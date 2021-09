Zaufanie niemieckich inwestorów znów niskie

Wrzesień 07, 2021 16:06

Podczas gdy rynek skupia się głównie na zbliżającym się czwartkowym posiedzeniu EBC, dziś opublikowane zostały ważne dane makroekonomiczne zarówno dla Niemiec, jak i całej strefy euro.

Według wstępnych danych o PKB w strefie euro, w drugim kwartale gospodarka rozwijała się lepiej niż oczekiwano, a PKB wzrósł o 2,2% - wobec oczekiwanych 2%. Wzrost PKB w ujęciu rok do roku wyniósł 14,3% wobec oczekiwanych 13,6%.

W Niemczech dane o produkcji przemysłowej i zaufaniu zostały opublikowane przez niemiecki ZEW. Jedyne pozytywne dane w raporcie związane są z produkcją przemysłową w lipcu, która wzrosła o 1% wobec oczekiwanych 0,9%.

Mimo to, danymi, które interesują nas najbardziej i które mogą mieć największy wpływ w przyszłości, są dane dotyczące zaufania inwestorów. Czwarty miesiąc z rzędu zaufanie niemieckich inwestorów jest nie tylko niższe niż w poprzednim miesiącu, ale również gorsze niż oczekiwał konsensus analityków.

Źródło: Investing.com

Drugi miesiąc z rzędu negatywny był również Indeks ZEW bieżących warunków gospodarczych w Niemczech. Tak więc, chociaż ogólny trend pozostaje pozytywny, jak podkreślaliśmy w poprzednich analizach, niemiecka gospodarka wykazuje oznaki spowolnienia.

Źródło: Investing.com

Dane te po raz kolejny pokazują, że zaufanie do przyszłości gospodarki pogarsza się. Gospodarka jest obecnie podtrzymywana dzięki środkom wdrażanym przez banki centralne, więc ewentualne rozpoczęcie taperingu w USA lub Europie mogłoby spowodować problemy dla rynków finansowych i ożywienia gospodarczego. Dlatego też będziemy musieli bacznie obserwować wynik czwartkowego posiedzenia EBC, choć na razie nie oczekuje się, by podjął on działania i po raz kolejny poszedł w ślady Fed.

Jeśli skupimy się na niemieckim indeksie DAX30, zauważymy, że w ciągu ostatnich kilku miesięcy utrzymywał on wyraźny trend wzrostowy, który doprowadził go do ustanowienia w połowie sierpnia nowych historycznych maksimów. Maksima te zostały ustanowione po tym, jak cena przełamała konsolidację, w której znajdowała się od czerwca, po dwukrotnym przebiciu powyżej linii trendu wzrostowego, co możemy zobaczyć w obszarach zaznaczonych kółkami - na wykresie dziennym poniżej.

Źródło: Admirals MetaTrader 5. Wykres dzienny indeksu DAX30. Zakres dat: od 28 lipca 2020 roku do 7 września 2021 roku. Data sporządzenia: 7 września 2021 roku. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Obecnie na DAX30 obserwujemy, że cena weszła w fazę konsolidacji z wyraźnie zarysowaną formacją trójkąta. Ponadto cena walczy o utrzymanie 18-sesyjnej średniej kroczącej (w kolorze białym) oraz poziomu wsparcia/oporu reprezentowanego przez pomarańczową wstęgę, po uprzednim przebiciu w dół długoterminowej linii trendu wzrostowego.

Definitywna utrata tych wsparć mogłaby ewentualnie otworzyć drzwi do większego cofnięcia, które mogłoby celować w dolne ograniczenie formacji trójkąta. Sytuację tę możemy zobaczyć na wykresie H4 poniżej.

Alternatywnie, jeśli cena zdoła nie tylko utrzymać te wsparcia, ale również przełamać formację trójkąta w górę, moglibyśmy zobaczyć nową falę hossy, która mogłaby ustanowić nowe maksima wszech czasów.

Źródło: Admirals MetaTrader 5, wykres H4 indeksu DAX30. Zakres dat: od 26 kwietnia 2021 roku do 7 września 2021 roku. Data sporządzenia: 7 września 2021 roku. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są gwarantem przyszłych wyników.

Zmiana kursu indeksu DAX30 w ciagu ostatnich 5 lat:

2020: +3.6%

2019: +25.48%

2018: -18.26%

2017: +12.51%

2016: +6.87%

Dzięki naszemu najnowocześniejszemu narzędziu “Analizy Premium”, traderzy mogą znaleźć najnowsze wiadomości rynkowe, sentyment i techniczne spostrzeżenia w jednym, łatwo dostępnym miejscu!

Ponadto, z kontem Trade.MT5 od Admirals, możesz handlować kontraktami różnic kursowych (CFD) na indeks DAX30, IBEX35, SP500 i wiele innych instrumentów! Kontrakty CFD pozwalają inwestorom czerpać potencjalne zyski zarówno na rynkach byków jak i niedźwiedzi, z jednoczesnym wykorzystaniem dźwigni finansowej. Kliknij w poniższy baner, aby otworzyć konto już dziś:

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen bądź informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronach internetowych firm inwestycyjnych Admirals działających pod marką Admirals (zwanych dalej "Admirals"). Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie: