Wall Street recupera após queda de sexta-feira

Agosto 05, 2025 21:11

Tem sido um início misto de Agosto, um mês historicamente fraco para as ações dos EUA, em Wall Street. Após cairem na sexta-feira, as ações recuperaram na sessão de segunda-feira, impulsionadas pelos ganhos nas grandes tecnológicas e pelas crescentes expectativas de cortes nas taxas de juro no próximo mês.

Queda de sexta-feira

Wall Street sofreu um forte revés no final da semana passada, quando o mercado reagiu a uma nova ofensiva tarifária do Presidente dos EUA Donald Trump e a um relatório de emprego mais fraco do que o esperado na sexta-feira.

O Dow Jones, S&P 500 e o Nasdaq despencaram durante a sessão em 1,23%, 1,60% e 2,24%, respectivamente.

Anúncio de tarifas

No final de quinta-feira, o Presidente Trump anunciou uma série de tarifas sobre os parceiros comerciais dos EUA, pouco antes do prazo auto-imposto por Washington de 1 de agosto. Estas tarifas "recíprocas" variam entre 10%-41% e entrarão em vigor a partir desta quinta-feira, 7 de agosto.

O Brasil recebeu uma tarifa "recíproca" de 10%, mas foi atingido com uma taxa adicional de 40% numa ordem executiva assinada na quarta-feira, devido ao processo judicial em curso contra o antigo presidente Jair Bolsonaro.

De forma semelhante, a Índia, que foi atingida com uma tarifa de 25%, foi ameaçada com uma taxa adicional não especificada pelo presidente dos EUA devido ao seu comércio com a Rússia.

Mercado de trabalho dos EUA abranda

Depois, antes da abertura do mercado na manhã de sexta-feira, o Bureau of Labor Statistics (BLS) divulgou o seu relatório mensal Employment Situation para julho.

A economia dos EUA criou menos postos de trabalho em julho do que o esperado. Além disso, os totais mensais de maio e junho foram ambos revistos em baixa num total combinado de 258.000 postos de trabalho.

O Presidente Trump subsequentemente demitiu a directora do BLS, acusando-a, sem fornecer provas, de manipular o relatório de emprego "para fazer os Republicanos, e EU, parecer mal".

Recuperação de segunda-feira

Contudo, as ações norte-americanas registaram uma recuperação durante a sessão de segunda-feira, uma vez que os investidores pareceram ignorar as preocupações da semana anterior. O Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq subiram 1,34%, 1,47% e 1,95%, respectivamente.

Embora os dados do emprego de sexta-feira tenham sinalizado fraqueza na maior economia do mundo, alimentaram as expectativas de que a Reserva Federal retome o seu ciclo de cortes das taxas de juro quando se reunir no próximo mês.

De acordo com a Ferramenta FedWatch da CME, os operadores vêem agora uma probabilidade de 90% de que a Fed corte as taxas em 25 pontos base na sua reunião de setembro.

As ações tecnológicas ajudaram a impulsionar a recuperação de segunda-feira, com as gigantes tecnológicas Alphabet, Meta Platforms e Nvidia a registarem todas ganhos superiores a 3%.

Contudo, as ações da Amazon continuaram a pesar nos índices de Wall Street, caindo 1,44% durante a sessão de segunda-feira após terem afundado mais de 8% na sexta-feira.

As dificuldades das ações da Amazon no mercado bolsista seguem-se à divulgação do seu relatório de resultados do segundo trimestre na quinta-feira. Embora a gigante do comércio electrónico tenha superado as expectativas na maioria das métricas, os investidores ficaram desiludidos com as previsões de lucro mais fracas do que esperado e com o facto de o seu negócio de computação na nuvem ter crescido mais lentamente do que o dos seus concorrentes.

O que observar esta semana

Na quinta-feira, espera-se amplamente que o Banco de Inglaterra (BoE) corte as taxas de juro em 25 pontos base, em meio ao aumento do desemprego e ao abrandamento do crescimento, naquele que seria o quinto corte do banco central desde agosto passado.

Entretanto, a época de resultados prossegue. Na sexta-feira, 66% das empresas do S&P 500 tinham reportado os seus resultados para o segundo trimestre de 2025. Destas, 82% superaram as expectativas em termos de lucros por ação.

Esta semana, mais 122 empresas do S&P 500 estão preparadas para reportar os resultados do segundo trimestre, incluindo as seguintes:

Terça-feira, 5 de agosto: AMD

Quarta-feira, 6 de agosto: McDonald's The Walt Disney Company Uber



Pratique trading numa Conta Demonstração sem risco

Está interessado em praticar trading sem arriscar os seus fundos? Uma conta demonstração de negociação da Admiral Markets permite-lhe fazer exactamente isso, enquanto negocia em condições de mercado realistas. Clique na faixa publicitária abaixo para abrir uma conta demonstração:

Negoceie com uma conta demo sem risco Faça trading com fundos virtuais ABRIR CONTA DEMO

INFORMAçõES SOBRE MATERIAIS ANALíTICOS:

Os dados fornecidos fornecem informações adicionais sobre todas as análises, estimativas, prognósticos, previsões, análises de mercado, perspetivas semanais ou outras avaliações ou informações semelhantes (doravante "Análise") publicadas nos websites das empresas de investimento Admiral Markets que operam sob a marca registrada Admiral Markets (doravante "Admiral Markets"). Antes de tomar qualquer decisão de investimento, preste muita atenção ao seguinte: