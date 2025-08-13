Como negociar ações da Uber após o desempenho do 2º trimestre fiscal de 2025

Agosto 13, 2025 18:30

Fundada em 2009 e com sede em São Francisco, Califórnia, a Uber Technologies, Inc. (NYSE: UBER) é uma das principais empresas mundiais de partilha de viagens e mobilidade. Oferece uma vasta gama de serviços, incluindo Uber Rides, Uber Eats e Uber Freight. A empresa conecta pessoas ao transporte, entrega de comida e logística, mas está também a expandir a sua presença em áreas como condução autónoma, veículos eléctricos e mobilidade aérea urbana.

Saiba mais sobre o desempenho do 2º trimestre fiscal de 2025 da Uber e as previsões dos analistas para a ação. Este material destina-se apenas a fins informativos e não constitui aconselhamento financeiro. Consulte um consultor financeiro antes de tomar decisões de investimento.

Ação: Uber Technologies Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: UBER Data da Ideia: 11 agosto 2025 Cronograma: 1 - 12 meses Nível de Entrada: $93.00 Preço-alvo: $150.00 Dimensão da Posição para Conta Invest.MT5: Máx. 5% Risco: Elevado

A conta Invest.MT5 permite-lhe comprar ações reais de algumas das maiores bolsas de valores do mundo.

Aviso de Risco: O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro. Toda a negociação é de alto risco, e pode perder mais do que arrisca numa operação. Nunca invista mais do que pode permitir-se perder, pois algumas operações resultarão em perdas e outras em ganhos. Comece com valores pequenos para compreender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique primeiro numa conta de demonstração para desenvolver o seu conhecimento antes de investir.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Resumo do desempenho da Uber no 2º trimestre fiscal de 2025

Métrica de Desempenho Resultado Real Resultado Esperado Superou ou Falhou? Resultado por Ação $0,63 $0,62 Superou ✅ Receitas $12,65 mil milhões $12,46 mil milhões Superou ✅

Principais conclusões

Receitas de $12,65 mil milhões registaram um aumento de 18% face ao período homólogo;

Resultado líquido subiu 33% para $1,35 mil milhões;

Fluxo de caixa livre aumentou 44% para $2,5 mil milhões;

Viagens cresceram 18% em termos homólogos com reservas brutas a subirem 17% para $46,8 mil milhões;

Anunciado novo programa de recompra de ações de $20 mil milhões;

O negócio de transporte de mercadorias da Uber mantém-se sob pressão com um desempenho estagnado e em declínio;

Permanecem algumas preocupações relativamente à estratégia de veículos autónomos (AV) da Uber e como planeia monetizá-la.

Fonte: Resultados Trimestrais da Uber

Previsão do preço das ações da Uber pelos analistas a 12 meses

De acordo com 33 analistas de Wall Street, consultados pela TipRanks, que apresentaram uma previsão do preço das ações da Uber a 12 meses nos últimos 3 meses:

Recomendações de Compra: 29

Recomendações de Manter: 4

Recomendações de Venda: 0

Preço-Alvo Médio: $108,27

Preço-Alvo Máximo: $150,00

Preço-Alvo Mínimo: $84,00

Fonte: Admiral Markets Stock List Macroscope, Uber. 4 de agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Exemplo de estratégia de trading: Uber

Os seguintes exemplos de negociação destinam-se apenas a fins educativos e não constituem aconselhamento de investimento. Os investidores devem realizar investigação independente antes de tomar decisões de negociação. Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Uber poderia ser o seguinte:

Entrada: Ruptura acima do máximo pós-resultados em $93,00 Objetivo: Ligeiramente abaixo do preço-alvo do analista mais elevado em $150,00 Risco: Pequeno, máximo 5% da conta Prazo: 1-12 meses EXEMPLO DE NEGOCIAÇÃO Comprar 10 ações da Uber: $930 (10 * $93.00) Se preço-alvo for atingido: $570 de lucro potencial ($150.00 - $93.00 * 10) Se preço-alvo não for atingido: Suponhamos que um investidor decidiu fechar a operação abaixo do seu ponto de entrada, no preço-alvo do analista mais baixo de $84.00. Isto resultaria numa perda de $90 ($93.00 - $84.00 * 10) Comissão da Conta Invest.MT5: 10 ações * $0,02 por ação para ações americanas = $0,20 (Aciona a Taxa Mínima de Transação de $1,00)

Lembre-se de que os mercados são voláteis e o preço das ações da Uber irá flutuar e pode até mesmo seguir uma tendência descendente. Embora a empresa tenha apresentado resultados sólidos no 2º trimestre de 2025, permanecem vários ventos contrários. Estes incluem incerteza regulamentar em mercados-chave, crescimento em declínio no segmento Freight e maior concorrência no espaço de veículos autónomos e robotáxis. Além disso, existem questões contínuas de potencial litígio e escrutínio regulamentar sobre a classificação de condutores e práticas laborais, que poderiam afetar negativamente o preço das ações e conduzir a responsabilidades financeiras significativas.

Como comprar ações da Uber em 4 passos

Abra uma conta com a Admiral Markets para aceder ao Dashboard. Clique em Trade ou Invest numa das suas contas reais ou de demonstração para abrir a plataforma web. Procure a sua ação na janela de pesquisa no topo. Introduza os seus níveis de entrada, stop-loss e take profit no ticket de negociação.

Fonte: Admiral Markets. MetaTrader 5 WebTrader. Uber. Mensal. Data: Maio de 2019 a Agosto de 2025, capturado a 11 de Agosto de 2025. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Uber pode mover-se de forma diferente?

Se acredita que existe uma maior probabilidade de o preço das ações da Uber descer, então também pode negociar em posição curta (short selling) utilizando CFDs (Contratos por Diferença). No entanto, estes têm riscos associados mais elevados e não são adequados para todos os investidores. Saiba mais sobre CFD neste artigo Como Negociar CFD.

