Handel akcjami Tesla po informacjach o uruchomieniu przez firmę nowej fabryki baterii

Kwiecień 12, 2023 16:18

W 2022 roku Tesla zaliczyła największy w historii roczny spadek cen akcji, który wyniósł 65%. Jednak w pierwszym kwartale tego roku akcje podrożały już o blisko 70%. Dowiedz się więcej o kluczowych czynnikach wpływających na cenę akcji Tesli i o prognozach analityków dla producenta EV.

Akcje: Tesla Motors Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: TSLA Data powstania pomysłu: 11 kwietnia 2023 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

208 USD Cel: 300 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Handel wiąże się z ryzykiem i możesz stracić więcej, niż ryzykujesz podczas otwierania transakcji. Nigdy nie inwestuj więcej, niż możesz stracić, ponieważ część transakcji jest zyskowna, a część stratna. Zacznij inwestować od małych sum, aby zrozumieć swoją tolerancję na ryzyko. Warto rozpocząć od rachunku demo i zdobyć potrzebną wiedzę przed zainwestowaniem realnych środków.

Tesla – na co zwrócić uwagę

Tesla ogłosiła plany ekspansji w Chinach, gdzie chce wybudować nową mega-fabrykę produkującą baterie na dużą skalę. Zakład, który ma się znajdować w Szanghaju, ma produkować 10 000 jednostek „Megapack”. Mogą one być wykorzystywane do pomocy w stabilizacji sieci energetycznych i radzenia sobie z przerwami w dostawach prądu.

Nowa fabryka to kolejne przedsięwzięcie po znajdującej się fabryce w Kalifornii i powstającym obiekcie w Berlinie. Podczas gdy niektórzy analitycy uważają, że może to pomóc w zbudowaniu kolejnego źródła przychodów dla Tesli i przyczynić się do obniżenia kosztów na rozwój własnych baterii do pojazdów elektrycznych (EV), niektórzy nadal są zaniepokojeni rozczarowującym trendem sprzedaży elektryków w Chinach.

Niektórzy analitycy wskazują na fakt, że Tesla pomaga w rozwoju zrównoważonej energii i transportu. Technologia firmy nie jest przeznaczona tylko dla pojazdów elektrycznych i może być stosowana także w innych sektorach. Pickup Tesli - Cybertruck - ma być już produkowany pod koniec roku, co może podnieść ogólną sprzedaż i przyczynić się do dalszego rozwoju firmy.

Podczas gdy nowe fabryki baterii Tesli mogą pomóc w długoterminowym obniżeniu kosztów, producent EV nie spełnił oczekiwań Wall Street dotyczących dostaw w pierwszym kwartale. Tesla dostarczyła 422 875 pojazdów elektrycznych, co oznacza 4% wzrost dostaw w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku.

Inwestorzy odebrali ostatnie cięcia cen jako potencjalną strukturalną przewagę kosztową dla Tesli, ponieważ zmusi to innych producentów EV do obniżenia cen. Jednak przy rosnących kosztach surowców nie jest jasne, jak wpłynie to na marże Tesli, dlatego część analityków jest nastawiona byczo, część niedźwiedzio, a część neutralnie w stosunku do firmy Elona Muska.

Przewidywania analityków wobec akcji Tesla

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Tesla posiada obecnie 19 ocen „kupuj”, 10 ocen „trzymaj” oraz 3 oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji to 300 USD, a najniższy to 120 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji wynosi 219,57 USD.

Źródło: TipRanks , 11 kwietnia 2023 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Tesla

Kupno akcji na wybiciu powyżej 208 USD

Cel przybliżony do najwyższej wyceny analityków - 300 USD

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Tesla: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 920 dolarów: (300-208) ×10 akcji



Kolejny istotny czynnik to prowizje, ponieważ mają one wpływ na ostateczny wynik. Na rachunku Admirals Invest.MT5 można kupić akcje spółek amerykańskich z prowizją wynoszącą zaledwie 0,02 dolara na akcje. To oznacza, że prowizja za kupno 10 akcji Tesla wyniesie 0,20 dolara.

Obowiązuje jednak minimum transakcyjne w wysokości 1 dolara. Także w powyższym przykładzie całkowita prowizja wyniesie jedynie 1 dolara!

Jak kupić akcje Tesla w 4 krokach

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora. Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę. W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Teska i przeciągnij symbol do okna wykresu. Użyj opcji handlu jednym kliknięciem lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość prowizji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web . Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Tesla będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

