Jak handlować akcjami Visa tuż przed końcem roku

Grudzień 22, 2022 13:13

U progu nowego roku perspektywy gospodarcze na świecie pozostają niepewne. Inflacja bije rekordy, stopy procentowe są na najwyższym poziomie od lat i powszechnie oczekuje się, że w najbliższych miesiącach wiele krajów pogrąży się w recesji.

W takich warunkach wybieranie akcji z myślą o wygenerowaniu krótkoterminowej stopy zwrotu staje się sporym wyzwaniem. Inwestorzy decydujący się inwestować w obecnym klimacie będą raczej musieli uzbroić się w cierpliwość i być gotowi na potencjalną zmienność w nadchodzących miesiącach.

Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, wciąż istnieją jednak akcje spółek, które mogą okazać się dobrym wyborem w 2023 roku. Visa jest jedną z nich. Poniżej sprawdzimy dlaczego tak jest.

Akcje: Visa Inc. Symbol dla rachunku Invest.MT5: V Data powstania pomysłu: 19 grudnia 2022 roku Horyzont czasowy: 12 miesięcy Poziom wejścia:

215 USD Cel: 250 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

*Rachunek Invest.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto handlować akcjami Visa?

Biorąc pod uwagę wszystkie ekscytujące firmy notowane na globalnych giełdach, inwestowanie w spółkę o ugruntowanej pozycji, taką jak Visa, może wydawać się nieco nudnym wyborem.

Ale jeśli chodzi o inwestowanie, czasem nuda jest dobrym wyborem. Przy niepewności, jaka obecnie panuje na rynku akcji, warto szukać spółek, które konsekwentnie robią swoje. Visa jest już mocno zakorzeniona w swoim obszarze działań i w sposób ciągły generuje mnóstwo dochodów. Jest zatem dokładnie tym, czego powinni szukać inwestorzy.

Globalny gigant

Samej firmy nie trzeba nikomu przedstawiać, a przy prawie 4 miliardach kart w obiegu, można chyba śmiało powiedzieć, że spory odsetek czytelników posiada kartę debetową lub kredytową z jej nazwą.

Model biznesowy firmy jest bardzo prosty. Za każdym razem, gdy dokonywana jest płatność jedną z wyżej wspomnianych 4 miliardów kart, przechodzi ona przez sieć płatniczą Visa, za co firma pobiera procent od całej płatności.

Działając w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie, Visa przetworzyła w 2021 r. mniej więcej 40% globalnych płatności kartą. Licząc pełny rok zakończony 30 września 2022 r., firma zajmująca się przetwarzaniem płatności odnotowała przychody netto w wysokości 29 mld dolarów i dochód netto w wysokości 15 mld dolarów, co oznacza wzrost odpowiednio o 23% i 21% rok do roku. Niewiele firm może pochwalić się taką marżą zysku.

Odporność na niepewnym rynku akcji

Pomimo doskonałych wyników finansowych, w momencie zamknięcia rynku 16 grudnia, Visa była 4,5% na minusie w skali roku. Chociaż nie jest to oszałamiający wynik, należy go rozpatrywać w kontekście szerokiego rynku. W tym samym okresie Dow Jones i S&P 500, oba indeksy zawierają Visa jako swój składnik, zniżkowały odpowiednio o 9,4% i 19,2%.

Tak więc, mimo że cena akcji Visa spadła w 2022 r., akcje spółki zachowywały się i tak o wiele lepiej niż szeroki rynek.

Metoda generowania przychodów przez Visę najlepiej sprawdza się w rozwijających się gospodarkach. Im więcej ludzie wydają, tym więcej firma zarabia. Ten rok pokazał jednak, że firma posiada potencjał osiągania solidnych wyników we wszystkich fazach cyklu gospodarczego.

Niezależnie od perspektyw gospodarczych, ludzie muszą robić zakupy, a ponieważ w wielu krajach coraz rzadziej używa się gotówki, coraz więcej zakupów dokonuje się za pomocą kart kredytowych lub debetowych. Oznacza to, że Visa powinna być w stanie generować stały strumień przychodów, niezależnie od tego, co przyniesie nadchodzący rok dla światowej gospodarki.

Oczywiście nie oznacza to, że zawsze będzie różowo. Recesja, a w konsekwencji spadek konsumpcji, to zła wiadomość dla wielu firm, w tym również Visy. Jednak defensywne cechy spółki - jak również duża ilość gotówki i niski wskaźnik zadłużenia - powinny pozwolić jej przetrwać potencjalną burzę gospodarczą i szybko powrócić do dużych zysków.

Przewidywania analityków wobec akcji Visa

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Visa posiada obecnie 17 ocen „kupuj” , 1 ocenę „trzymaj” oraz jedną ocenę „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 287 USD, a najniższa to 216 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 250,44 USD.

Źródło: TipRanks , 19 grudnia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Visa

Kupno akcji po wybiciu powyżej 215 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 250 dolarów Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 12 miesięcy Jeżeli kupisz 10 akcji Visa: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 350 dolarów: (250-215) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu. Możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt odnoszenia sukcesów w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje z amerykańskie z prowizją jedynie 0,02 USD na akcję i minimalną wartością prowizji wynoszącą 1 USD. W powyższym przykładzie prowizja za zakup akcji wyniosłaby zatem tylko 1 dolara!

Jak kupić akcje Visa w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4500 spółek, aby kupić akcje Visa:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę MetaTrader WebTrader.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Visa i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia, a następnie wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Visa wykres dzienny. Utworzono 20 grudnia 2022 roku. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Visa już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że akcje Visa będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Visa będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: