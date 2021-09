Adobe po raz kolejny publikuje wyniki kwartalne przekraczające oczekiwania rynku

Wrzesień 22, 2021 13:58

Uwaga rynku podczas dzisiejszej sesji ponownie skupi się na posiedzeniu Rezerwy Federalnej oraz niepewności, jaką w chińskiej gospodarce wywołało techniczne bankructwo Evergrande, choć spółka zapewniła, że jutro dokona płatności kuponowych za swoje obligacje notowane w Shenzhen.

Posiedzenie Rezerwy Federalnej i następująca po nim konferencja prasowa odbędą się dziś około 20:30 czasu polskiego. Choć nie oczekuje się, by Fed pod przewodnictwem Jerome'a Powella dokonał jakichkolwiek zmian w polityce stóp procentowych, rynek będzie uważnie przysłuchiwał się posiedzeniu, gdyż podczas konferencji prasowej może on przesunąć datę rozpoczęcia taperingu.

Tymczasem sezon wyników kwartalnych trwa. Głównym bohaterem wczorajszej sesji była popularna amerykańska spółka Adobe - zajmująca się tworzeniem programów i oprogramowania, głównie w świecie edycji i projektowania stron internetowych oraz obrazów.

Spółka zaprezentowała swoje wyniki po zamknięciu rynku i podobnie jak w przypadku wyników czerwcowych, były one nieco lepsze od konsensusu rynkowego. Zysk na akcję wyniósł 3,11 USD, a przychody 3,94 mld USD.

Choć wyniki te były lepsze od oczekiwanych, to prawdą jest, że były one mniej więcej zgodne z prognozami. Z kolei wyniki z poprzednich miesięcy wykazywały większą przewagę, co niektórzy analitycy mogli odebrać jako oznakę słabości w rozwoju Adobe.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy akcje Adobe poruszały się w trendzie wzrostowym, który wytworzył się po silnym impulsie zapoczątkowanym wybiciem górą kanału bocznego, który z kolei tworzyła linia wsparcia na poziomie 437 USD za akcję oraz linia trendu spadkowego.

Po przełamaniu tego poziomu, cena była stopniowo wspierana przez swoją 18-sesyjną średnią kroczącą w kolorze białym, aż do osiągnięcia historycznych maksimów na poziomie 673,82 USD za akcję - gdzie rozpoczęła się korekta do poziomu 23,8% zniesienia Fibonacciego.

Jednakże, jeśli spojrzymy na wykres dzienny, cena pokazuje wyraźną negatywną dywergencję z jej wskaźnikiem MACD. Dlatego musimy być uważni na rozwój wypadków w nadchodzących sesjach, ponieważ możemy zobaczyć większą korektę.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Adobe, wykres dzienny. Zakres dat: 29 lipca 2020 - 22 września 2021. Data sporządzenia: 22 września 2021 roku. Wyniki historyczne nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu akcji Adobe w ciągu ostatnich pięciu lat:

2020: +51.64%

2019: +45.78%

2018: +29.10%

2017: +70.22%

2016: +9.59%

