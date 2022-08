Jak handlować akcjami Amazon po dobrych wynikach za drugi kwartał

Sierpień 11, 2022 16:03

Podczas gdy firmy z branży technologicznej, takie jak Apple, Alphabet i Microsoft, odnotowały w drugim kwartale słabe wyniki, Amazon pobił oczekiwania analityków.

Czy przywróciło to nieco wiary w spółkę, której wycena akcji spadła o 45% od listopada 2021 r. do czerwca 2022 r.? W artykule przeanalizujemy obecną sytuację giganta e-commerce’u.

Akcje: Amazon Inc Symbol dla rachunku Invest.MT5: AMZN Data powstania pomysłu: 9 sierpnia 2022 roku Horyzont czasowy: 1 - 6 miesięcy Poziom wejścia:

130 USD Cel: 176 USD Rozmiar pozycji na rachunku Invest.MT5: Max 5% Poziom ryzyka Wysoki

Wyniki Amazon za drugi kwartał

W najnowszym raporcie finansowym Amazon odnotował lepsze od oczekiwań przychody za drugi kwartał i przedstawił optymistyczne perspektywy na kolejne kwartały.

Przychody wyniosły 121,23 mld dolarów wobec oczekiwanych 119,09 mld dolarów. Amazon Web Services, oferta firmy w chmurze, wykazała przychody w wysokości 19,7 mld USD wobec oczekiwanych 19,56 mld USD. Przychody z reklam wyniosły 8,76 mld dolarów wobec oczekiwanych 8,56 mld dolarów.

Ogólnie rzecz biorąc, wzrost przychodów w drugim kwartale pobił oczekiwania analityków o 7%. Amazon podał również prognozy przychodów za trzeci kwartał w wysokości od 125 mld do 130 mld dolarów. Oznacza to wzrost od 13% do 17%. Liczby te znacznie przewyższają założenia analityków.

W raporcie o wynikach Amazona CEO Andy Jassy stwierdził: „Pomimo utrzymującej się presji inflacyjnej w zakresie kosztów paliwa, energii i transportu, czynimy postępy w zakresie bardziej kontrolowanych kosztów, o których wspominaliśmy w poprzednim kwartale, w szczególności poprawiając wydajność naszej sieci realizacji zamówień”.

Jassy dodał: „Obserwujemy również wyższe przychody, ponieważ wciąż ulepszamy usługę Prime, inwestując zarówno w szybsze wysyłki, jak i dodając unikalne korzyści, takie jak darmowa dostawa z Grubhub przez rok, ekskluzywny dostęp do meczów NFL Thursday Night Football od 15 września, a także wydając 2 września bardzo oczekiwaną serię Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy”.

Amazon przejmuje firmę produkującą roboty iRobot

W zeszłym tygodniu Amazon ogłosił zakup iRobot, firmy znanej z odkurzaczy Roomba. Cena przejęcia była o 20% wyższa od ceny rynkowej, ale wciąż o ponad 70% niższa od rekordowej ceny akcji iRobot.

Amazon może natychmiast dodać do swojej oferty produkty iRobot. Pozyskanie firmy może dodatkowo sugerować, że następny przełomowy produkt Amazona może być związany z robotyką. Do przejęcia mogło dojść, ponieważ Amazon chciał uzyskać dostęp do know-how spółki.

Przybliża to Amazon do wprowadzenia kompletnej oferty w pełni zautomatyzowanych produktów dla inteligentnego domu. W ciągu ostatnich kilku lat Amazon przejął już firmę zajmującą się inteligentnymi dzwonkami do drzwi, firmę zapewniającą bezpieczeństwem w domu oraz firmę oferującą domowe Wi-Fi.

Nie podano jeszcze szczegółów dotyczących przejęcia iRobot, ale w przyszłości w Amazon może pojawić się kilka ciekawych nowych produktów. Rynek próbuje teraz wycenić nową ofertę firmy, jeżeli jednak nie pojawią się żadne interesujące komunikaty w tej sprawie, może to negatywnie odbić się na kursie Amazona.

Kolejnym niepokojącym dla kursu akcji sygnałem jest to, że kilka innych wielkich firm technologicznych widzi przyszłość w dość ciemnych barwach, a negatywny sentyment może w końcu odbić się również na Amazonie.

Przewidywania analityków wobec akcji Amazon

Według analityków ankietowanych przez TipRanks w ciągu ostatnich 3 miesięcy, Amazon posiada obecnie 39 ocen „kupuj” i 1 ocenę „trzymaj”. Nikt nie wydał oceny „sprzedaj”. Najwyższy prognozowany poziom cenowy akcji Amazon to 270,00 USD, a najniższy to 118,00 USD.

Średnia prognozowana cena dla akcji Amazon wynosi 176,04 USD, co oznacza prawie 25% wzrost w stosunku do obecnego poziomu (w momencie pisania tego tekstu).

Źródło: TipRanks, 9 sierpnia 2022 roku

Przykład, kiedy można założyć pozycję na akcjach Amazon

Kupno akcji po wybiciu powyżej 130 dolarów Cel inwestycji to osiągnięcie średniej prognoz analityków: 176 dolarów Ryzyko pozycji powinno obejmować maksymalnie 5% wartości rachunku. Horyzont czasowy = 1 – 6 miesięcy Jeżeli kupisz 100 akcji Amazon: Po osiągnięciu celu zysk wyniesie 460 dolarów: (176-130) ×10 akcji

Oczywiście jest mało prawdopodobne, żeby cena akcji wzrosła od razu do zakładanego celu, możliwe, że przed wzrostem zobaczymy jeszcze pogłębienie spadków, zwłaszcza że mamy teraz do czynienia z podwyższoną zmiennością na rynkach.

Dlatego też zarządzanie ryzykiem to niezwykle istotny aspekt, aby odnosić sukcesy w tradingu. Zawsze powinno się wiedzieć, jaką stratę można ponieść na pozycji.

Jak kupić akcje Amazon w 4 krokach

W Admirals możesz wybierać z pośród 4300 spółek, aby kupić akcje Amazon:

Otwórz rachunek w Admirals, aby uzyskać dostęp do Gabinetu Inwestora.

Kliknij Handluj na jednym z rachunków live lub demo, aby otworzyć platformę.

W panelu Rynek (Ctrl+M) znajdź akcje Amazon i przeciągnij symbol do okna wykresu.

Użyj opcji handlu jednym kliknięciem, lub kliknij prawym przyciskiem wykres i otwórz okno nowego zlecenia – wprowadź wielkość pozycji i poziomy stop loss oraz take profit.

Źródło: Admirals MetaTrader 5 Web. Pamiętaj, że wyniki osiągane w przeszłości nie są gwarantem przyszłych zachowań ani wyników osiąganych w przyszłości.

Czy uważasz, że akcje Amazon będą miały inną wycenę?

Pamiętaj, że wszystkie pomysły inwestycyjne są realizowane na podstawie osobistych poglądów i doświadczenia autora.

Jeżeli uważasz, że akcje Amazon będą wyceniane niżej, możesz założyć na nich krótką pozycję, używając rachunku do kontraktów CFD od Admirals.

Rachunki Trade.MT5 i Trade.MT4 umożliwiają spekulowanie na cenie akcji za pośrednictwem kontraktów CFD.

To oznacza, że możesz zajmować długie i krótkie pozycje, aby zyskać zarówno podczas wzrostów, jak i spadków cen akcji. Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD.

