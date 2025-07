Trump adia tarifas, mas renova ameaças contra parceiros comerciais

Julho 08, 2025 20:40

Na segunda-feira, o Presidente dos EUA Donald Trump assinou uma ordem executiva adiando mais uma vez as suas tarifas "recíprocas", desta vez até 1 de agosto. Leia mais sobre isto e outras notícias abaixo.

Trump adia tarifas, novamente

Após introduzir tarifas abrangentes sobre os principais parceiros comerciais no seu anúncio do "dia da libertação" em abril, o Presidente Trump suspendeu a maioria dessas taxas por 90 dias.

Essa suspensão de 90 dias estava prevista para terminar amanhã, 9 de julho. Contudo, na noite passada, Trump prolongou o prazo até 1 de agosto, concedendo aos países tempo adicional para negociar acordos comerciais com os EUA.

Não obstante, o presidente também renovou as ameaças de atingir os parceiros comerciais com tarifas elevadas, partilhando cartas nas redes sociais que foram dirigidas aos líderes de 14 países, incluindo o Japão e a Coreia do Sul.

As cartas delineavam tarifas que eram semelhantes às declaradas em abril, mas afirmavam que poderiam mover-se "para cima ou para baixo, dependendo da nossa relação com o vosso país".

Espera-se que mais cartas sejam enviadas nos próximos dias.

Mais cedo na segunda-feira, Trump também ameaçou tarifas adicionais de 10% sobre países que se alinhem com "as políticas anti-americanas" dos BRICS, um grupo de 11 países que inclui Brasil, Rússia, Índia e China.

Na sequência das últimas notícias relacionadas com tarifas provenientes da Casa Branca, Wall Street fechou em baixa na segunda-feira. O S&P 500, Nasdaq e Dow Jones caíram 0,79%, 0,92% e 0,94% respetivamente.

Tesla lidera quedas de Wall Street

A liderar as quedas de ontem esteve a Tesla. O fabricante de Veículos Elétricos (VE) caiu 6,79% durante a sessão, tornando-se a empresa com pior desempenho de segunda-feira no S&P 500 e no Nasdaq.

As perdas de segunda-feira surgiram depois de o CEO Elon Musk ter anunciado que pretendia lançar um novo partido político denominado "America Party" para desafiar os Republicanos e os Democratas. O Presidente Trump classificou a ideia como "ridícula".

Além disso, numa nota publicada na manhã de segunda-feira, o analista da William Blair, Jed Dorsheimer, despromoveu as ações da Tesla de Outperform para Market Perform.

O analista citou a eliminação dos créditos fiscais para veículos eléctricos, que poderá impactar a procura, e a remoção dos créditos regulamentares, que têm contribuído significativamente para a rentabilidade da Tesla nos últimos anos.

Após reagir positivamente à vitória eleitoral de Trump em novembro, as ações da Tesla têm enfrentado dificuldades em 2025. No acumulado do ano, o preço das ações desceu mais de 27%.

