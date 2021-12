Jak handlować akcjami Crowdstrike z 50% potencjałem wzrostu z powodu boomu w bezpieczeństwie cybernetycznym

Grudzień 17, 2021 12:54

W tym roku akcje spółek związanych z cyberbezpieczeństwem zyskały na popularności. Nic dziwnego - doszło do szeregu ataków hakerskich na duże instytucje w celu wymuszania okupu. Jedną z ofiar stał się Colonial Pipeline, zarządzający największym systemem rurociągów naftowych w Stanach Zjednoczonych.

Coraz więcej biznesów korzysta z usług firm oferujących ochronę w cyberprzestrzeni, aby zapobiegać tego typu atakom – ten trend raczej się utrzyma.

Wielu analityków jest byczo nastawionych do spółek zajmujących się takim oprogramowaniem, chociaż wiele z tych spółek jest już bardzo wysoko wyceniana - nawet biorąc pod uwagę standardy spółek z sektora technologicznego.

Dlatego też ostatni 37% spadek na akcjach spółki związanej z cyberbezpieczeństwem, Crowdstrike Holdings, może okazać się długoterminową okazją inwestycyjną.

Akcje: Crowdstrike Holdings Inc Giełda: NASDAQ Symbol dla rachunku Invest.MT5: CRWD Data powstania pomysłu: 15 grudnia 2021 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia: 200,5 USD Cel: 300 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 7% Poziom ryzyka: Wysoki

Dlaczego warto inwestować w Crowdstrike Holdings?

Od debiutu Crowdstrike Holdings w czerwcu 2019 roku, akcje spółki wzrosły o ponad 365%, osiągając rekordowy poziom w listopadzie 2021 r. Po obniżeniu ratingu przez bank inwestycyjny Morgan Stanley kurs akcji spadł o ponad 35% w stosunku do rekordowego poziomu.

Mimo to większość analityków nadal optymistycznie ocenia długoterminowe perspektywy akcji Crowdstrike Holdings i całego sektora cyberbezpieczeństwa. Poznajmy kilka powodów, dla których niektórzy analitycy prognozują, że ceny tych akcji poszybują w stronę nowych rekordów w ciągu najbliższego roku.

Powód 1: Synergia dwóch gorących sektorów – cyberbezpieczeństwa i cloud computing

W ciągu ostatnich kilku lat sektory cyberbezpieczeństwa i chmur obliczeniowych cieszyły się błyskawicznym wzrostem. Crowdstrike Holdings łączy oba te sektory, tworząc w ten sposób unikalną okazję dla branży. Ostatnie sprawozdania pokazują, że firmy na całym świecie podnoszą poziom wydatków na bezpieczeństwo

Według analityków Needham & Co, Crowdstrike wykazuje oznaki silnego wzrostu i może łatwo osiągnąć korzyści finansowe ze zwiększonego popytu na produkty chroniące przed cyberatakami. Firma posiada wiodącą na rynku, opartą na chmurze platformę zapewniającą cyberbezpieczeństwo. Zyski z niej pochodzące można łatwo skalować. Cenę docelową akcji ustalono na 340 dolarów, czyli sporo powyżej rekordowego poziomu.

Powód 2: Ostatnie zyski i prognozy są lepsze od oczekiwań

W ostatnim raporcie Crowdstrike zaraportowało 380 milionów dolarów przychodów, oczekiwano 363 milionów dolarów.

Firma pobiła również oczekiwania dotyczące zysków na akcję - 0,17 USD na akcję to o 70% więcej niż oczekiwali analitycy. Dodatkowo wszystkie prognozy wyników na przyszłość okazały się również lepsze od przewidywań.

Wprowadzanie na rynek nowych produktów i akwizycje mogą również przynieść firmie korzyści i wzmocnić kluczowy produkt w ofercie, platformę Falcon.

Powód 3: Po ostatnich spadkach wzrosła liczba ocen „kupuj”

Po tym jak Morgan Stanley wydał ocenę „sprzedaj” na akcje Crowdstrike, cena zanotowała 10% spadek, a później powiększyła jeszcze stratę i znalazła się 35% poniżej szczytów. W komentarzu analitycy stwierdzili, że akcje byłby „zbyt drogie”.

W świetle obecnej przeceny, wielu analityków dość szybko wydało ocenę akcji „kupuj”. Dotyczy to m.in. JP Morgan, który podniósł ocenę akcji do „przeważaj” 14 grudnia, zaznaczając, że kurs może jeszcze wzrosnąć o co najmniej 25%.

Jakie są przewidywania analityków dotyczące akcji Crowdstrike Holdings Stock?

Według analityków ankietowanych przez MarketBeat, liczba ocen kupna akcji Crowdstrike Holdings przeważa teraz nad liczbą ocen sprzedaży.

Liczba ocen kupna była stała w ciągu ostatnich kilku miesięcy, spadła dopiero po ocenie, którą wydał Morgan Stanley (przed 35% spadkiem). W tej chwili liczba ocen kupna jest większa niż w analogicznym okresie rok temu.

Źródło: MarketBeat, 15 grudnia 2021 roku

Jak kupić akcje Crowdstrike Holdings w 4 krokach

Kupno akcji po wybiciu powyżej 200,5 dolara.

Cel według mediany analityków, to nowe szczyty, wynoszące 300 dolarów.

Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 7% wartości rachunku.

Horyzont czasowy = 1 – 9 miesięcy

Jeżeli kupisz 10 akcji Crowdstrike Holdings:

Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 995 dolarów: (300 – 200,5) *10 akcji.



Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków. Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Crowdstrike Holdings w 4 krokach

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Crowdstrike Holdings będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Crowdstrike będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

