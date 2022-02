19% potencjał wzrostu na akcjach Lufthansy po zniesieniu restrykcji wywołanych pandemią

Luty 18, 2022 13:53

Akcje linii lotniczych, w tym niemieckiej Lufthansy, miały podczas pandemii bardzo ciężki okres. Od stycznia 2018 roku akcje Lufthansy spadły o ponad 75%, docierając do dołków niewidzianych od 1993 roku!

Wygląda jednak na to, że kurs akcji ustabilizował się ostatnio i stanowi teraz ciekawą propozycję dla długoterminowych inwestorów. Turystyka wchodzi w post-covidową fazę, która powinna pomóc w odrodzeniu tego sektora.

Poniżej przedstawiamy, jak handlować akcjami Lufthansy.

Akcje: Deutsche Lufthansa AG Giełda: ETR Symbol dla rachunku Invest.MT5: LHA Data powstania pomysłu: 15 lutego 2022 roku Horyzont czasowy: 3 - 12 tygodni Poziom wejścia:

7,80 euro Cel: 12,40 euro Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Dlaczego warto kupić akcje Lufthansy?

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Fitch Ratings, globalny przychód na pasażera w przeliczeniu na kilometry będzie rósł w ciągu najbliższych lat, osiągając poziom sprzed pandemii w 2024 roku. Może to znacznie pomóc Lufthansie, do której należą również Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines oraz Eurowings.

Analitycy zaczynają wyróżniać sektor, który mierzył się z problemami podczas pandemii

Na początku tego roku analitycy z Citigroup podnieśli ocenę Lufthansy ze „sprzedaj” do „kupuj”. Przewoźnik otrzymał również lepsze ratingi od BNP Paribas, Goldman Sachsa oraz UBS, które zmieniły swoje oceny „poniżej oczekiwań” i „sprzedaj” do „neutralna”. Wygląda na to, że niedźwiedzie mają coraz mniej argumentów za dalszą wyprzedażą.

Citigroup podkreśla, że linie lotnicze oferujące loty długodystansowe powinny radzić sobie lepiej od lokalnych przewoźników. Jest to wynik odrodzenia turystyki popandemicznej. Znowu zaczną częściej odbywać się loty biznesowe i korporacyjne. Większym powodzeniem powinien też cieszyć się region Azji i Pacyfiku.

Swoje postrzeganie linii lotniczych zmienił też Standard & Poor's, który podniósł swój rating z „negatywnego” na „pozytywny”. Należy również dodać, że Lufthansa proaktywnie zarządzała finansami podczas pandemii i otrzymała pożyczkę od rządu. Przewoźnik jest dzięki temu teraz bardziej przychylnie postrzegany przez agencje ratingowe.

Według prognoz pasażerski ruch lotniczy powinien powrócić do 70% obłożenia sprzed pandemii.

Według badań Standard & Poor's powinniśmy oczekiwać odbicia w lotniczym ruchu pasażerskim do poziomu 70% sprzed pandemii.

Lufthansa planuje wykorzystać 65% swoich zdolności przewozowych z 2019 roku w pierwszym kwartale 2022 roku, a w drugiej połowie tego roku liczba ta ma wzrosnąć do 80%. Już w zeszłym tygodniu przewoźnik osiągnął drugi najlepszy wynik zabukowanych miejsc od początku pandemii.

Lufthansa rozważa nawet użycie Boeinga 747 podczas dwugodzinnych lotów do Palma de Mallorca z powodu rosnącej liczny rezerwacji na okres wielkanocny. W zeszłym roku linie Eurowings odnotowały 700% wzrost liczby rezerwacji, gdy wyspa została usunięta z niemieckiej listy ryzyka Covid. Jak widać chęć podróżowania samolotami wciąż jest spora.

Na wykresie Lufthansy doszło do fałszywego przełamania oporu, co można traktować jako byczy sygnał

Źródło: Admirals MetaTrader 5. LHA – wykres tygodniowy od 15 kwietnia 2018 r. do 16 lutego 2022 r. Utworzono 8 lutego 2022 r. o 20:30 GMT. Uwaga: Wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości. Kształtowanie się ceny w ciągu ostatnich pięciu lat: 2021 = -19,93%, 2020 = -34,10%, 2019 = -16,70%, 2018 = -35,87%, 2017 = +150,37%.

Na tygodniowym wykresie Lufthansy widać, że cena weszła w konsolidację pomiędzy 12,6 i 6,94 euro – czarne poziome linie na wykresie.

Co prawda doszło do przebicia wsparcia tego zakresu we wrześniu zeszłego roku, ale kurs szybko odbił i przełamanie okazało się fałszywe.

W takiej sytuacji obecny poziom może służyć do budowania długich pozycji, a do kolejnego wyłamania może wkrótce dojść ponownie, tylko że tym razem górą.

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Lufthansa

Kupno akcji na wybiciu powyżej 7,8 euro.

Cel na górnym ograniczeniu zakresu - 12,4 euro.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 3 – 12 tygodni

Wzrost kursu do wyznaczonego poziomu powinien przynieść ok. 19% zysku

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Pomimo tego, że ograniczenia spowodowane wirusem są stopniowo znoszone na świecie, inne wydarzenia mogą wpłynąć na notowania akcji.

Jednym z takich wydarzeń jest kryzys rosyjsko-ukraiński. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Lufthansa w 4 krokach

