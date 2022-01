Jak inwestować w akcje Visa podczas wzrostu płatności „Kup Teraz – Zapłać Później”

Styczeń 05, 2022 20:53

Sektor płatności cyfrowych powinien znacznie wzrosnąć w 2022 roku, ponieważ coraz więcej firm zaczyna korzystać z płatności online. Ostatnim trendem zdobywającym dużą popularność jest „Kup Teraz – Zapłać Później” (BNPL), a zainteresowanie tego typu rozwiązaniem można zauważyć zwłaszcza w USA, Japonii, Chinach i Indiach.

Skłoniło to Visę do rozszerzenia pakietu rozwiązań ratalnych (Visa Instalments Solution) na całym świecie, zarówno w sklepach, jak i poprzez kanały e-commerce, dla coraz większej liczby swoich klientów, takich jak Klarna, Global Payments, ANZ, HSBC i innych.

Pomimo tego że akcje Visa spadły ze szczytów o 24% na skutek konfliktu z Amazonem, analitycy wciąż widzą olbrzymi potencjał w sektorze globalnych płatności cyfrowych.

Dlatego też obecna wycena akcji może być interesującą okazją dla długoterminowych inwestorów

Akcje: Visa Inc Giełda: NYSE Symbol dla rachunku Invest.MT5: V Data powstania pomysłu: 5 stycznia 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 222 USD Cel: 271 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: wysoki

Rachunek Inves.MT5 umożliwia inwestowanie w akcje i ETF-y z 15 największych giełd świata.

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Dlaczego warto kupić akcje Visa?

Według ostatniego rocznego raportu Visy przewiduje się, że 17 bilionów dolarów w wydatkach konsumenckich w formie gotówki i czeków zostanie zamienione na karty i format cyfrowy. Będzie to stanowić ogromny i potencjalnie nieograniczony strumień przychodów dla firmy.

Poznajmy kilka powodów, dla których niektórzy analitycy prognozują, że ceny akcji Visa poszybują w stronę nowych rekordów w ciągu najbliższego roku.

Powód 1: Visa przyczynia się do globalnego rozwoju płatności „Kup Teraz – Zapłać Później”

Visa jest bardzo innowacyjną spółką, nie zmienia się to od wprowadzenia przez firmę wiele lat temu kart kredytowych, debetowych lub prepaidowych. Dlatego też Mary Kay Bowman, globalna szefowa działu płatności i produktów platformowych w Visa, oferuje klientom BNPL rozwiązania fintech poprzez Visa Installments Solution.

Firma ogłosiła podpisanie globalnej umowy z Klarna w celu rozszerzenia i zwiększenia skali swojej oferty na kilku rynkach na całym świecie. Visa współpracuje już z CIBC, Commerce Bank, Equinox Payments, Versapay i wieloma innymi firmami w Ameryce Północnej w zakresie wdrażania rozwiązań BNPL, a także z HSBC, ANZ i GHL Systems Malaysia w regionie Azji.

Ponieważ rozwiązanie BNPL jest wciąż stosunkowo nowe, w ciągu najbliższego roku może nastąpić znaczny wzrost w tego typu usługach, na który Visa wydaje się być dobrze przygotowana.

Powód 2: Visa współpracuje z Facebookiem i platformami krypto

W zeszłym roku Visa ogłosiła współpracę z Meta (wcześniej Facebook), polegającą na dostarczaniu płatności WhatsApp w Brazylii. Biorąc pod uwagę ponad 120 milionów użytkowników, można powiedzieć o dużym potencjale wzrostu, a to dopiero początek, ponieważ usługa ma szansę trafić do kolejnych krajów.

Visa współpracuje również z ponad 60 platformami krypto, wspierając wydatkowanie poprzez waluty cyfrowe. Obecnie, wraz z crypto.com, Visa pilotuje program oferujący rozliczenia w stablecoinach, takich jak USD Coin. Do tego dochodzi jeszcze specjalnie stworzona karta crypto.com Visa.

Firma nawiązała również współpracę z BlockFi w celu uruchomienia karty kredytowej Bitcoin rewards, a także z kryptowalutowym pożyczkodawcą Cred do wysyłania płatności odsetkowych.

Jak widać Visa jest dobrze przygotowana, aby czerpać korzyści ze wzrostowego rynku kryptowalut.

Powód 3: Ostatnie spadki na akcjach Visa mogą być nieco przesadzone

W zeszłym roku Amazon ogłosił plany wprowadzenia zakazu płatności kartami kredytowymi Visa w Wielkiej Brytanii od 19 stycznia, powołując się na wysokie opłaty transakcyjne. Visa nie do końca zrozumiała tę decyzję, ponieważ opłaty tego typu są regulowane w Wielkiej Brytanii.

Przepychanki między tymi firmami były jednym z powodów 24% przeceny na akcjach Visa. Jednak z uwagi na to, że Amazon UK może stracić 1,4 miliarda funtów nie zezwalając na płatności Visa, na horyzoncie może pojawić się rozwiązanie tej sytuacji.

Akcje odbiły już 15% od ostatniego spadku, a inwestorzy z nadzieję spoglądają w przyszłość

Jakie są przewidywania analityków wobec akcji Visa?

Według analityków ankietowanych przez Wall Street Journal, długoterminowa liczba ocen kupna przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaj lub trzymaj, nie ma jednak ani jednej oceny „zdecydowanie kupuj” (strong buy).

Liczba ocen kupna utrzymywała się na stałym poziomie w ciągu ostatnich kilku miesięcy, wzrost nastąpił dopiero w grudniu 2021 roku.

Źródło: MarketBeat, 4 stycznia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Visa

Kupno akcji po wybiciu powyżej 222 dolarów.

Cel według mediany analityków to 300 dolarów.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Visa:If you buy 10 Visa shares:

Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 494,4 dolarów: (271,14 – 222) *10 akcji.



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Visa wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolar!

Jak kupić akcje Visa w 4 krokach

With Admirals, you can buy shares in US companies like Visa with a low commission of just $0.02 per share and a low minimum commission of just $1.

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje VISA (V) i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit. .

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Kliknij baner poniżej, aby kupić akcje Visa już dzisiaj! ▼▼▼

Czy uważasz, że akcje Visa będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Visa będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: