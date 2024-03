Jaapani keskpank loobus negatiivsetest intressimääradest: mis saab edasi?

Jaapani keskpanka (BoJ) ja Jaapani jeeni domineerisid viimastel aastatel negatiivsed intressimäärad ja tulukõvera kontrollipoliitika. Rahvastiku vananemine, deflatsioon ja muutused maailmajanduses sundisid Jaapani valitsust majanduskasvu stimuleerimiseks mitmesuguseid meetmeid, sealhulgas rahapoliitika lõdvendamist ja struktuurireforme rakendama.

Eelmisel nädalal muutis Kazuo Ueda juhitud Jaapani keskpank oma rahapoliitikat, tõstes laenukulusid. Majandusteadlased eeldasid, et BoJ juhtkonna vahetumine mõjutab panga poliitikat, kuid mõned arvasid, et intressitõus leiab aset aprillis.

Sellegipoolest tahavad analüütikud nüüd näha, kuidas see Jaapani jeeni võib mõjutada ja kas BoJ tõstab lähikuudel intressimäärasid veelgi.

BoJ tõstab intressimäärasid

18. märtsil teatas BoJ nõukogu, et teeb pärast 17 aastat oma negatiivsetele intressimääradele lõpu. Selle koosolekujärgse avalduse kohaselt tõstis juhatus lühiajalised intressimäärad -0,1%-lt vahemikku 0-0,1%. Otsus tähistas viimaste aastakümnete kõige lõdvema rahapoliitika lõppu.

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY päevagraafik. Aeg: 24. november 2023 – 25. märts 2024. Jäädvustatud: 25. märts 2024.

BoJ juht mainis, et "tõenäosus, et inflatsioon saavutab stabiilselt meie eesmärgi on suurenenud... tõenäosus jõudis teatud künniseni, mis viis tänase otsuseni." Jaapani keskpanga poliitika tuleviku osas rõhutati, et "praegu säilitatakse soodsad finantstingimused. Kui tõenäosus tõuseb veelgi ja inflatsioonitrend kiireneb veidi rohkem, toob see kaasa lühiajaliste intressimäärade edasise tõusu."

BoJ juht Ueda kommenteeris negatiivsete intressimäärade mõju

BoJ juht Kazuo Ueda rääkis keskpanga negatiivsete intressimäärade mõjust võlakirjaturule, öeldes, et "negatiivsed intressimäärad ja muud BoJ massiivse stiimuli alla kuuluvad vahendid on suurendanud nõudlust, surudes alla reaalintressimäärad, kuid neil on ka kõrvalmõjusid, näiteks Jaapani valitsuse võlakirjade turu toimimisele."

Kujutatud: Admirals MetaTrader 5 - USD JPY kuugraafik. Aeg: 1. juuli 2016 – 25. märts 2024. Jäädvustatud: 25. märts 2024.

Jaapani valitsuse võlakirjade (JGB) ostuprogrammi kohta ütles BoJ juht, et "kui me lõpetame oma massiivse stiimulipaketi, vähendame me tõenäoliselt järk-järgult oma bilanssi ja mingil hetkel vähendame JGB oste. Praegu ei ole meil selget ideed JGB ostude vähendamise ja bilansimahu vähendamise ajastamise kohta."

ING: tähelepanu on aprilli kvartali väljavaate aruandel

ING majandusteadlased rõhutasid, et lähikuudel esinevad tõenäoliselt sündmustest tulenevad riskid, mis võivad Jaapani jeeni mõjutada. Lisaks mainiti, et BoJ aprilli kvartaliaruanne pakub turule suuremat huvi.

20. märtsil avaldatud raportis märgitakse: "Kuid laiapõhjaline seisukoht on, et Jaapani ja paljude teiste G10 riikide keskpankade intressimäärade erinevus tähendab, et jeeni kasutatakse madala volatiilsusega maailmas endiselt rahastamisvaluutana. Meie peamine seisukoht on, et kui USA lühiajalised intressimäärad ei muutu, võib USD/JPY kaubelda vahemikus 150-152. Kui need lähikuudel langevad, peaks USD/JPY suunduma 145 lähedale ja hiljem sel aastal tõenäoliselt 140 lähedale, kui Föderaalreservi lõdvendamistsükkel on täies hoos (ootame sel aastal 125 baaspunkti Föderaalreservi kärpeid)."

MUFG Bank: Jaapani jeen tõenäoliselt taastub

MUFG Banki majandusteadlased ütlesid, et jeeni reaktsioon tulukõvera kontrollipoliitika lõppemisele ja Jaapani Panga ETF-ide ostudele oli tüüpiline näide sellest, kuidas "ostetakse kuulujutte ja müüakse fakte".

MUFG valuutaanalüütikud kirjutasid: "Me ei arva, et see esialgne turureaktsioon annab märku sellest, mis on tulemas. Tegelikkus on see, et suunised on tõenäoliselt paindlikkuse pakkumiseks jäetud sihilikult ebamääraseks. Kuid juht Ueda väljendas ka selgelt, et inflatsiooniriskid ja/või tugevamad majandusandmed oleksid piisavad edasisteks intressitõusudeks tulevikus. BoJ on nüüd sisuliselt andmetest sõltuv, mis on suur muutus BoJ reaktsioonipõhimõtetes ja avab võimaluse suuremaks valuutakursi volatiilsuseks, mis peaks takistama jeeni carry-positsioonide edasist suurenemist nendel jeeni nõrgematel tasemetel."

Danske Bank: 3 jeeni nõrkuse põhjust

Vaatamata BoJ intressitõusule ei suutnud jeen USA dollari suhtes tõusta. Danske Banki majandusteadlased omistavad hoo puudumise järgmisele:

1) globaalsed turud olid selleks juba valmistunud, mis tähendab, et finantsturg oli otsuseks juba valmis; 2) ootus, et see oli ühekordne samm; 3) intressimäärade tõus üle maailma on olulisem kui BoJ tehtud kohandus.

