Handel akcjami Tesla po wynikach za drugi kwartał

Lipiec 27, 2023 13:35

Tesla to znany wszystkim producent samochodów elektrycznych. Firma podała swoje zyski za drugi kwartał 2023 roku. Dowiedz się więcej o wynikach Tesli za drugi kwartał, co Elon Musk ma w planach dla firmy i jakie są prognozy analityków dla akcji.

Akcje: Tesla Motors Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: TSLA Data powstania pomysłu: 24 lipca 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

301 USD Cel: 350 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Wyniki Tesli za drugi kwartał 2023 r.

Oto kilka najważniejszych informacji z najnowszego raportu Tesli:

Zysk na akcję 91 centów vs prognoza 82 centów

Przychody 24,93 mld USD vs prognozowane 24,47 mld USD

Dochód netto wzrósł o 20% w porównaniu z ubiegłym rokiem do 2,70 mld USD.

Dochód operacyjny spadł o 3% w porównaniu z ubiegłym rokiem do 2,40 mld USD.

Wyprodukowano 479 700 pojazdów elektrycznych - więcej niż oczekiwano

Marża operacyjna znalazła się poziomie 9,6% - najniżej od pięciu kwartałów.

Celem jest dostarczenie 1,8 miliona pojazdów w tym roku

Oczekuje się, że produkcja w trzecim kwartale będzie niższa

Podczas gdy Tesla nieznacznie przekroczyła oczekiwania Wall Street dotyczące zysków, przychodów i produkcji pojazdów elektrycznych w ostatnim kwartale, marża operacyjna jest najniższa od pięciu kwartałów, a całkowita marża brutto również jest niska i wynosi 18,2%.

Tesla wyjaśniła, że jest to w dużej mierze spowodowane faktem, że więcej pojazdów zostało sprzedanych dzięki różnego rodzaju rabatom, co skutkowało niższą ceną sprzedaży i kosztem zwiększenia produkcji ogniw akumulatorowych, które są projektowane we własnym zakresie.

Jednak przychody z podstawowej działalności motoryzacyjnej wzrosły o 46% rok do roku, podobnie jak przychody z działu wytwarzania i magazynowania energii oraz działu usług i innych przychodów. Podczas gdy pojazd Tesla Model Y stał się najlepiej sprzedającym się pojazdem na świecie w pierwszym kwartale roku, inwestorzy chcieli więcej usłyszeć o nowym Cybertrucku.

Niestety, Musk i jego zespół nie podali żadnych specyfikacji Cybertrucka ani dat rozpoczęcia jego dostaw. Zamiast tego skupili się na zwiększonych kosztach badań i rozwoju, aby być liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji dzięki produkcji komputerów treningowych Dojo.

Plusy i minusy raportu o zyskach doprowadziły do mieszanej reakcji analityków, co widać po ocenach akcji przedstawionych poniżej.

Przewidywania analityków wobec akcji Tesla

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Tesla posiada obecnie 10 ocen „kupuj” oraz 13 ocen „trzymaj” i „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 350 USD, a najniższy to 120 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 263,33 USD.

Źródło: TipRanks , 24 lipca 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Tesla

Kupno akcji na wybiciu powyżej 301 USD

Cel przybliżony do najwyższej wyceny analityków - 350 USD

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Tesla: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 490 dolarów: (350-301) ×10 akcji



Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Tesla wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Tesla w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Dashboard. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. Wyszukaj akcje w oknie wyszukiwania w prawym górnym rogu, aby wyświetlić wykres cen na żywo. Kliknij przycisk Utwórz nowe zlecenie w dolnej części ekranu, aby otworzyć okno zlecenia.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Tesla będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Tesla będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

