e com sede em San Jose, Califórnia, a Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO) é líder mundial em tecnologia de redes e comunicações. A empresa concebe e comercializa uma vasta gama de produtos e serviços que abrangem hardware de redes, software e soluções de cibersegurança. A Cisco oferece a empresas, governos e particulares infraestrutura escalável, expandindo simultaneamente a sua presença em áreas como computação na nuvem e redes orientadas por inteligência artificial.

Saiba mais sobre o desempenho da Cisco Systems no quarto trimestre fiscal de 2025 e as previsões dos analistas para a ação. Este material destina-se exclusivamente a fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Consulte um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.

Ação: Cisco Systems Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: CSCO Data da Ideia: 18 agosto 2025 Período: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $72,10 Preço-alvo: $87,00 Dimensão da Posição para Conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Elevado

Aviso de Risco: O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros ou de desempenho futuro. Toda a negociação envolve riscos elevados, podendo perder mais do que o montante arriscado numa operação. Nunca invista mais do que pode permitir-se perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com montantes reduzidos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver os seus conhecimentos antes de investir.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros.

Resumo do desempenho do quarto trimestre fiscal de 2025 da Cisco Systems

Métrica de Desempenho Resultado Efectivo Resultado Previsto Superou ou Ficou Aquém? Resultado por Ação $0,99 $0,97 Superou ✅ Receitas $14,70 mil milhões $14,62 mil milhões Superou ✅

Principais Conclusões

Receitas de $14,7 mil milhões, crescimento de 8% face ao ano anterior;

Lucros por ação aumentaram 31% face ao ano anterior;

Receitas de redes aumentaram 12% e segurança 9% face ao ano anterior;

Fluxo de caixa operacional de aproximadamente 4,2 mil milhões de dólares;

2,9 mil milhões de dólares devolvidos em dividendos e 1,3 mil milhões de dólares em recompras de acções;

Encomendas de infraestrutura de IA do Q4 excederam 800 milhões de dólares. Total do ano completo agora superior a 2 mil; milhões de dólares, duplicando o objectivo de 1 mil milhões de dólares da Cisco;

As divisões de segurança e observabilidade registaram desempenho inferior às expectativas;

O crescimento desceu para 7% no último trimestre, face aos 20% anteriores, sugerindo uma desaceleração;

Possíveis pressões sobre as margens devido a tarifas comerciais e incerteza.

Fonte: Resultados Trimestrais da Cisco Systems

Previsão dos analistas para o preço das ações da Cisco Systems a 12 meses

Segundo 19 analistas de Wall Street, consultados pela TipRanks, que forneceram previsões do preço das ações da Cisco Systems a 12 meses nos últimos 3 meses:

Recomendações de Compra: 10;

Recomendações de Manter: 9;

Recomendações de Venda: 0;

Preço-alvo Médio: $75,93;

Preço-alvo Máximo: $87,00;

Preço-alvo Mínimo: $67,00.

Fonte: Admiral Markets Stock List Macroscope, Cisco Systems. 18 de agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Exemplo de estratégia de trading: Cisco Systems

Os seguintes exemplos de negociação destinam-se apenas a fins educativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem realizar investigação independente antes de tomar decisões de negociação. Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Cisco Systems poderia ser o seguinte:

Entrada: Rompimento acima do máximo pós-resultados em $72,10 Objetivo: Ligeiramente abaixo do preço-alvo mais elevado dos analistas em $87,00 Risco: Reduzido, máximo 5% da carteira Período: 1-12 meses EXEMPLO DE NEGOCIAÇÃO Comprar 10 ações da Cisco Systems: $721 (10 * $72.10) Se objectivo for atingido: $149 lucro potencial ($87.00 - $72.10 * 10) Se objetivo não for alcançado: Suponhamos que um trader decidiu encerrar a operação abaixo do seu preço de entrada, no objetivo de preço mais baixo dos analistas de $67,00. Isto resultaria numa perda de $51 ($72,10 - $67,00 * 10) Comissão da Conta Invest.MT5: 10 ações * $0,02 por ação para ações americanas = $0,20 (Ativa Taxa Mínima de Transação de $1,00)

Lembre-se de que os mercados são voláteis, e o preço das ações da Cisco irá flutuar e poderá mesmo registar uma tendência descendente. Embora a empresa tenha apresentado resultados sólidos no Q4 de 2025, permanecem vários ventos contrários. Estes incluem o abrandamento do crescimento em encomendas de novos produtos, desempenho inferior em áreas como segurança e observabilidade, e fraqueza persistente na procura do sector federal americano. A Cisco também enfrenta potenciais pressões nas margens devido a tarifas comerciais mais elevadas, enquanto a incerteza macroeconómica mais ampla poderá pesar nos lucros futuros.

Como comprar ações da Cisco Systems em 4 passos

Procure a sua ação na janela de pesquisa no topo; Insira os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de trading.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Cisco Systems. Mensal. Data: Janeiro de 2015 a Agosto de 2025, capturado a 18 de Agosto de 2025. O desempenho passado não constitui um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Vê o preço das ações da Cisco Systems a movimentar-se de forma diferente?

Se considera que existe uma maior probabilidade de o preço das ações da Cisco Systems diminuir, então pode também negociar posições curtas utilizando CFDs (Contratos por Diferença). Contudo, estes apresentam riscos associados mais elevados e não são adequados para todos os investidores. Saiba mais sobre CFD neste artigo Como Negociar CFD.