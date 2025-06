Irão e Israel Acordam Cessar-fogo Após 12 Dias de Conflito

Junho 25, 2025 01:08

Na terça-feira de manhã, horas depois de o Irão ter lançado um ataque a uma base militar dos EUA, o Irão e Israel acordaram um cessar-fogo. Vamos analisar mais pormenorizadamente os acontecimentos das últimas 48 horas e a reacção do mercado.

Cessar-fogo Segue-se ao Ataque Iraniano contra Base dos EUA

Durante o fim de semana, após muita especulação, os EUA intervieram no conflito no Médio Oriente.

No início de domingo, hora local, os EUA bombardearam três instalações nucleares no Irão – Fordow, Natanz e Isfahan. O Presidente Donald Trump foi rápido a anunciar que "os ataques foram um sucesso militar espectacular" e ameaçou com mais acções se Teerão não fizesse a paz.

A questão agora era como Teerão responderia à intervenção dos EUA. Após o ataque, o Ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão, Abbas Araghchi, declarou que os EUA tinham "ultrapassado uma linha vermelha muito importante" e que Teerão tinha uma "variedade de opções" em termos de resposta.

Posteriormente, na segunda-feira à noite, Teerão lançou um ataque com mísseis contra uma base militar dos EUA no Catar. Contudo, verificou-se que o Irão tinha dado aviso prévio do seu ataque e o Catar alegou que os seus sistemas de defesa aérea tinham interceptado com êxito todos os mísseis.

A resposta comedida do Irão, no qual lançou o mesmo número de mísseis que o número de bombas que os EUA lançaram no domingo, foi encarada por muitos como um sinal de potencial desescalada do conflito.

De facto, apenas horas após a retaliação do Irão, na terça-feira de manhã, o Presidente Trump declarou nas redes sociais que o Irão e Israel tinham acordado um "cessar-fogo total".

Pouco depois, a notícia do cessar-fogo foi repetida na televisão estatal iraniana antes de ser confirmada por Israel.

Como os Mercados Reagiram

Na segunda-feira, as acções da Ásia-Pacífico declinaram na sua maioria, com as acções europeias a seguir o mesmo caminho, uma vez que o ataque dos EUA aos locais nucleares iranianos afectou o sentimento.

No entanto, Wall Street, que ainda estava a negociar quando o Irão lançou o seu ataque de retaliação contra a base dos EUA no Catar, fechou em alta. O Dow Jones, Nasdaq Composite e S&P 500 registaram ganhos de 0,89%, 0,94% e 0,96%, respectivamente.

Durante todo o conflito, o activo mais em destaque foi o petróleo.

Enquanto os participantes do mercado tentavam avaliar a resposta do Irão ao ataque de domingo, uma consideração foi a possibilidade de o Irão tentar fechar o Estreito de Ormuz, através do qual passa cerca de um quinto do fornecimento mundial de petróleo.

Qualquer encerramento deste tipo faria certamente disparar os preços da energia, e isto contribuiu para o aumento súbito dos preços do petróleo quando os mercados abriram no domingo à noite.

O crude Brent de referência mundial abriu acentuadamente em alta, atingindo um máximo de sessão de 79,40 dólares por barril. Contudo, quando se soube do ataque de retaliação do Irão, os preços despencaram, com o Brent a fechar a sessão de segunda-feira nos 70,52 dólares por barril.

Como já foi mencionado, a resposta do Irão aos EUA foi vista como desescaladora, o que explica a reação positiva nas ações americanas e a queda simultânea dos preços do petróleo.

Na terça-feira de manhã, após a notícia do cessar-fogo entre o Irão e Israel, os preços do petróleo voltaram a cair acentuadamente. Às 10h30 (GMT+1), o Brent estava a ser transacionado com uma descida superior a 3%, em cerca de 68,30 dólares.

As ações, por outro lado, estavam a mover-se na direção oposta. Os mercados da Ásia-Pacífico estavam todos a transacionar em alta, e as ações europeias subiram na abertura.

O Que Observar Esta Semana

Após um início de semana volátil, o que mais devem os investidores observar esta semana?

Na sequência da decisão da Reserva Federal na semana passada de manter as taxas de juro inalteradas, o Presidente da Fed Jerome Powell fornecerá ao Congresso uma actualização sobre as perspectivas do banco central relativamente à inflação e à economia. Está previsto que testemunhe perante os legisladores tanto na terça-feira como na quarta-feira.

Outros eventos importantes desta semana incluem:

Resultados Trimestrais da FedEx na terça-feira

Confiança do Consumidor CB dos EUA de Junho na quarta-feira

Inventários de Petróleo Bruto dos EUA na quarta-feira

Clima do Consumidor Alemão GfK de Julho na quinta-feira

PIB dos EUA do Primeiro Trimestre Final na quinta-feira

Resultados Trimestrais da Nike na quinta-feira

